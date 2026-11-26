Cán bộ Phòng PC07 Công an Khánh Hòa tuyên truyền, nhắc nhở nhân viên cơ sở thực hiện nghiêm các quy định an toàn phòng, chống cháy, nổ - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Ngày 26-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, Đại tá Nguyễn Quang Đang - Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an tỉnh Khánh Hòa - cho biết sau các vụ nghi nổ khí gas tại TP.HCM và Hà Nội, đơn vị đã và đang triển khai tổng rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh khí hóa lỏng (LPG) trên địa bàn.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Đang, các đợt kiểm tra nhằm hướng dẫn biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người đứng đầu và nhân viên tại các cơ sở.

Bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, vi phạm trong hoạt động kinh doanh LPG; nhận diện và xử lý nghiêm các hành vi không bảo đảm an toàn trong kinh doanh, sử dụng gas.

Hiện Khánh Hòa có 8 trạm chiết nạp và khoảng 280 cơ sở kinh doanh gas (LPG). Song song với kiểm tra, xử lý vi phạm, PC07 đẩy mạnh tuyên truyền nhằm trang bị kiến thức giúp người dân và hộ kinh doanh sử dụng gas an toàn.

PC07 Công an Khánh Hòa yêu cầu đối với cơ sở kinh doanh LPG, chỉ được hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy và quy định pháp luật liên quan. Tuyệt đối không kinh doanh, tàng trữ, sang chiết, nạp LPG trái phép; không tự ý cải tạo, sửa chữa thiết bị, đường ống dẫn gas khi chưa bảo đảm an toàn.

Không mua bán, sử dụng bình gas không rõ nguồn gốc, bình gỉ sét, móp méo, hư hỏng hoặc không bảo đảm chất lượng. Khu vực chứa bình gas phải thông thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp, nguồn nhiệt, nguồn lửa; không đặt ở nơi kín, thấp trũng hoặc gần miệng cống thoát nước.

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy hướng dẫn người dân cách sử dụng bình chữa cháy khi xảy ra sự cố - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Đối với hộ gia đình và người sử dụng LPG, cần chọn đơn vị cung cấp gas uy tín và yêu cầu nhân viên kiểm tra bình gas, van, dây dẫn, thiết bị sử dụng trước khi bàn giao.

Đặt bình gas ở vị trí thông thoáng, thẳng đứng, cách xa nguồn nhiệt; không đặt trong phòng ngủ, phòng kín hoặc nơi dễ tích tụ khí.

Quy trình an toàn khi sử dụng khí gas Khi sử dụng bếp gas, cần mở van bình gas rồi bật bếp đúng trình tự; không rời khỏi khu vực nấu khi bếp đang hoạt động. Sau khi nấu xong phải khóa van bình gas; nếu không sử dụng trong thời gian dài, cần khóa van và kiểm tra lại an toàn hệ thống. Không dùng lửa để kiểm tra rò rỉ gas. Có thể dùng dung dịch xà phòng kiểm tra tại các mối nối; nếu thấy bọt khí xuất hiện, cần khóa van và xử lý ngay. Khi phát hiện rò rỉ gas, người dân phải giữ bình tĩnh. Trước hết, khóa van bình gas nếu thao tác an toàn; không bật, tắt công tắc điện; không sử dụng điện thoại hoặc thiết bị phát sinh tia lửa tại khu vực nghi có khí gas. Không dùng bật lửa, diêm hay bất kỳ nguồn lửa nào để tìm chỗ rò rỉ; mở cửa thông thoáng bằng biện pháp an toàn, tránh thao tác gây tia lửa và nhanh chóng đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nếu xảy ra cháy, nổ hoặc sự cố vượt tầm kiểm soát, nhanh chóng sơ tán mọi người đến nơi an toàn và gọi 114 báo cháy, báo sự cố. Chỉ sử dụng phương tiện chữa cháy khi đã được hướng dẫn, bảo đảm an toàn và có lối thoát nạn phía sau.