Những tâm hồn dị biệt làm nên Johnny Depp trên màn ảnh

Johnny Depp là diễn viên chuyên trị những vai nằm ngoài khuôn mẫu - Ảnh: Paramount Pictures

Sau 8 năm vắng bóng trong một điện ảnh lớn của Hollywood, Johnny Depp đang khuấy đảo màn ảnh rộng với Ebenezer. Phim có màn ra mắt ấn tượng tại phòng vé Bắc Mỹ, thu về 19 triệu USD, nâng doanh thu mở màn toàn cầu lên 42 triệu USD.

Đáng chú ý, 51% khán giả tham gia khảo sát sau suất chiếu cho biết Johnny Depp là lý do khiến họ quyết định mua vé.

Có lẽ cũng không ngẫu nhiên khi Johnny Depp tiếp tục chọn một nhân vật khác thường cho màn trở lại. Bởi suốt nhiều năm, chính những vai diễn nằm ngoài mọi khuôn mẫu đã làm nên sức hấp dẫn của anh.

Edward Scissorhands

Ra mắt năm 1990, Edward Scissorhands mở ra một trong những chương đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Johnny Depp.

Edward là con người nhân tạo do một nhà phát minh tạo ra nhưng chưa kịp hoàn thiện. Sau khi người sáng tạo qua đời, anh bị bỏ lại với những lưỡi kéo thay cho đôi bàn tay.

Vai diễn Edward Scissorhands là bước ngoặt trong sự nghiệp của Johnny Depp - Ảnh: IMDb

Từng là thần tượng tuổi teen nhờ series 21 Jump Street, Johnny Depp ban đầu không nghĩ mình có thể đảm nhận vai diễn này. Thế nhưng, chỉ bằng ánh mắt và những cử chỉ, anh đã khắc họa một Edward vừa vụng về, cô độc, vừa khao khát được yêu thương và chấp nhận.

Vai diễn mang về cho Depp đề cử Quả cầu vàng đầu tiên, đồng thời mở ra hình ảnh một diễn viên đặc biệt có khả năng truyền tải chiều sâu cảm xúc qua những nhân vật bên lề xã hội.

Thuyền trưởng Jack Sparrow

Xuất hiện lần đầu trong Cướp biển vùng Caribbean, thuyền trưởng Jack Sparrow nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất sự nghiệp Johnny Depp.

Thay vì xây dựng hình tượng cướp biển mạnh mẽ, nghiêm nghị theo khuôn mẫu quen thuộc, nam diễn viên lựa chọn cách thể hiện có phần lập dị, pha trộn giữa sự hài hước, láu cá và nét quyến rũ kỳ quặc.

Thuyền trưởng Jack Sparrow có lẽ là vai diễn không ai là không biết của Johnny Depp - Ảnh: IMDb

Jack Sparrow cũng chứng minh sức hút đặc biệt của nam diễn viên khi biến những nét khác thường thành lợi thế diễn xuất. Kết quả, vai diễn mang về cho anh đề cử Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc.

Willy Wonka

Trong Charlie and the Chocolate Factory (2005), Johnny Depp hóa thân thành Willy Wonka, ông chủ bí ẩn của nhà máy chocolate nổi tiếng.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết thiếu nhi của Roald Dahl, phim đưa khán giả bước vào thế giới đầy màu sắc, nơi năm đứa trẻ may mắn có cơ hội khám phá nhà máy kỳ diệu.

Bằng cách pha trộn sự hài hước với nét bí ẩn, nam diễn viên tạo nên một Willy Wonka vừa cuốn hút vừa khó nắm bắt - Ảnh: IMDb

Tuy nhiên, Wonka của Johnny Depp không đơn thuần là một người chủ thân thiện, vui vẻ. Nhân vật mang vẻ ngoài kỳ quặc, cách giao tiếp khác thường và đôi khi có những phản ứng khiến người đối diện bối rối.

Để xây dựng hình tượng này, nam diễn viên lấy cảm hứng từ những người dẫn chương trình truyền hình với nụ cười thường trực, kết hợp kiểu tóc gợi liên tưởng đến Anna Wintour, cựu tổng biên tập Vogue. Vai diễn cũng mang về cho anh đề cử Quả cầu vàng ở hạng mục Nam diễn viên chính.

Sweeney Todd

Trong Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007), Johnny Depp bước vào không gian u tối của một câu chuyện nhuốm màu thù hận. Phim kể về Benjamin Barker, người thợ cạo bị kết án oan và phải ngồi tù 15 năm.

Johnny Depp lần đầu thử sức với phim nhạc kịch qua Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street - Ảnh: IMDb

Khi trở lại London thời Victoria dưới cái tên Sweeney Todd, ông bắt đầu hành trình trả thù những kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình. Đây là vai diễn nhạc kịch đầu tiên của Depp, đồng nghĩa với việc nam diễn viên phải thể hiện khả năng ca hát trên màn ảnh.

Thay vì tìm đến giáo viên thanh nhạc, anh tự học các giai điệu bằng cách nghe nhạc nền của vở diễn trong quá trình quay phim.

Tạo hình nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu cùng lọn tóc trắng đặc trưng góp phần khắc họa một con người bị quá khứ ám ảnh.

Ebenezer Scrooge

Trong Ebenezer, Johnny Depp tiếp tục lựa chọn một nhân vật có vẻ ngoài khó gần nhưng ẩn chứa nhiều tầng cảm xúc. Phim kể về Ebenezer Scrooge, thương gia giàu có nhưng keo kiệt ở London.

Vào đêm Giáng sinh, ông được hồn ma người cộng sự cũ cùng ba bóng ma đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai viếng thăm, buộc phải nhìn lại cuộc đời mình.

Johnny Depp hóa lão già kỳ quặc trong Ebenezer - Ảnh: Paramount Pictures

Với Johnny Depp, Scrooge không đơn thuần là một lão già lạnh lùng, mà từng là người giàu tình cảm, trước khi những tổn thương và phản bội khiến ông khép lòng.

Nam diễn viên còn chủ động khai thác khía cạnh hài hước từ những phản ứng vụng về, khó đoán của nhân vật khi đối diện với các hồn ma.