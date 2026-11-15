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Phim mới của Johnny Depp khởi đầu thuận lợi

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Johnny Depp chấp nhận mức thù lao thấp hơn, khoảng 5 triệu USD, để đổi lấy tỉ lệ chia lợi nhuận cao hơn nếu 'Ebenezer: Phép màu đêm Giáng sinh' đạt thành công tại phòng vé.

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Tạo hình độc lạ của Johnny Depp trong Ebenezer: Phép màu đêm Giáng sinh - Ảnh: Paramount

Ebenezer: Phép màu đêm Giáng sinh thu về 6,7 triệu USD ở phòng vé Bắc Mỹ kể từ khi ra rạp vào ngày 13-11 (cộng với suất chiếu sớm hôm 12-11). 

Phim đánh dấu màn trở lại của Johnny Depp đang hướng đến vị trí dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong tuần đầu công chiếu.

Tuy vậy ở Việt Nam, phim có khởi đầu ảm đạm, chỉ bỏ túi hơn 700 triệu doanh thu mở màn, với khoảng 200 suất chiếu mỗi ngày.

Johnny Depp đã thực sự trở lại

Ebenezer là phim chuyển thể từ tác phẩm A Christmas Carol của nhà văn Charles Dickens, do đạo diễn Ti West thực hiện.

Với điểm A- trên CinemaScore từ khán giả, Ebenezer (kinh phí sản xuất 38 triệu USD) được dự đoán thu về khoảng 20 triệu USD trong tuần đầu ra mắt, hoặc thấp hơn đôi chút.

Trailer Ebenezer: Phép màu đêm Giáng sinh

Trong nhóm khán giả đến xem vào tối 12-11 ở Bắc Mỹ, 62% ở độ tuổi trên 30. Điều này cho thấy phim đặc biệt thu hút những người đã có thiện cảm với các vai diễn của Johnny Depp trong suốt nhiều thập niên qua.

Tác phẩm nhận 4,5/5 sao trên PostTrak. Đáng chú ý, 50% khán giả tham gia khảo sát cho biết Johnny Depp là lý do khiến họ quyết định mua vé xem phim.

Dàn diễn viên của bộ phim kinh phí 38 triệu USD còn có Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley và Ian McKellen.

Phim mới của Johnny Depp khởi đầu thuận lợi - Ảnh 1.

Thời gian đã trôi qua và Hollywood dường như đang dần mở rộng cánh cửa chào đón Johnny Depp trở lại. Hàng nghìn người hâm mộ vẫn giữ lòng trung thành và công khai bày tỏ sự ủng hộ dành cho diễn viên - Ảnh: Paramount

Cốt truyện lấy bối cảnh thế kỷ XIX, xoay quanh Scrooge (Johnny Depp thủ vai) - một lão già giàu có nhưng cực kỳ keo kiệt, ích kỷ, cay nghiệt và căm ghét ngày lễ Giáng sinh.

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Trong một đêm đông giá buốt, Scrooge bị hồn ma của người bạn cũ Jacob Marley (Ian McKellen) đến cảnh báo. Sau đó ông bị buộc phải trải qua một hành trình siêu nhiên, đối mặt với các hồn ma Giáng sinh trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Ebenezer là phim điện ảnh đầu tiên của Johnny Depp với một hãng phim lớn kể từ Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018).

Nam diễn viên từng tạm rút lui khỏi các dự án đình đám sau những cáo buộc bạo hành từ vợ cũ Amber Heard, điều mà Johnny Depp phủ nhận. Những thông tin tiêu cực tiếp tục bủa vây cả hai trong phiên tòa phỉ báng năm 2022.

Phim mới của Johnny Depp khởi đầu thuận lợi - Ảnh 2.

Rupert Grint và Johnny Depp tại buổi công chiếu phim Ebenezer ở London, tại rạp Odeon Luxe Leicester Square - Ảnh: PMC

Paramount tỏ ra hài lòng với những dữ liệu cho thấy khán giả vẫn mong muốn Johnny Depp trở lại.

Chiến dịch quảng bá phim có sự xuất hiện của Johnny Depp trong tạo hình Scrooge, qua đó gợi nhắc khán giả về những vai diễn biến hóa ngoại hình nổi tiếng trước đây của anh như thuyền trưởng Jack Sparrow và Willy Wonka.

Ebenezer xếp loại PG-13, phù hợp với khán giả từ 13 tuổi trở lên, nhưng vẫn hướng đến nhóm người xem gia đình. Giới phê bình có những ý kiến trái chiều về tác phẩm, với tỉ lệ đánh giá tích cực đạt 53% trên Rotten Tomatoes.

Trong bài đánh giá đăng trên The Hollywood Reporter, nhà phê bình Frank Scheck nhận định phim đã "đạt được mục tiêu rõ ràng là đưa Johnny Depp trở lại hàng ngũ sao hạng A".

- Ảnh 2.Hollywood nỗ lực đưa Johnny Depp trở lại

Sau nhiều năm sự nghiệp bị phủ bóng bởi cuộc chiến pháp lý với vợ cũ Amber Heard, Johnny Depp sẽ tái xuất trong phim điện ảnh quy mô lớn Ebenezer.

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    Chủ đề: Johnny Depp Amber Heard Ebenezer Paramount Phim Mỹ

    Dòng sự kiện: Doanh thu phòng vé

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