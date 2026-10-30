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Những chiếc xe từng xuất hiện cùng Shark Bình: Toàn xe tiền tỉ, có cả 'ô tô lội nước'

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Mercedes-Maybach S600, Ford Mustang mui trần, Toyota Alphard limousine hay Kia Carnival Royal là những mẫu xe từng xuất hiện cùng Shark Bình và vợ trong các hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Những chiếc xe từng xuất hiện cùng Shark Bình: Từ Maybach siêu sang đến Kia Carnival độ kiểu 'chủ tịch' - Ảnh 1.

Shark Bình bên cạnh chiếc Ford Mustang Convertible - Ảnh: FBNV

Cựu doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) từng một thời gây xôn xao dư luận với câu nói đầy tranh cãi: "Không có cô gái nào thích chàng trai 6 múi hơn là chàng trai có 6 chiếc xe đâu. Thế nên hãy nhưng tập gym và lăn ra đường kiếm tiền đi".

Trước khi bị nghi ngờ liên quan đến những hoạt động bất hợp pháp, bản thân người đàn ông có liên quan đến vụ án liên quan Mr Pips này cũng xuất hiện bên cạnh nhiều mẫu ô tô tiền tỉ.

Một trong những chiếc xe gây chú ý nhất là Mercedes-Maybach S600, từng được sử dụng làm xe hoa trong lễ cưới của Shark Bình và diễn viên Phương Oanh.

Mercedes-Maybach S600 thuộc dòng sedan siêu sang của thương hiệu Đức. Xe sử dụng động cơ V12 dung tích 6.0L, công suất 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 830Nm. Khả năng tăng tốc từ 0-100km/h mất khoảng 5 giây.

Bên cạnh động cơ V12, Maybach S600 còn nổi bật với khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế sau có thể ngả sâu cùng nhiều trang bị phục vụ người ngồi phía sau.

Những chiếc xe từng xuất hiện cùng Shark Bình: Từ Maybach siêu sang đến Kia Carnival độ kiểu 'chủ tịch' - Ảnh 2.

Mustang có lẽ là chiếc xe được Shark Bình chia sẻ nhiều nhất - Ảnh: FBNV

Một mẫu xe khác từng xuất hiện cùng Shark Bình là Ford Mustang Convertible. Khác với Maybach S600, Mustang là dòng xe thể thao mui trần, có thiết kế đặc trưng với nắp ca pô dài và thân xe thấp. Tùy thế hệ và phiên bản, Ford Mustang được trang bị động cơ tăng áp 2.3L EcoBoost hoặc động cơ V8 5.0L.

Những chiếc xe từng xuất hiện cùng Shark Bình: Từ Maybach siêu sang đến Kia Carnival độ kiểu 'chủ tịch' - Ảnh 3.

Nội thất xe được độ theo phong cách limousine - Ảnh: FBNV

Ngoài sedan và xe thể thao, Shark Bình còn từng đăng tải hình ảnh bên trong một chiếc Toyota Alphard được nâng cấp theo phong cách limousine.

Toyota Alphard vốn là dòng MPV cao cấp, hướng đến nhu cầu di chuyển của khách hàng gia đình và doanh nhân. Với những bản độ limousine, khoang hành khách thường được bố trí lại, bổ sung ghế thương gia cỡ lớn, hệ thống giải trí cùng nhiều tiện nghi khác.

Những thay đổi này tập trung vào trải nghiệm của người ngồi hàng ghế sau, thay vì khả năng vận hành hay thiết kế bên ngoài.

Trong các hình ảnh đời thường, vợ chồng Shark Bình còn xuất hiện cùng chiếc Kia Carnival phiên bản Royal.

Chiếc MPV này từng được sử dụng khi Shark Bình đưa vợ là diễn viên Phương Oanh đi khám thai. Sau khi cặp đôi có con, Kia Carnival cũng xuất hiện trong một số hình ảnh sinh hoạt gia đình.

Kia Carnival Royal là phiên bản được nâng cấp nội thất, hướng đến trải nghiệm tương tự các dòng MPV limousine. Điểm nhấn nằm ở hàng ghế thương gia với nhiều tiện nghi phục vụ hành khách.

So với những mẫu sedan siêu sang, Carnival có lợi thế về không gian cabin, cửa trượt hai bên và khả năng phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình đông người.

Những chiếc xe từng xuất hiện cùng Shark Bình: Từ Maybach siêu sang đến Kia Carnival độ kiểu 'chủ tịch' - Ảnh 5.

Phương Oanh bên chiếc Porsche Macan - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, Phương Oanh còn từng xuất hiện bên chiếc Porsche Macan màu xanh. Trong một số hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên trực tiếp cầm lái mẫu SUV hạng sang của Đức.

Porsche Macan thuộc phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ, cạnh tranh với những mẫu xe như Mercedes-Benz GLC, BMW X3 và Audi Q5.

Những chiếc xe từng xuất hiện cùng Shark Bình: Từ Maybach siêu sang đến Kia Carnival độ kiểu 'chủ tịch' - Ảnh 6.
Những chiếc xe từng xuất hiện cùng Shark Bình: Từ Maybach siêu sang đến Kia Carnival độ kiểu 'chủ tịch' - Ảnh 7.

Shark Bình với chiếc "ô tô lướt nước" - Ảnh cắt từ video

Ngoài ra, năm 2023, Shark Bình còn từng quảng cáo cho một phương tiện được gọi là "siêu xe trên mặt nước" ở vịnh Hạ Long gây xôn xao dư luận.

Trao đổi với Tuổi Trẻ khi đó, đại diện Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh cho biết doanh nghiệp đưa những phương tiện trên - được gọi là REVOLUX S9.0 - vào chạy thử và quay quảng cáo. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã đình chỉ hoạt động, yêu cầu đưa phương tiện lên bờ và không được phép vận hành chính thức.

Theo lãnh đạo Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, đây thực chất là phương tiện thủy vui chơi dưới nước, tuy nhiên muốn hoạt động bắt buộc phải đăng ký theo quy định gồm đăng ký luồng, tuyến rõ ràng, thời gian hoạt động cũng như những quy định về an toàn, phòng cháy chữa cháy.

Những chiếc xe từng xuất hiện cùng Shark Bình: Toàn xe tiền tỉ, có cả 'ô tô lội nước' nhưng sớm bị đình chỉ - Ảnh 8.Vụ Mr Pips: Shark Bình nói 'Bị cáo nghĩ số mình đi tù rồi'

Sau bốn ngày đến tòa trong những chiếc áo sơ mi phẳng phiu, hôm nay Shark Bình bắt đầu trả lời thẩm vấn về cáo buộc rửa tiền gần 320 tỉ đồng. Giữa phần thẩm vấn về cáo buộc rửa tiền gần 320 tỉ đồng, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) khiến chủ tọa Trần Nam Hà phải ngắt lời khi nói đến chuyện đi tù như một điều đã định.

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THANH LINH
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    Chủ đề: Xe sang Shark Bình đại gia

    Dòng sự kiện: Khởi tố Shark Bình

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