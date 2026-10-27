Nhìn lại dàn xe khủng của Mr Pips: Rolls-Royce, Ferrari, Porsche và hàng chục xe sang

Cận cảnh dàn xe sang, siêu xe là tang vật trong vụ án - Ảnh: NHẬT ANH

Ngày 26-10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng các đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn giao dịch ngoại hối (forex).

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam bị xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt gần 1.560 tỉ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ, kê biên hoặc phong tỏa lượng lớn tài sản liên quan đến vụ án, gồm bất động sản, tiền mặt, ngoại tệ, vàng, đồng hồ xa xỉ và nhiều phương tiện đắt tiền.

Trong đó, riêng tài sản của Phó Đức Nam được xác định có 25 ô tô và 7 xe máy. Dàn xe trải rộng từ xe phổ thông, SUV hạng sang đến siêu xe thể thao và xe siêu sang, với nhiều hình thức đứng tên sở hữu khác nhau.

Từ Rolls-Royce hơn 40 tỉ đồng đến Ferrari, Porsche

Một trong những chiếc xe đáng chú ý nhất liên quan đến Mr Pips là chiếc Rolls-Royce Cullinan màu đen, biển số 51K-433.33. Mẫu SUV siêu sang này có giá lăn bánh tại Việt Nam ước tính lên tới hơn 40 tỉ đồng.

Chiếc xe Rolls-Royce Cullinan biển tứ quý 3 có giá khoảng 40 tỉ đồng

Ngoài Rolls-Royce Cullinan, danh sách còn có Mercedes-AMG G63 màu xanh, Audi Q7 màu xanh, Jaguar F-Pace màu xanh và Mercedes-Benz E300 màu đen. Đây đều là những mẫu xe thuộc phân khúc hạng sang, trong đó G63 nổi bật với thiết kế SUV địa hình đặc trưng.

Ở nhóm xe thể thao, Mr Pips mua nhiều mẫu xe của Ferrari, Porsche, Mercedes-AMG và Nissan. Danh sách được nêu trong cáo trạng gồm Ferrari Roma màu xanh, Porsche 911 Turbo S màu đỏ, Jaguar F-Type màu đỏ và Mercedes-AMG GT R màu xanh.

Bên cạnh đó là Mercedes-AMG A45 S màu đen, một mẫu hatchback hiệu năng cao, và chiếc Nissan GT-R Special màu xanh. Chiếc Nissan mang biển số ngoại giao 80-091-NG-11, được mua thông qua một showroom ô tô nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên.

Danh sách còn có những mẫu xe khác như Toyota Tundra, Ford Ranger, Kia Carnival, BMW 330i, BMW X2, Mercedes-Benz C200, Toyota Camry, Porsche Macan và VinFast Lux.

Ngoài ra, Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái của Nam) và anh trai của Tâm còn sử dụng tiền của Phó Đức Nam để mua Porsche Taycan Turbo S và Volvo XC90.

Nhiều xe được đăng ký dưới tên người khác

Điểm đáng chú ý trong danh sách xe của Mr Pips không chỉ nằm ở số lượng hay chủng loại xe, mà còn ở cách thức đăng ký sở hữu.

Nhiều người khác nhau đứng tên dàn xe liên quan đến vụ án của Mr Pips - Ảnh: NHẬT ANH

Theo cáo trạng, tháng 6-2022, Phó Đức Nam nhờ bố là Phó Đức Thắng mượn căn cước công dân của một đồng nghiệp, sau đó sử dụng thông tin này để thành lập Công ty cổ phần Vận tải Phương Nam Xanh.

Thông qua công ty và các văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP.HCM, Nam làm thủ tục đăng ký 8 ô tô gồm Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-AMG G63, Audi Q7, Jaguar F-Pace, Toyota Tundra, Mercedes-Benz E300, Kia Carnival và Ford Ranger.

Đối với nhóm siêu xe thể thao, Nam lại nhờ người thân và bạn bè đứng tên.

Cụ thể, em trai của Nam là Phó Đức Tú đứng tên 4 chiếc gồm Ferrari Roma, Jaguar F-Type, Mercedes-AMG A45 S và Porsche 911 Turbo S. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Tú ký hợp đồng ủy quyền cho Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Nam, quản lý và sử dụng các phương tiện.

Chiếc Mercedes-AMG GT R được đăng ký dưới tên Dương Quang Trung, trong khi Mini John Cooper màu xám mang tên Phó Đức Tuấn. Một chiếc Mercedes-Benz C200 màu đen do Hồ Quốc Tuấn đứng tên.

Với chiếc BMW 330i màu xám, Nam mua lại từ Nguyễn Thị Ninh Giang rồi nhờ một người bạn nhận hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng.

Trái ngược với những trường hợp trên, chỉ có hai ô tô được xác định do Phó Đức Nam trực tiếp đứng tên đăng ký sở hữu, gồm BMW X2 màu trắng mang biển số 72A-448.49 và VinFast Lux màu đen mang biển số 72A-484.61.

Ngoài ra, Nam còn mua 4 ô tô nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên, gồm Toyota Camry màu đỏ, Mazda MX-S màu đỏ, Nissan GT-R Special màu xanh và Porsche Macan màu xanh.

Facebook của Mr Pips từng tràn ngập hình ảnh chụp bên những chiếc xe đắt tiền - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm còn khai đã mua một chiếc Tesla Model S màu đỏ, đăng ký dưới tên Nguyễn Anh Đức tại Hà Nội. Tuy nhiên, theo tài liệu vụ án, cả hai không xác định được chiếc xe hiện ở đâu.

Ngoài 25 ô tô, cơ quan điều tra còn xác định Phó Đức Nam sở hữu 7 xe máy, trong đó có nhiều mẫu mô tô phân khối lớn.

Các mẫu xe được nêu tên gồm Harley-Davidson FXRST, MV Agusta Rush, Honda CB1300 Super, Honda CB1100 Super và KTM 390 Duke.

Trong số này, MV Agusta Rush thuộc dòng naked bike hiệu năng cao của thương hiệu mô tô Italy, còn Harley-Davidson FXRST là mẫu mô tô cruiser mang phong cách cổ điển. Honda CB1300 và CB1100 cũng là những dòng mô tô có dung tích động cơ lớn.

Theo tài liệu điều tra, phần lớn số mô tô này cũng được đăng ký dưới tên người khác.

Dàn xe khác liên quan đến vụ án Mr Pips

Nếu tính cả các phương tiện liên quan đến những bị can và đồng phạm khác, quy mô dàn xe bị thu giữ trong vụ án còn lớn hơn.

Theo thông tin công bố trong giai đoạn kết luận điều tra, cơ quan chức năng đã tạm giữ tổng cộng 48 phương tiện liên quan đến Phó Đức Nam và đồng phạm, gồm 41 ô tô và 7 xe máy.

Trong số các phương tiện được ghi nhận có Lamborghini Urus màu vàng, Lexus RX450h, một mẫu Lexus 350h màu đen, Mercedes-Benz GLC 300, Porsche Panamera và Toyota Land Cruiser.

Riêng vợ chồng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Ngô Thị Thêu, cơ quan điều tra thu giữ 9 ô tô thuộc các thương hiệu Jaguar, Porsche, Toyota Land Cruiser, Lamborghini, Lexus và Mercedes-Benz, trong đó có Mercedes-AMG G63.

Khối tài sản bị thu giữ lên tới hàng nghìn tỉ đồng Ngoài dàn ô tô và mô tô, cơ quan điều tra còn thu giữ, kê biên hoặc áp dụng biện pháp ngăn chặn giao dịch đối với nhiều bất động sản, tiền mặt, ngoại tệ, vàng, đồng hồ và hàng hiệu liên quan vụ án. Theo nội dung cáo trạng được công bố tại tòa chiều ngày 26-10, Phó Đức Nam bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế, chiếm đoạt hơn 1.568 tỉ đồng. Theo cáo trạng, Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 560 tỉ đồng từ nguồn tiền do phạm tội mà có để đầu tư, tích lũy tài sản, trong đó 378 tỉ đồng mua 32 bất động sản; 141 tỉ đồng mua vàng; 41 tỉ đồng mua 1.720.500 USD và 1 tỉ đồng mua 67.744 đô la Singapore. Cơ quan chức năng cũng tạm dừng giao dịch đối với 111 bất động sản liên quan đến các bị can và những người có liên quan.