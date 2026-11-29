Một cư dân ở chung cư Mỹ Phúc, phường Phú Định, TP.HCM sạc xe điện tại khu vực để xe điện ngoài trời có mái che chiều 4-4 - Ảnh: T.T.D.

Gặp khó vì cư dân phản đối

Từ ngày 15-12, Thông tư 31/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng chính thức có hiệu lực, ban hành sửa đổi 01:2026 QCVN 04:2021/BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nhà chung cư.

Đáng chú ý, các yêu cầu liên quan đến khu vực để xe điện, sạc xe điện và đổi pin không chỉ áp dụng với công trình xây mới mà còn đặt ra yêu cầu đối với chung cư hiện hữu.

Thực tế tại TP.HCM cho thấy việc bố trí chỗ để và sạc xe điện ở các chung cư đang có những cách xử lý khác nhau.

Tại một chung cư trên phường An Khánh, TP.HCM, cư dân tại đây xác nhận hiện ban quản trị chung cư đã sắp xếp một khu vực để xe máy điện ngay sát sảnh chung tầng 1.

Thông tin về phí sạc cũng được công bố một cách minh bạch, đi kèm là các công cụ phòng cháy chữa cháy được bố trí hợp lí.

Đại diện ban quản lý tại một khu chung cư trên phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) cho biết chung cư đã bố trí khu vực để xe đạp điện và xe máy điện. Tuy nhiên đến nay nhu cầu sạc pin xe điện của cư dân chung cư vẫn chưa thể diễn ra.

Theo vị này, việc cải tạo, lập khu vực riêng dành cho xe điện nếu tính toán thì vẫn thực hiện được. Tuy nhiên tầng hầm hiện nay không có ổ điện, hạ tầng cắm sạc.

Ban quản trị đã nghiên cứu, đề xuất và họp với cư dân, đề nghị lắp đặt theo quy chuẩn và yêu cầu nhưng nhận được phản đối của nhiều cư dân. “Lí do họ phản đối là do lo ngại an toàn cháy nổ và việc tính toán chi phí điện sử dụng chung”, vị này nói.

Đây cũng là chuyện tại một khu chung cư cao cấp trên phường Bình Trưng, TP.HCM. Có nghĩa xe điện vẫn được giữ tại một khu vực riêng trong hầm xe. Tuy nhiên hạ tầng sạc đến nay vẫn chưa được lắp đặt vì vấp phải sự phản đối của cư dân.

Tại một khu chung cư nhà ở xã hội ở Vĩnh Lộc, TP.HCM, xe máy điện không được phép đưa vào hầm giữ xe.

Theo chị H. Th., cư dân tại chung cư trên cho biết vì khuyến khích của công ty nơi chị đang làm việc nên đã chuyển sang dùng xe điện được gần 4 tháng nay. Thay vì như trước đó được gửi xe dưới tầng hầm, thì nay chị phải gửi xe ở bãi tư nhân bên ngoài.

Làm sóng xe điện thúc đẩy hạ tầng trạm sạc phát triển mạnh mẽ hơn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bài toán trách nhiệm và kinh phí cải tạo

Với chung cư đã đưa vào sử dụng, khó khăn không chỉ nằm ở yêu cầu kỹ thuật mà còn ở việc xác định phương án thực hiện, kinh phí và trách nhiệm của các bên.

Ông N. T. Lân, đại diện một ban quản trị chung cư tại khu Tây TP.HCM, phân tích một tòa nhà có thể thiếu diện tích để bố trí khu vực sạc theo yêu cầu, hệ thống điện không đủ công suất hoặc thiết kế tầng hầm không thuận lợi cho việc bổ sung các giải pháp phòng cháy, chữa cháy.

Nếu phải cải tạo, việc thi công còn cần tính đến hoạt động gửi xe và sinh hoạt của cư dân trong thời gian thực hiện.

Ông Nguyễn Duy Thành, Phó chủ tịch Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM (HCMO), cho biết Thông tư 31 yêu cầu các chung cư hiện hữu trong thời hạn 6 tháng phải rà soát và thực hiện cải tạo để đáp ứng các yêu cầu mới về khu vực xe điện và hạ tầng sạc.

Tuy nhiên, nguồn kinh phí và cơ chế triển khai đối với nhiều chung cư cũ hiện vẫn là vấn đề cần được hướng dẫn rõ hơn.

Cụ thể, ông cho biết quỹ bảo trì chung cư không được phép phân bổ hay định danh cho các hạng mục phát sinh mới sau này như hạ tầng xe điện.

Về thực trạng hạ tầng, ông Thành chỉ ra rằng nhiều nhà chung cư cũ hiện đã quá tải cả về hệ thống tải điện lẫn diện tích đỗ xe.

Việc mời đơn vị thứ ba thực hiện xã hội hóa lắp đặt trạm sạc tại không gian công cộng (như sảnh hay tầng trệt) nếu không có sự cho phép hay hướng dẫn từ chính quyền thì dễ vướng vào hành vi lấn chiếm không gian sở hữu chung. Việc lấn chiếm, chiếm dụng sở hữu chung này có thể bị xử phạt hành chính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Phó chủ tịch HCMO đánh giá Thông tư 31 đang thiếu các phụ lục hướng dẫn phương pháp thực hiện chi tiết đối với thực trạng nhà chung cư cũ tồn tại lâu nay. Điều này đẩy ban quản trị và các đơn vị quản lý vận hành vào thế bối rối vì "không làm không được, mà làm thì bị sai".

Theo quy định, trong vòng 6 tháng kể từ ngày thông tư có hiệu lực, chủ sở hữu chung cư hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền phải rà soát các khu vực liên quan. Nếu chưa đáp ứng quy chuẩn, phải thực hiện sửa chữa, cải tạo theo quy định pháp luật về xây dựng. Quy định này đặt ra một bài toán không nhỏ với nhiều chung cư được xây dựng từ 10-20 năm trước. Thời điểm đó, xe điện chưa phổ biến, thiết kế tầng hầm, hệ thống điện và các giải pháp phòng cháy, chữa cháy chủ yếu phục vụ nhu cầu để xe xăng và sinh hoạt thông thường. Quy chuẩn đặt ra yêu cầu về vị trí, phân vùng và các giải pháp kỹ thuật. Khu vực sạc được ưu tiên bố trí ngoài trời, trên mặt đất; nếu không thể bố trí tại các vị trí này mới xem xét tầng bán hầm hoặc tầng hầm. Trường hợp đặt khu vực sạc trong tầng hầm, công trình phải có giải pháp hiệu quả để giải phóng phương tiện khi xảy ra cháy hoặc cô lập phương tiện cháy. Khu vực sạc cũng phải được tách biệt với các khu vực khác; phân vùng riêng cho ô tô điện và xe máy, xe gắn máy, xe đạp điện. Quy chuẩn giới hạn số chỗ sạc trong từng phân vùng, đồng thời yêu cầu các giải pháp về báo cháy tự động, chữa cháy tự động, thông gió thoát khói, camera giám sát và ngắt điện khẩn cấp. Đặc biệt, hệ thống cấp điện cho khu vực sạc phải được thiết kế tách biệt với phụ tải khác của tòa nhà. Điều này đồng nghĩa một chung cư không thể mặc nhiên tận dụng hệ thống điện hiện có để lắp thêm nhiều trụ sạc mà không đánh giá khả năng đáp ứng của hạ tầng.

Siết yêu cầu phòng cháy tại khu vực sạc xe điện trong chung cư từ 15-12 Thông tư 31/2026/TT-BXD ban hành Sửa đổi 01:2026 QCVN 04:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, có hiệu lực từ ngày 15-12-2026. Quy chuẩn mới yêu cầu khu vực sạc xe điện phải tách biệt với các khu vực khác, có hệ thống chữa cháy tự động và đáp ứng các điều kiện về thoát nạn, thông gió, ngăn cháy lan.



