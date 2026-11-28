Các chuyên gia đề xuất thành lập ban kiểm soát độc lập để công tác quản lý, vận hành nhà chung cư được hiệu quả hơn - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Thiết lập cơ chế "quản trị hai tầng" và ban kiểm soát độc lập

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), nhấn mạnh giải pháp căn cơ đầu tiên để hạn chế xảy ra các tranh chấp, sai phạm liên quan đến dòng tiền vận hành nhà chung cư đó là phải có "phanh kiểm soát".

Cụ thể, HoREA đã chính thức gửi văn bản kiến nghị Quốc hội và Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 113 Dự thảo Luật Nhà ở. Theo đó, đối với các chung cư phải bầu ban quản trị, bắt buộc Hội nghị nhà chung cư phải bầu đồng thời ban kiểm soát hoạt động độc lập.

Mô hình này phân định rõ ranh giới. Trong đó ban quản trị nắm vai trò quản lý, còn ban kiểm soát nắm vai trò giám sát tài chính (tương tự mô hình ban kiểm soát trong công ty cổ phần hay hợp tác xã). Ban kiểm soát có quyền kiểm tra sổ sách kế toán, đối soát tài khoản ngân hàng và thẩm định tính hợp pháp của các dự toán sửa chữa lớn trước khi ban quản trị đặt bút ký.

Cùng với đó, HoREA đề nghị trao thẩm quyền cho UBND cấp xã thực hiện cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì nếu chủ đầu tư cố tình chây ỳ. Đồng thời, cho phép UBND cấp xã đứng ra chủ trì tổ chức Hội nghị nhà chung cư để kịp thời tháo gỡ bế tắc khi ban quản trị hoặc chủ đầu tư bỏ mặc tòa nhà.

Quy định bắt buộc kiểm toán độc lập định kỳ hằng năm đối với tất cả các quỹ bảo trì có giá trị vượt ngưỡng quy định. Đồng thời, công khai thu - chi tài chính chung cư trên nền tảng ứng dụng số (app cư dân) để mọi chủ sở hữu đều có thể truy cập, giám sát thực tế.

Thống kê từ các báo cáo cho thấy TP.HCM 1.440 nhà chung cư với 141.062 căn hộ - Ảnh: CÔNG TRIỆU

5 nhóm giải pháp chuẩn hóa năng lực ban quản trị

Để ban quản trị không bị rơi vào tình trạng "lạm quyền" hay thiếu hiểu biết pháp luật, lãnh đạo Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM đề xuất 5 nhóm giải pháp chiến lược.

Một là, chuẩn hóa điều kiện thành viên ban quản trị. Không nhất thiết đòi hỏi bằng cấp quá cao, nhưng bắt buộc thành viên ban quản trị phải hoàn thành khóa đào tạo về quản lý vận hành trước hoặc ngay sau khi trúng cử, có chứng nhận năng lực quản trị và định kỳ cập nhật kiến thức pháp luật. Bởi quản lý tài sản hàng chục, hàng trăm tỉ đồng không thể chỉ dựa vào sự "nhiệt tình" cảm tính.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn TP.HCM, cao nhất lên đến 24.700 đồng/m2/tháng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25-11-2026. Cụ thể, mức giá tối thiểu 1.800 đồng/m2/tháng và tối đa 13.700 đồng/m2/tháng đối với chung cư có thang máy. Còn đối với chung cư không thang máy, mức giá này tối thiểu 600 đồng/m2/tháng và tối đa 8.800 đồng/m2/tháng. Đối với khu vực trên địa bàn đặc khu Côn Đảo, chung cư có thang máy mức giá tối thiểu 3.200 đồng/m2/tháng, tối đa 24.700 đồng/m2/tháng và chung cư không thang máy mức giá tối thiểu 1.100 đồng/m2/tháng, tối đa 15.800 đồng/m2/tháng.

Hai là, tăng cường sự kiểm tra của chính quyền địa phương. Chính quyền cấp xã/phường cần định kỳ kiểm tra hồ sơ đào tạo của ban quản trị, kiểm tra việc công khai tài chính, các quyết định chi dùng quỹ bảo trì và tính tuân thủ quy chế hoạt động, thay vì chỉ thụ động vào cuộc khi phát sinh vi phạm nghiêm trọng.

Ba là, xác lập rõ trách nhiệm cá nhân. Quy định rõ ràng ai ký người đó chịu trách nhiệm, ai biểu quyết sai quy định phải chịu trách nhiệm liên đới. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lấy lý do "làm theo quyết định tập thể" để miễn trừ trách nhiệm cá nhân.

Bốn là, tách bạch rõ vai trò ban quản trị và đơn vị vận hành. Trong đó ban quản trị thực hiện vai trò quản trị, đại diện và giám sát. Đơn vị quản lý vận hành là tổ chức chuyên môn thực hiện công việc theo hợp đồng. Ban quản trị không can thiệp thô bạo vào quy trình kỹ thuật, còn đơn vị quản lý vận hành phải có quyền phản biện các yêu cầu trái pháp luật từ ban quản trị.

Và năm là, xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng ban quản trị. Hằng năm tổ chức đánh giá lại mức độ tuân thủ pháp luật, tính công khai minh bạch tài chính, hiệu quả vận hành và mức độ hài lòng của cư dân. Những ban quản trị hoạt động yếu kém hoặc có dấu hiệu vi phạm phải bị cảnh báo, giám sát hoặc bãi nhiệm kịp thời.

Tăng quyền giám sát, siết trách nhiệm quản lý chung cư Luật Nhà ở 2026 (sửa đổi) quy định cụ thể hơn các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của hội nghị nhà chung cư. Cùng với đó, cơ chế giám sát hoạt động của ban quản trị và phối hợp giữa ban quản trị với chính quyền địa phương được bổ sung, hoàn thiện. Luật cũng làm rõ quyền và nghĩa vụ của ban quản trị nhà chung cư, trong đó cho phép ban quản trị trực tiếp thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực, phù hợp thực hiện một số công việc thuộc trách nhiệm của mình. Quy định này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, đồng thời tạo điều kiện để ban quản trị lựa chọn đơn vị hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng được giao quy định cụ thể về hoạt động của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư và trách nhiệm bàn giao kinh phí bảo trì. Đây là những nội dung có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ, công tác duy tu, bảo dưỡng và quyền lợi của cư dân trong quá trình sinh sống tại các tòa nhà.