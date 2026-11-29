Khu vực dành riêng để sạc xe điện tại một chung cư ở quận Tân Phú, TP.HCM, nhằm xử lý kịp thời khi gặp sự cố (ảnh chụp trưa 22-9) - Ảnh: HỮU HẠNH

Sạc xe điện: Ưu tiên ngoài trời, trên mặt đất

Theo quy chuẩn sửa đổi, khu vực sạc xe điện trong nhà chung cư phải được bố trí trong phần diện tích của dự án đã được phê duyệt. Việc bố trí phải theo thứ tự ưu tiên ngoài trời, trên mặt đất, tầng bán hầm, tầng hầm 1 rồi đến các tầng hầm tiếp theo.

Trường hợp không thể bố trí ngoài trời hoặc trên mặt đất mới được bố trí tại tầng bán hầm, tầng hầm. Nếu đặt tại các khu vực này, công trình phải có giải pháp phù hợp, hiệu quả để giải phóng xe bị cháy ra khỏi nhà chung cư hoặc cô lập xe bị cháy.

Khu vực sạc phải bảo đảm khả năng thoát nạn, ngăn chặn cháy lan, thông gió thoát khói và khả năng tiếp cận của lực lượng chữa cháy.

Về phân vùng, khu vực sạc xe điện phải tách biệt với các khu vực khác, đồng thời phân vùng riêng giữa khu vực sạc ô tô điện với khu vực sạc xe mô tô điện, xe gắn máy điện và xe đạp điện.

Số lượng chỗ sạc trong mỗi phân vùng cũng được giới hạn. Cụ thể, tại tầng bán hầm và tầng hầm, mỗi phân vùng không được bố trí quá 25 chỗ sạc ô tô điện hoặc 50 chỗ sạc xe mô tô điện, xe gắn máy điện, xe đạp điện.

Đối với các tầng trên mặt đất, giới hạn là không quá 30 chỗ sạc ô tô điện hoặc 80 chỗ sạc xe mô tô điện, xe gắn máy điện, xe đạp điện trong mỗi phân vùng.

Khoảng cách ngăn cách giữa các phân vùng sạc xe điện tối thiểu 2m. Trường hợp không bảo đảm khoảng cách này phải sử dụng tường hoặc vách ngăn đặc bằng vật liệu không cháy, có chiều cao tối thiểu 2m.

Khu vực sạc xe điện phải được bố trí riêng

Một trong những yêu cầu đáng chú ý của quy chuẩn là khu vực sạc xe điện phải được bố trí thành khoang cháy riêng. Không phụ thuộc diện tích, khu vực này phải có hệ thống báo cháy tự động, hệ thống camera giám sát kết nối về phòng trực có người trực 24/24 giờ và hệ thống chữa cháy tự động.

Ngoài ra, khu vực sạc phải có hệ thống thông gió thoát khói, cảnh báo khí carbon monoxide (CO) và axit hydrofluoric (HF). Các thiết bị cảnh báo khí phải phù hợp với quy định pháp luật và được chứng nhận chất lượng trước khi lắp đặt.

Chủ đầu tư, chủ sở hữu, ban quản trị và đơn vị quản lý, khai thác, vận hành khu vực để xe điện, khu vực sạc xe điện, khu vực đổi pin có trách nhiệm quản lý, vận hành bảo đảm hoạt động an toàn, đúng công năng thiết kế và tuân thủ quy chuẩn. Các khu vực này phải được giám sát 24/24 giờ.

Về hệ thống điện, nguồn cấp điện cho khu vực sạc phải tách biệt với các phụ tải khác của tòa nhà, bảo đảm đủ công suất vận hành và dự phòng khả năng mở rộng số lượng trụ sạc.

Hệ thống cấp điện phải tự động ngắt nguồn khi nhận tín hiệu từ hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động. Đồng thời, phải có thiết bị ngắt điện khẩn cấp để ngắt nguồn điện toàn bộ hệ thống sạc khi xảy ra sự cố. Thiết bị này phải được bố trí tại vị trí dễ nhận biết, dễ tiếp cận và thuận tiện thao tác.

Đối với trụ sạc lắp đặt trong tầng hầm, công suất danh định không được vượt quá 22kW. Trường hợp lắp trụ sạc có công suất lớn hơn phải bảo đảm khi hoạt động không gây sinh nhiệt và tiếng ồn quá giới hạn cho phép.

Chung cư hiện hữu phải rà soát trong 6 tháng

Quy chuẩn sửa đổi cũng quy định các yêu cầu đối với khu vực để xe điện và khu vực đổi pin tại nhà chung cư.

Theo đó, khu vực để xe điện phải được bố trí trong phần diện tích dự án đã được phê duyệt, ưu tiên ngoài trời, trên mặt đất, tầng bán hầm, tầng hầm 1 rồi đến các tầng hầm tiếp theo. Khu vực để xe điện phải có hệ thống báo cháy tự động, camera giám sát kết nối về phòng trực có người trực 24/24 giờ và phương án xử lý sự cố cháy nổ phù hợp với tính chất cháy nổ của xe điện.

Đối với khu vực đổi pin, quy chuẩn quy định vị trí bố trí, khoảng cách an toàn, hệ thống camera giám sát, phương tiện chữa cháy, hệ thống điện và giới hạn dung lượng lưu trữ năng lượng của tủ đổi pin.

Đáng chú ý, đối với khu vực để xe điện, khu vực sạc xe điện và khu vực đổi pin tại nhà chung cư hiện hữu, trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Thông tư 31/2026/TT-BXD có hiệu lực, chủ sở hữu nhà chung cư hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền phải hoàn thành việc rà soát theo quy định.

Trường hợp chưa tuân thủ quy chuẩn, phải thực hiện sửa chữa, cải tạo công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng để bảo đảm đáp ứng các yêu cầu mới.

Áp dụng quy chuẩn mới về trạm sạc xe điện: Ngành điện TP.HCM rà soát toàn diện Cuối tháng 9, Bộ Công Thương ban hành Thông tư kèm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện và sẽ có hiệu lực từ 1-7-2027. Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động nghiên cứu, rà soát và chuẩn bị điều kiện thực hiện.



