Hà Nội kiểm tra khu vực thiết bị điện và sạc xe điện tại các nhà trọ

Xe điện được sạc tại một nhà trọ ở Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngày 9-11, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn ký ban hành kế hoạch kiểm tra an toàn điện, an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện trên địa bàn TP.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2026, các địa phương tập trung kiểm tra những cơ sở xây dựng trái phép, vi phạm trật tự xây dựng hoặc bị đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Từ quý 1-2027, căn cứ nguồn lực hiện có, các địa phương rà soát, phân nhóm cơ sở có nguy cơ để ưu tiên kiểm tra, bảo đảm phù hợp với thực tế.

Về an toàn điện, nội dung kiểm tra tập trung vào việc sử dụng điện đúng quy định, đúng mục đích theo thực tế và hợp đồng mua bán điện; việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện; hồ sơ quản lý, tình trạng sử dụng điện; các điểm câu mắc tạm, đấu nối không bảo đảm an toàn và việc phổ biến kiến thức an toàn điện cho người quản lý, vận hành, sử dụng điện.

Đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện, đoàn kiểm tra sẽ rà soát việc chấp hành quy định; tình trạng hệ thống điện tại khu vực sản xuất, kinh doanh, kho hàng; việc bố trí thiết bị điện cách xa vật liệu dễ cháy; nguy cơ phát nhiệt, chập điện, quá tải; tình trạng tủ điện, dây dẫn, ổ cắm, thiết bị đóng cắt và việc sử dụng thiết bị điện sinh nhiệt.

Với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ, việc kiểm tra tập trung vào thiết bị bảo vệ mạch điện, nguy cơ quá tải, câu mắc điện tạm, khu vực để xe và sạc xe điện; cách bố trí dây dẫn, thiết bị điện gần vật liệu dễ cháy.

Các đoàn kiểm tra đồng thời hướng dẫn cơ sở khắc phục nguy cơ theo phạm vi quản lý của từng chủ thể.

Về tổ chức thực hiện, UBND xã, phường chủ trì, phối hợp với đơn vị điện lực và công an cơ sở rà soát, lập danh sách các cơ sở thuộc diện kiểm tra, xây dựng kế hoạch phù hợp.

TP yêu cầu phối hợp kế hoạch kiểm tra này với hoạt động kiểm tra định kỳ về phòng cháy, chữa cháy của Công an TP và UBND cấp xã, tránh để người dân, doanh nghiệp phải tiếp nhiều đoàn kiểm tra, bảo đảm thống nhất một đầu mối.

UBND xã, phường căn cứ phạm vi hoạt động của các đơn vị bán lẻ điện trên địa bàn, yêu cầu bố trí đủ kiểm tra viên điện lực và cán bộ chuyên môn để xây dựng lộ trình cụ thể.

Mục tiêu đến hết năm 2028, cơ bản hoàn thành kiểm tra 100% nhà, công trình, cơ sở thuộc diện sử dụng điện phải kiểm tra theo kế hoạch. Việc kiểm tra phải được thông báo trước ít nhất 5 ngày và thực hiện trực tiếp tại cơ sở sử dụng điện.

Nếu phát hiện vi phạm hoặc nguy cơ trực tiếp gây tai nạn điện, cháy, nổ, đoàn kiểm tra báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý. Việc đề nghị giảm hoặc ngừng cung cấp điện chỉ được thực hiện khi đủ căn cứ, đúng thẩm quyền, điều kiện và trình tự theo quy định pháp luật về điện lực. Nội dung này phải được ghi rõ trong hồ sơ kiểm tra, đồng thời theo dõi việc khôi phục cung cấp điện.

UBND xã, phường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức kiểm tra lại đối với các cơ sở chưa khắc phục vi phạm hoặc vẫn còn nguy cơ cao.