Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Hà Nội kiểm tra khu vực thiết bị điện và sạc xe điện tại các nhà trọ

tác giả
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

Hà Nội yêu cầu các xã, phường phối hợp với lực lượng điện lực và công an kiểm tra an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở trên địa bàn, phấn đấu đến hết năm 2028 cơ bản hoàn thành kiểm tra 100% cơ sở thuộc diện kiểm tra.

Hà Nội kiểm tra khu vực để, sạc xe điện tại các nhà trọ - Ảnh 1.

Xe điện được sạc tại một nhà trọ ở Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngày 9-11, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn ký ban hành kế hoạch kiểm tra an toàn điện, an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện trên địa bàn TP.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2026, các địa phương tập trung kiểm tra những cơ sở xây dựng trái phép, vi phạm trật tự xây dựng hoặc bị đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Từ quý 1-2027, căn cứ nguồn lực hiện có, các địa phương rà soát, phân nhóm cơ sở có nguy cơ để ưu tiên kiểm tra, bảo đảm phù hợp với thực tế.

Về an toàn điện, nội dung kiểm tra tập trung vào việc sử dụng điện đúng quy định, đúng mục đích theo thực tế và hợp đồng mua bán điện; việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện; hồ sơ quản lý, tình trạng sử dụng điện; các điểm câu mắc tạm, đấu nối không bảo đảm an toàn và việc phổ biến kiến thức an toàn điện cho người quản lý, vận hành, sử dụng điện.

Đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện, đoàn kiểm tra sẽ rà soát việc chấp hành quy định; tình trạng hệ thống điện tại khu vực sản xuất, kinh doanh, kho hàng; việc bố trí thiết bị điện cách xa vật liệu dễ cháy; nguy cơ phát nhiệt, chập điện, quá tải; tình trạng tủ điện, dây dẫn, ổ cắm, thiết bị đóng cắt và việc sử dụng thiết bị điện sinh nhiệt.

Với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ, việc kiểm tra tập trung vào thiết bị bảo vệ mạch điện, nguy cơ quá tải, câu mắc điện tạm, khu vực để xe và sạc xe điện; cách bố trí dây dẫn, thiết bị điện gần vật liệu dễ cháy. 

Các đoàn kiểm tra đồng thời hướng dẫn cơ sở khắc phục nguy cơ theo phạm vi quản lý của từng chủ thể.

Về tổ chức thực hiện, UBND xã, phường chủ trì, phối hợp với đơn vị điện lực và công an cơ sở rà soát, lập danh sách các cơ sở thuộc diện kiểm tra, xây dựng kế hoạch phù hợp.

TP yêu cầu phối hợp kế hoạch kiểm tra này với hoạt động kiểm tra định kỳ về phòng cháy, chữa cháy của Công an TP và UBND cấp xã, tránh để người dân, doanh nghiệp phải tiếp nhiều đoàn kiểm tra, bảo đảm thống nhất một đầu mối.

UBND xã, phường căn cứ phạm vi hoạt động của các đơn vị bán lẻ điện trên địa bàn, yêu cầu bố trí đủ kiểm tra viên điện lực và cán bộ chuyên môn để xây dựng lộ trình cụ thể.

Mục tiêu đến hết năm 2028, cơ bản hoàn thành kiểm tra 100% nhà, công trình, cơ sở thuộc diện sử dụng điện phải kiểm tra theo kế hoạch. Việc kiểm tra phải được thông báo trước ít nhất 5 ngày và thực hiện trực tiếp tại cơ sở sử dụng điện.

Nếu phát hiện vi phạm hoặc nguy cơ trực tiếp gây tai nạn điện, cháy, nổ, đoàn kiểm tra báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý. Việc đề nghị giảm hoặc ngừng cung cấp điện chỉ được thực hiện khi đủ căn cứ, đúng thẩm quyền, điều kiện và trình tự theo quy định pháp luật về điện lực. Nội dung này phải được ghi rõ trong hồ sơ kiểm tra, đồng thời theo dõi việc khôi phục cung cấp điện.

UBND xã, phường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức kiểm tra lại đối với các cơ sở chưa khắc phục vi phạm hoặc vẫn còn nguy cơ cao.

Hà Nội sắp kiểm tra khu vực để, sạc xe điện tại các nhà trọ - Ảnh 3.Chủ hãng xe điện nói gì về việc Hà Nội cấm xe máy xăng vào bên trong đường vành đai 1?

Nhiều ý kiến tranh luận nên hay không nên cấm xe máy xăng nổ ra trên các mặt báo, diễn đàn mạng xã hội. Vậy những người đang thực hiện việc nghiên cứu, sản xuất xe điện nói gì về việc Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng vào vành đai 1?

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: an toàn phòng cháy khu vực để xe điện Xe điện Hà nỘi sạc xe điện

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất