Một trạm sạc xe điện đã được đưa vào sử dụng - Ảnh: V.H

Rà soát trạm sạc, đánh giá tác động lên lưới điện

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết đã yêu cầu các đơn vị phổ biến, hướng dẫn thông tư đến cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là các bộ phận cấp điện, đấu nối, quản lý vận hành và điều độ. Các đơn vị cần rà soát quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện để hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thỏa thuận đấu nối, đo đếm, đóng điện, điều chỉnh phụ tải và xử lý sự cố.

Đồng thời, tiến hành rà soát, phân loại các trạm sạc hiện hữu thuộc phạm vi áp dụng của quy chuẩn để thông báo, hướng dẫn khách hàng lộ trình chuyển tiếp.

Song song đó, ngành điện thành phố yêu cầu các đơn vị phối hợp đánh giá tác động của trạm sạc xe điện đến lưới điện khu vực. Từ đó, áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết về chất lượng điện năng, hệ số công suất, giới hạn công suất và quản lý phụ tải nhằm bảo vệ hệ thống điện.

Các đơn vị cũng được giao thực hiện thao tác, yêu cầu giảm tải, tách tải, khôi phục cấp điện hoặc xử lý sự cố đối với trạm sạc thuộc phạm vi quản lý.

Đặc biệt, từ ngày 1-7-2027, khi tiếp nhận hồ sơ thỏa thuận đấu nối và đóng điện cho trạm sạc xe điện, các đơn vị phải đối chiếu hồ sơ đấu nối, nghiệm thu kỹ thuật, xác nhận điều kiện đóng điện và giấy tờ liên quan theo đúng quy định. EVNHCMC nhấn mạnh nguyên tắc thực hiện minh bạch, tuyệt đối không đặt thêm bất kỳ điều kiện nào ngoài quy định của pháp luật.

TP.HCM hiện có hàng nghìn tủ đổi pin phục vụ người dân - Ảnh: V.H

Quy chuẩn mới siết chặt an toàn trạm sạc công cộng

Hiện nay, nhu cầu sử dụng xe điện trên cả nước tăng mạnh. Riêng TP.HCM tính đến tháng 4-2026 có khoảng 10.000 trạm sạc ô tô điện, hơn 300 điểm sạc nhanh xe máy và hàng nghìn tủ đổi pin.

Thành phố cũng đang xúc tiến xã hội hóa lắp đặt trạm sạc tại 19 bến xe buýt và hoàn thiện đề án phát triển mạng lưới sạc công cộng. Sự phát triển nhanh chóng này đòi hỏi phải có quy chuẩn thống nhất để thiết kế, xây dựng và vận hành trạm sạc an toàn, hiệu quả.

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện quy định toàn diện các yêu cầu kỹ thuật và quản lý đối với trụ, trạm sạc xe điện, từ thiết bị, hệ thống cấp và phân phối điện, đấu nối, lắp đặt đến an toàn điện, điều khiển và vận hành. Quy chuẩn áp dụng cho trạm sạc ô tô thuần điện, ô tô hybrid nạp điện ngoài và các phương tiện đường bộ chạy điện tương tự tại khu vực công cộng, bãi trông giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ.

Đáng chú ý, quy chuẩn không áp dụng cho trạm sạc bố trí bên trong công trình xây dựng như tầng hầm, tầng nửa hầm, nhà để xe hay không gian có kết cấu bao che.

Về yêu cầu kỹ thuật, trạm sạc phải bảo đảm an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và an toàn cho người, phương tiện, công trình trong suốt vòng đời từ thiết kế, thi công đến vận hành, bảo trì.

Hệ thống phải được thiết kế đồng bộ giữa cấp điện, bảo vệ, nối đất, chống sét, giám sát, phòng cháy chữa cháy và tổ chức giao thông. Đồng thời, trạm phải có giải pháp phát hiện, cảnh báo, cô lập sự cố và bảo đảm ngắt điện tự động hoặc thủ công khi xảy ra cháy, chạm đất, va chạm, ngập nước, quá nhiệt hay hư hỏng cách điện.

Vị trí lắp đặt cần phù hợp công năng khu vực, không cản trở lối thoát nạn, đường xe chữa cháy và người đi bộ. Kích thước ô sạc, khoảng lùi thiết bị phải phù hợp với từng loại phương tiện (kể cả xe buýt, xe tải, xe đầu kéo), hướng đỗ, bán kính quay và chiều dài cáp để người dùng thao tác an toàn.

Ngoài ra, quy chuẩn cũng quy định chặt chẽ yêu cầu kết nối của trụ sạc và phân định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thi công, quản lý và vận hành.

Người dân đổi pin xe điện tại tủ đổi pin - Ảnh: V.H