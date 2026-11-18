Các đại biểu trao đổi tại diễn đàn - Ảnh: C. TUỆ

Bà Trần Thị Minh Hiền - Phó phòng Kỹ thuật Công nghệ, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) cho biết như vậy tại diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường năm 2026 do Báo Lao động phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức chiều 18-11.

Theo bà Hiền, đơn vị đang thí điểm sử dụng xe điện 3 bánh trong 3 giai đoạn từ nay đến hết năm 2028, ưu tiên hoạt động tại các ngõ xóm nhỏ, ngách hẹp và khu dân cư đông đúc ở nội thành.

Trong giai đoạn đầu thí điểm, đơn vị đang triển khai 51 xe điện 3 bánh và 51 công nhân được đưa vào hoạt động thu gom, vận chuyển khoảng 52 tấn rác mỗi ngày tại thuộc 21/28 tổ dân phố thuộc phường Hoàn Kiếm.

Trung bình mỗi chuyến xe thu gom, vận chuyển được khoảng 120kg rác, thời gian mỗi chuyến trung bình 25 phút, thời gian sang tải sang xe chuyên dùng khoảng 1-2 phút mỗi lượt.

"Mô hình giúp xóa 35 điểm tập kết không bảo đảm vệ sinh, giảm 70 thùng gom trên các tuyến phố.

Quãng đường thu gom trong địa bàn giảm khoảng 14km, lượng phát thải giảm ước tính 0,46 tấn CO2 tương đương mỗi ngày. Người dân có phản hồi tích cực, trong khi công nhân giảm sức lao động do không còn phải đẩy thùng hoặc xe kéo rác trên quãng đường dài. Thời gian rác tồn lưu tại khu dân cư cũng được rút ngắn" - bà Hiền thông tin.

Urenco đang thí điểm xe điện thu, gom rác ở phường Hoàn Kiếm - Ảnh: Urenco

Bà Hiền cho biết, giai đoạn hai công ty dự kiến thực hiện trong năm 2027, với hơn 440 xe điện 3 bánh đưa vào sử dụng tại các phường trung tâm thuộc khu vực vành đai 1 như Ba Đình, Ngọc Hà, Tây Hồ, Giảng Võ, Cửa Nam, Hoàn Kiếm,...

Giai đoạn ba, dự kiến thực hiện trong năm 2028, nghiên cứu mở rộng mô hình ra khu vực vành đai 2 và các địa bàn phù hợp, với số lượng xe dự kiến 660.

Theo bà Hiền, kết quả của giai đoạn ba sẽ là cơ sở quan trọng để kiến nghị hoàn thiện cơ chế quản lý và xem xét khả năng nhân rộng trong toàn thành phố.

Đại diện Urenco cho biết thêm ngoài xe ba bánh phục vụ thu gom đầu nguồn, đơn vị đã đưa vào vận hành 5 xe tải nhỏ chạy điện, 2 xe quét rửa đường và một xe tưới nước chạy điện.

Sang năm 2027, công ty sẽ thí điểm thay thế, chuyển đổi 41 xe chuyên dùng diesel sang xe điện tại khu vực Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Năm 2028 và 2029, dự kiến nâng số xe chuyển đổi lên 121 xe và mở rộng ra toàn bộ vành đai 1 và một số khu vực vành đai 2.

Từ những thực tế và kế hoạch dự kiến triển khai, bà Hiền đề xuất sử dụng vùng phát thải thấp làm không gian ưu tiên cho chuyển đổi xanh phương tiện công ích.

Phát triển đồng bộ hệ thống xe điện 3 bánh và xe điện 4 bánh theo từng cấp độ không gian đô thị. Đồng thời, quy hoạch đồng bộ trạm sạc, depot và hệ thống quản lý pin.

Chất thải điện tử tại Việt Nam tăng nhanh Ông Hồ Kiên Trung - Phó Cục trưởng Cục Môi trường cho biết theo báo cáo từ The Global E-waste Monitor 2024, năm 2022, toàn thế giới phát sinh khoảng 62 triệu tấn chất thải điện tử, nhưng chỉ hơn 22% được ghi nhận là thu gom và tái chế theo phương thức bảo đảm môi trường. Cũng trong năm 2022, tại Việt Nam phát sinh khoảng 516.000 tấn chất thải điện tử, tương đương 5,3 kg/người, tăng gấp hơn 4 lần so với mức 116.000 tấn năm 2014. Trong khi đó, chất thải điện tử có thể chứa chì, thủy ngân, cadimi, các hợp chất brom chống cháy… Nếu không được thu gom, lưu giữ, tháo dỡ và xử lý đúng quy trình, các chất này có thể phát tán vào không khí, đất và nước. "Người lao động trực tiếp tham gia thu gom, phân loại, tháo dỡ và tái chế là nhóm có nguy cơ tiếp xúc cao, nhất là tại các cơ sở thủ công, thiếu trang thiết bị bảo hộ và điều kiện làm việc an toàn" - ông Trung nhấn mạnh. Thời gian tới, ông Trung cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện chính sách và nâng cao trách nhiệm của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu (EPR), bảo đảm trách nhiệm tái chế được thực hiện thực chất, minh bạch và có thể kiểm tra, giám sát. Cùng với đó phải đào tạo, hướng dẫn người lao động nhận diện thành phần nguy hại, thực hiện đúng quy trình thu gom, lưu giữ, phân loại, xử lý và trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân, cải thiện điều kiện làm việc, kiểm soát nguy cơ phơi nhiễm.