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Hà Nội đề xuất mở rộng vùng phát thải thấp, cấm xe theo khung giờ

tác giả
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

Hà Nội đề xuất mở rộng thí điểm vùng phát thải thấp tại 3 khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam từ năm 2027, với diện tích khoảng 5,7km².

Hà Nội đề xuất mở rộng vùng phát thải thấp, cấm xe theo khung giờ - Ảnh 2.

Vùng phát thải thấp của Hà Nội áp dụng từ 1-7-2026 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo gửi UBND TP về kết quả thí điểm vùng phát thải thấp, đồng thời đề xuất mô hình và lộ trình mở rộng phạm vi áp dụng từ năm 2027.

Đề xuất mở rộng thí điểm vùng phát thải thấp

Theo đề xuất, trong giai đoạn 2, từ ngày 1-1 đến 31-12-2027, Hà Nội mở rộng thí điểm vùng phát thải thấp tại ba khu vực thuộc hai phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Khu vực 1 là vùng lõi thí điểm, nằm bên trong đường bao khu vực phố đi bộ và chợ đêm phường Hoàn Kiếm, gồm 12 tuyến phố: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ và Ngô Quyền. Khu vực này có diện tích 0,45km², chu vi 3,2km, dân số khoảng 20.000 người.

Khu vực 2: vùng mở rộng, nằm trong đường bao các tuyến phố Tràng Thi, Thợ Nhuộm, Hàng Bông, Phùng Hưng, Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Hàng Khay và trở vào trong khu vực phố cổ. Diện tích khu vực này khoảng 1,65km², chu vi 5,5km, dân số khoảng 90.000 người.

Khu vực 3 nằm trong đường bao các tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, gồm Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam và Lê Duẩn. Khu vực này có diện tích 3,6km², chu vi 8,3km, dân số khoảng 136.947 người.

Cấm hoàn toàn ô tô tải 2 tấn đến 3,5 tấn trong vùng phát thải thấp

Hà Nội đề xuất mở rộng vùng phát thải thấp, cấm xe theo khung giờ - Ảnh 3.

Xe máy vào trong vùng phát thải thấp sẽ phải dắt bộ - Ảnh: PHẠM TUẤN

Theo phương án đề xuất, trong khu vực 1, cấm toàn bộ xe (bao gồm xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô các loại) từ 19h - 24h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần trong khu vực 1.

Các xe ưu tiên được phép hoạt động 24/24h. Tuy nhiên xe ưu tiên và xe có văn bản chấp thuận hoạt động trong khu vực hạn chế phải đáp ứng quy chuẩn khí thải, trừ xe thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Cụ thể từ ngày 1-1-2027, ô tô phải đạt quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025. Đối với xe mô tô, xe gắn máy, từ ngày 1-1-2028 phải đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên theo QCVN 99:2025.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch, Sở Xây dựng đề xuất không cho phép hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải lưu thông trong vùng phát thải thấp. Các đơn vị cung cấp phần mềm phải điều hướng xe trên hệ thống quản lý, điều hành xe.

Với xe mô tô, xe gắn máy của người dân, thành phố khuyến khích hạn chế lưu thông xe sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008 đối với xe mô tô và trước năm 2016 đối với xe gắn máy. Đồng thời khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe phi cơ giới và chuyển đổi sang phương tiện xanh, xe đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên.

Đối với ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch, Sở Xây dựng đề xuất các quy định cụ thể theo từng nhóm phương tiện.

Với ô tô vận tải hành khách trên 16 chỗ (trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh), không cho phép xe không đạt quy chuẩn khí thải mức 4 theo QCVN 85:2025 lưu thông. 

Tại khu vực 1 và 2, loại xe này chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an TP chấp thuận bằng văn bản.

Đối với xe buýt và ô tô đưa đón học sinh, không cho phép xe không đạt quy chuẩn khí thải mức 4 lưu thông trong vùng phát thải thấp. TP đồng thời khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường.

Với ô tô từ 16 chỗ trở xuống và xe pick-up, sở đề xuất không cho phép xe không đạt quy chuẩn khí thải mức 4 lưu thông; khuyến khích chuyển sang phương tiện giao thông công cộng, phương tiện phi cơ giới hoặc xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh.

Đối với ô tô tải sử dụng nhiên liệu hóa thạch có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn, xe không đạt quy chuẩn khí thải mức 4 không được lưu thông. Các xe đáp ứng quy chuẩn chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; nếu hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an TP chấp thuận bằng văn bản.

Riêng ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn đến 3,5 tấn, Sở Xây dựng đề xuất cấm lưu thông hoàn toàn trong vùng phát thải thấp.

Từ ngày 1-7-2026, Hà Nội chính thức triển khai thí điểm vùng phát thải thấp theo đề án đã được Hội đồng nhân dân TP thông qua.

Theo đề án, tại khu vực 1, toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ, gồm ô tô, mô tô và xe gắn máy, bị cấm lưu thông từ 19h đến 24h vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Phạm vi áp dụng gồm các tuyến phố: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ và Ngô Quyền.

Hà Nội đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng vùng phát thải thấp, cấm xe theo khung giờ - Ảnh 4.Một tháng thí điểm vùng phát thải thấp ở Hà Nội: Người dân dần quen không đi xe

Sau một tháng thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực phố cổ Hà Nội, nhiều tuyến phố trở nên thông thoáng, người dân dần làm quen với việc hạn chế phương tiện và chấp hành quy định.

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PHẠM TUẤN
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    Chủ đề: Cấm xe máy vùng phát thải thấp cấm xe máy xăng mở rộng vùng phát thải thấp hà nội

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