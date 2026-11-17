Nam thanh niên dùng hai tay kéo bể cửa kính taxi - Ảnh cắt từ clip

Vụ nam thanh niên Võ Minh Tâm (29 tuổi, quê Cần Thơ, hiện ngụ phường Dĩ An) có hành vi đập phá kính taxi, gây mất trật tự tại phường Dĩ An, TP.HCM, đang nhận được nhiều ý kiến bức xúc từ bạn đọc Tuổi Trẻ sau bài viết Người đàn ông phá vỡ kính ô tô vì nghi taxi va quẹt với xe máy của vợ ở phường Dĩ An.

Điều đáng nói, nguyên nhân ban đầu chỉ xuất phát từ nghi ngờ có va quẹt giao thông, nhưng cách hành xử hung hăng của người này đã đẩy sự việc đi xa hơn rất nhiều.

Trút giận trước mắt mà không lường được hậu quả

Theo dõi đoạn video ghi lại sự việc, bạn đọc Sa Trung Thổ đặt vấn đề nếu tài xế bước xuống xe thì có thể còn phải đối mặt với nguy cơ bị hành hung.

Bạn đọc Lộc cho rằng chỉ mới nghi ngờ có va quẹt xe mà nam thanh niên đã đập kính, hành hung người khác. Có chút men rượu vào lại không kìm chế được bản thân, để rồi chuyện nhỏ hóa chuyện lớn.

Đây cũng là điều đáng suy ngẫm trong văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông.

Đường phố vốn là không gian chung, nơi mỗi người có thể gặp những tình huống bất ngờ, va chạm hoặc bất đồng.

Không phải lúc nào người tham gia giao thông cũng đúng hoàn toàn, nhưng điều quan trọng là phải biết kìm chế, bình tĩnh tìm cách giải quyết.

Một va quẹt nhỏ có thể được giải quyết bằng việc dừng xe, kiểm tra thiệt hại, trao đổi thiện chí hoặc nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ. Thế nhưng, khi một người chọn cách la hét, đe dọa, đập phá tài sản, thậm chí dùng nắm đấm để áp đặt người khác, họ không còn đang giải quyết mâu thuẫn mà đang tự đẩy mình vào rắc rối lớn hơn.

Bạn đọc Phát nhắc lại câu nói quen thuộc: "Quân tử động khẩu, không động thủ", đồng thời cho rằng khi có mâu thuẫn, mọi người nên bình tĩnh nói chuyện. Nếu không thể tự giải quyết thì nhờ cơ quan chức năng can thiệp. Động tay động chân chỉ khiến chuyện nhỏ thành chuyện lớn, thậm chí có thể vướng vòng lao lý.

Nhiều bạn đọc cũng nhìn nhận vụ việc từ góc độ thiệt hại kinh tế và trách nhiệm pháp lý mà người đàn ông phải đối diện.

Bạn đọc Quốc Thanh cho rằng trước mắt người đàn ông phải đền bù những bộ phận ô tô đã bị hư hỏng. Bạn đọc có tài khoản ngoc****@gmail.com đề nghị ngoài việc bồi thường thiệt hại, cần xử lý để người vi phạm nhận ra hậu quả từ hành vi của mình.

Trong khi đó, bạn đọc Sài Gòn nhấn mạnh việc phá hủy tài sản của người khác là không thể chấp nhận. Bạn đọc Hữu Nhân nhận xét tiền nhậu có thể không đáng bao nhiêu nhưng tiền nộp phạt và bồi thường cho chủ xe có khi cao gấp nhiều lần.

Những ý kiến này phản ánh một thực tế: người có hành vi bạo lực thường chỉ nghĩ đến việc trút giận ngay trước mắt mà quên mất những hậu quả. Một chiếc kính ô tô bị đập vỡ không chỉ là chi phí sửa chữa. Nếu hành vi còn xâm phạm sức khỏe, danh dự hoặc gây mất an ninh trật tự, người vi phạm có thể phải chịu những trách nhiệm pháp lý tương ứng.

Tùy tính chất, mức độ và kết quả xác minh, hành vi của người đàn ông có thể bị xem xét xử lý hành chính hoặc hình sự theo quy định pháp luật. Bên cạnh trách nhiệm trước pháp luật, người gây thiệt hại còn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo quy định.

Người gây chuyện có thể vướng lao lý, người ở nhà lại gánh nỗi lo

Một trong những khía cạnh khiến nhiều bạn đọc quan tâm là hoàn cảnh gia đình của nam thanh niên sau sự việc.

Bạn đọc Tấn Trần viết: "Vợ ơi Tết này chắc anh không ăn Tết với em và con được rồi". Bạn đọc Cậu ba Sài Gòn cũng cho rằng người đàn ông đã đẩy vợ con vào cảnh phải lo tiền đền bù cho người khác, chưa kể nếu phải chấp hành án phạt tù thì gia đình càng thêm khó khăn.

Bạn đọc Minh đặt câu hỏi không biết người đàn ông đang giúp vợ hay hại vợ, bởi khi bản thân vướng lao lý, người chịu khổ nhiều nhất có thể chính là người phụ nữ ở nhà.

Một người chồng, người cha không chỉ có trách nhiệm với bản thân mà còn là chỗ dựa của gia đình. Thay vì dành thời gian chăm lo cho vợ con, một hành vi thiếu kìm chế có thể khiến họ phải đối diện với những khoản tiền bồi thường, nỗi lo pháp lý và sự thiếu vắng người thân.

Một người đàn ông có trách nhiệm không phải là người lớn tiếng hay dùng sức mạnh để áp đảo người khác. Đó phải là người biết giữ an toàn cho gia đình, biết kiểm soát hành vi và không để những cuộc vui của mình trở thành gánh nặng cho vợ con.

Bạn đọc Người Sài Gòn cho rằng cần xử lý nghiêm những hành vi vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, leo vỉa hè, sử dụng điện thoại khi lái xe... Bởi khi kỷ cương giao thông được bảo đảm, những tình huống va chạm và mâu thuẫn trên đường cũng có thể được hạn chế.

Bạn đọc Trần Đăng Hiến và Trần Chân Khoa cùng đề nghị xử lý nghiêm những người có hành vi côn đồ để răn đe, phòng ngừa những trường hợp tương tự.

Đương nhiên, pháp luật xử lý nghiêm là cần thiết, nhưng mỗi người tham gia giao thông cũng phải tự điều chỉnh cách ứng xử của mình. Không ai có quyền tự cho mình là người phân xử đúng sai giữa đường, càng không thể mượn cớ đã uống rượu bia để biện minh cho hành vi hung hăng, đập phá tài sản hoặc đánh người.

Như bạn đọc 5 Mì Lát nhắc lại lời người xưa: "Giận quá mất khôn". Nhưng không phải ai cũng nhận ra điều tưởng chừng rất đơn giản ấy.