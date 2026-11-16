Người đàn ông phá vỡ kính ô tô vì nghi taxi va quẹt với xe máy của vợ ở phường Dĩ An

Người đàn ông dùng hai tay kéo bể cửa kính taxi - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, tối 15-11, qua nắm tình hình trên mạng xã hội Facebook, Công an phường Dĩ An (TP.HCM) phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tiếng chửi bới, đập phá kính một ô tô tại khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Tri Phương và hẻm 434 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4.

Qua xác minh, công an xác định người có hành vi trên là Võ Minh Tâm (29 tuổi, quê Cần Thơ, hiện ngụ phường Dĩ An).

Theo thông tin ban đầu, chiều 15-11, Tâm nhậu tại nhà một người bạn trong hẻm 420 Nguyễn Tri Phương.

Đến hơn 17h cùng ngày, Tâm gọi điện cho vợ là chị T. (25 tuổi) đến đón. Khoảng 17h20, khi Tâm đi bộ ra đường Nguyễn Tri Phương, người này nhìn thấy vợ chở con trai trên xe máy đang ôm cua vào hẻm 434 để đến chỗ mình đứng.

Cùng thời điểm, anh T.D.T. (43 tuổi, ngụ phường Dĩ An) điều khiển taxi rẽ trái vào hẻm. Tâm nghi ngờ ô tô của anh T. vừa va quẹt với xe máy của vợ nên bực tức, cầm điện thoại ném vào kính chắn gió phía trước ô tô, đồng thời chửi bới, yêu cầu tài xế xuống xe.

Mặc dù anh T. vẫn ngồi trong xe và hỏi chuyện gì xảy ra, Tâm tiếp tục lớn tiếng, tiến đến kéo đầu tài xế về phía cửa xe nhưng không được. Người vợ cũng can ngăn, kéo Tâm ra nhưng người này vẫn không dừng lại.

Khi anh T. kéo kính cửa bên trái lên, Tâm dùng hai tay bẻ gãy kính xe, tiếp tục chửi bới và yêu cầu tài xế xuống xe. Chưa dừng lại, Tâm nhiều lần túm cổ áo, kéo tay nắm cửa ô tô khiến bộ phận này bung ra, hư hỏng.

Trong lúc giằng co, Tâm bị trầy xước nhẹ ở tay. Vụ việc khiến nhiều người dân tập trung theo dõi, một số phương tiện hiếu kỳ dừng lại gây chú ý tại khu vực.

Sau đó Tâm được mọi người can ngăn và đưa về nhà. Tối cùng ngày, Công an phường Dĩ An đã truy xét, mời Tâm đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận hành vi của mình. Công an đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật do có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.