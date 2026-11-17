Các tiêm kích Sukhoi Su-57 của Nga - Ảnh minh họa: TASS

Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (ASDF) ngay lập tức đã điều động tiêm kích xuất kích khẩn cấp để ứng phó.

Bộ này cho biết các tiêm kích của ASDF đã phát cảnh báo và thực hiện một số biện pháp khác đối với các máy bay trên, không tiết lộ cụ thể các biện pháp này là gì.

Những chiếc máy bay nghi của Nga sau đó tiếp tục hành trình, đi qua eo biển Tsushima, bay giữa đảo Yonaguni (tỉnh Okinawa) và đảo Đài Loan, rồi tiến ra khu vực phía tây Thái Bình Dương.

Theo báo Japan Times, việc chiến đấu cơ nước ngoài tiến vào không phận lãnh thổ Nhật Bản mà không được phép là một động thái cực kỳ hiếm gặp.

Vụ việc này được cho là có thể nhằm mục đích thăm dò phản ứng của Tokyo.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết nước này đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới Nga ngay hôm nay (17-11), Hãng Reuters đưa tin.

"Chúng tôi đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới Nga, đồng thời yêu cầu nước này ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn" - ông Kihara nhấn mạnh.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Quan hệ giữa Nga và Nhật Bản đã suy giảm nghiêm trọng trong những tháng gần đây, sau khi Matxcơva bắt giữ một phóng viên của tờ Hokkaido Shimbun với cáo buộc hoạt động gián điệp, đồng thời tịch thu các tài sản của Tập đoàn Japan Tobacco tại Nga.