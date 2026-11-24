Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu tại kỳ họp thứ 6 ngày 29-10-2026. Kỳ họp này các đại biểu đã thống nhất thông qua chủ trương nghị quyết 79 về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng (nhân tài) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương triển khai Nghị quyết 79 của HĐND TP.HCM về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng (nhân tài) làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

Nghị quyết 79 có hiệu lực từ ngày 10-11-2026, thay thế Nghị quyết 25/2023/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, mức thu nhập và các chính sách đãi ngộ để tuyển dụng công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị.

Theo chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức đã được tuyển chọn và đưa vào diện áp dụng chính sách theo Nghị quyết 25 phải rà soát toàn bộ nhân sự này, đối chiếu quyết định đưa vào diện hưởng chính sách, thời điểm bắt đầu hưởng, thời hạn còn lại, vị trí công tác, kết quả đánh giá và nhiệm vụ được giao.

Nhóm 1 gồm những người đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo Nghị quyết 79 và được cấp ủy, cơ quan, đơn vị đề cử xem xét đưa vào diện áp dụng chính sách mới.

Nhóm 2 gồm những người chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo Nghị quyết 79 nhưng được đánh giá, xếp loại chất lượng năm trước liền kề ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong thời gian hưởng chính sách theo Nghị quyết 25, những người này phải đã chủ trì hoặc được giao chủ trì tham mưu xây dựng các đề án, công trình, dự án khoa học và công nghệ cấp thành phố.

Nếu không chủ trì, họ phải là thành viên tổ soạn thảo, nghiên cứu các đề án, công trình, dự án khoa học và công nghệ cấp thành phố do cơ quan, đơn vị mình được giao chủ trì.

Ngoài ra, cấp ủy và tập thể lãnh đạo phải xác định người thuộc nhóm này có năng lực xuất sắc, tiêu biểu, vượt trội và có tiềm năng phát triển tốt.

Với nhóm 2, cơ quan, đơn vị gửi văn bản đến Sở Nội vụ để trình UBND TP.HCM xem xét tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị quyết 25 trong thời gian còn lại của thời hạn 5 năm kể từ ngày quyết định.

Nhóm 3 gồm những trường hợp không đáp ứng yêu cầu của nhóm 1 hoặc nhóm 2; được điều động, bổ nhiệm sang vị trí không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết 25 hoặc được cấp có thẩm quyền đánh giá không đạt yêu cầu theo Nghị quyết 25.

Những trường hợp này được trình UBND TP.HCM xem xét đưa ra khỏi diện áp dụng chính sách. Sau khi có quyết định, cơ quan, đơn vị chi trả chế độ, chính sách đến ngày làm việc thực tế cuối cùng trước thời điểm đưa ra khỏi diện.

Nghị quyết 79 mở rộng chính sách thu hút nhân tài Nghị quyết 79 vừa được HĐND TP.HCM thông qua ngày 30-10-2026, mở rộng chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp. Theo chính sách mới, chuyên gia được ký hợp đồng có thể nhận thu nhập hằng tháng từ 106,2 - 265,5 triệu đồng tùy trường hợp. Một số cá nhân còn có thể được nhận khoản khuyến khích theo công trình, sản phẩm, với mức cao nhất gần 1,6 tỉ đồng cho một công trình.