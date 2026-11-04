TP.HCM đề xuất cơ chế hỗ trợ 100% chi phí đào tạo nhân lực chất lượng cao

Dự thảo đề xuất TP.HCM hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo nhân lực chất lượng cao - Ảnh minh họa: VINUNI

Theo dự thảo tờ trình của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, thành phố sẽ có cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng từ các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, viện nghiên cứu để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong đó, có nội dung về người học thuộc nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ được đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo đơn giá giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

Thời gian hỗ trợ được tính theo thời gian học thực tế, nhưng không quá 10 tháng trong một năm học. Với chương trình đào tạo theo tín chỉ, mức hỗ trợ cũng được quy đổi nhưng không vượt quá mức hỗ trợ của khóa học theo năm học.

Theo dự thảo, việc đào tạo không bắt đầu từ một khóa học có sẵn mà từ nhu cầu nhân lực của từng cơ quan, đơn vị. Đơn vị có nhu cầu phải xác định nội dung đào tạo, số lượng người học, vị trí việc làm hiện tại và vị trí dự kiến bố trí sau đào tạo.

Trên cơ sở đó, kế hoạch sẽ xác định phương thức, kinh phí, thời gian, sản phẩm đầu ra và tiêu chí nghiệm thu.

Các chương trình có thể là khóa học, mô-đun, suất học hoặc chương trình được thiết kế riêng. Việc đào tạo có thể tổ chức trong nước, ở nước ngoài, trực tuyến hoặc kết hợp.

Dự thảo cũng mở khả năng đặt hàng với cơ sở đào tạo nước ngoài trong trường hợp chương trình, chuyên ngành được xác định riêng cho từng người học. Trường hợp trong nước chưa có đơn vị đáp ứng yêu cầu chuyên môn hoặc có nhiệm vụ cấp bách cũng thuộc nhóm được xem xét đặt hàng.

Có 6 nhóm lĩnh vực được xác định là ưu tiên, gồm y tế chuyên sâu, y học công nghệ cao và dược sinh học; giáo dục, đào tạo và sư phạm; quản lý đô thị thông minh, hạ tầng, giao thông và quy hoạch; tài chính, ngân hàng, thương mại và quản trị doanh nghiệp; văn hóa, du lịch chất lượng cao, thể thao và kinh tế di sản; công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, kinh tế xanh và nông nghiệp công nghệ cao.

Đánh giá nhân lực theo chuẩn đầu ra Dự thảo đặt yêu cầu theo dõi và đánh giá kết quả đào tạo dựa trên tiến độ, số lượng, chất lượng và mức độ đạt chuẩn đầu ra. Cơ quan, đơn vị sử dụng nhân lực có trách nhiệm bố trí nhiệm vụ phù hợp và theo dõi hiệu quả sau đào tạo. Dự thảo cũng đặt trách nhiệm hoàn trả đối với cơ sở đào tạo hoặc người học trong những trường hợp vi phạm theo quy định. Cơ chế này được xây dựng để tạo một cách thống nhất từ khâu xác định nhu cầu, chọn cơ sở đào tạo, đặt hàng đến nghiệm thu và đánh giá kết quả. Dự thảo được trình UBND TP.HCM xem xét để trình HĐND TP.HCM thông qua trong tháng 12-2026.