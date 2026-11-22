Đoàn thanh niên phường Tân Khánh (TP.HCM) phối hợp các đơn vị chăm lo cho công nhân, người lao động - Ảnh: T.K

Mô hình đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM, đường số 12, Khu chế xuất Linh Trung 1, phường Linh Xuân, với quy mô 32 chỗ ở hoàn toàn miễn phí.

Người được xem xét hỗ trợ là nữ thanh niên công nhân bị mất việc đột ngột, gặp khó khăn về thu nhập và chỗ ở, đang tích cực tìm kiếm việc làm mới. Mỗi trường hợp được hỗ trợ lưu trú tối đa ba tháng, tính từ ngày bắt đầu vào ở.

Việc xét duyệt căn cứ vào hoàn cảnh thực tế, ưu tiên những trường hợp đặc biệt khó khăn và đăng ký trước. Khi tìm được việc làm mới, có thu nhập và điều kiện ổn định chỗ ở, người lưu trú bàn giao lại chỗ ở để nhường cơ hội cho những lao động khác.

Bên cạnh việc bố trí nơi lưu trú miễn phí, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM còn phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM kết nối, giới thiệu việc làm; tạo điều kiện để người lao động tiếp cận các hoạt động đào tạo, trang bị kỹ năng phù hợp.

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM tiếp nhận hồ sơ, xem xét hoàn cảnh, bố trí chỗ ở và bảo đảm các điều kiện lưu trú, an toàn, vệ sinh, tôn trọng quyền riêng tư của người được hỗ trợ.

Thời gian tiếp nhận đăng ký từ ngày 23 đến hết ngày 30-11-2026. Nữ thanh niên công nhân có nhu cầu có thể đăng ký trực tuyến tại https://tinyurl.com/Nhatrotinhthuong hoặc trực tiếp tại Phòng Dịch vụ và Truyền thông - Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM.

Thông qua mô hình, Thành Đoàn TP.HCM và Quỹ Từ thiện Cô Sáu mong muốn kịp thời hỗ trợ nữ thanh niên công nhân vượt qua giai đoạn khó khăn, có chỗ ở an toàn để yên tâm tìm việc, từng bước ổn định cuộc sống và tiếp tục gắn bó với thành phố.

Mô hình nhà trọ an toàn phường Hòa Bình (TP.HCM) - Ảnh: Hội Phụ nữ