TP.HCM có 194 mô hình nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em





Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM Trịnh Thị Thanh (bìa trái) chúc mừng mô hình “Khu nhà trọ thân thiện, an toàn với phụ nữ - trẻ em”, “Khu nhà trọ không ma túy” và “Khu nhà trọ an toàn phòng cháy chữa cháy ” tại địa chỉ 246A Lạc Long Quân, phường Bình Thới ra mắt tối 29-10 - Ảnh: HỘI PHỤ NỮ TP.HCM

Theo báo cáo tại hội nghị, đến nay thành phố đã ra mắt 194 mô hình tại 128 xã, phường. Đây là một trong hai công trình trọng điểm của Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030, gắn với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an".

Để khu trọ là mái nhà thứ hai

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, cho biết mô hình hướng đến tạo không gian sinh hoạt, giao lưu cho phụ nữ, nhất là nữ công nhân, lao động nhập cư thường xuyên xa gia đình.

"Sau những giờ làm việc, học tập và bộn bề lo toan gia đình, chị em cần có nơi gặp gỡ, chia sẻ, sinh hoạt cùng nhau như trong chính gia đình mình. Đây cũng là món ăn tinh thần, tiếp thêm động lực để chị em yên tâm lao động, sản xuất", bà Phương chia sẻ.

Tại các khu trọ, các cấp Hội phối hợp chính quyền, công an và chủ nhà trọ tổ chức tuyên truyền pháp luật, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi cũng được tổ chức nhằm tăng sự gắn kết giữa người thuê trọ.

Với những trường hợp khó khăn, Hội kết nối hỗ trợ nhu yếu phẩm, giảm tiền thuê trọ, hỗ trợ chi phí học tập cho con em công nhân. Trẻ em đau bệnh, cần giúp đỡ được giới thiệu đến Hội Phụ nữ địa phương hoặc thành phố để xem xét hỗ trợ.

Mô hình cũng hướng đến tư vấn pháp luật, học nghề và kết nối việc làm cho phụ nữ.

Tại phường Bình Hưng Hòa, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã thành lập tổ hỗ trợ học tập cho trẻ em và tổ chăm sóc sức khỏe tại khu trọ, với sự tham gia của những người có chuyên môn đang sinh sống tại đây.

Địa phương tổ chức tám cuộc tuyên truyền với 625 lượt người tham dự về phòng chống ma túy, an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Sự đồng hành còn đến từ các chủ nhà trọ. Một chủ nhà trọ chia sẻ đã chủ động giảm tiền thuê cho những gia đình nuôi con nhỏ, người lao động gặp khó khăn; đồng thời phối hợp với Hội Phụ nữ, công an và các đoàn thể tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ người thuê khi cần thiết.

Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM Huỳnh Thị Thúy Phương phát biểu tại hội nghị - Ảnh: K.ANH

Không để mô hình chỉ dừng ở ngày ra mắt

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại các phường, xã - Ảnh: K.ANH

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng nhìn nhận một số nơi còn duy trì hoạt động chưa thường xuyên, việc kiểm tra sau khi ra mắt chưa được chú trọng; công tác tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp và phối hợp giữa các lực lượng đôi lúc còn lúng túng.

Kết luận hội nghị, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM Huỳnh Thị Thúy Phương đề nghị các cấp Hội chuyển trọng tâm từ mở rộng số lượng sang nâng cao chất lượng, bảo đảm mô hình hoạt động thực chất, đáp ứng nhu cầu của phụ nữ và trẻ em.

Các địa phương cần thường xuyên rà soát điều kiện an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, quản lý cư trú, an toàn điện nước và vệ sinh môi trường; duy trì sinh hoạt định kỳ ít nhất mỗi quý một lần, phát huy vai trò của tổ tự quản, chủ nhà trọ và người thuê trọ trong phát hiện, phản ánh nguy cơ mất an toàn.

Hội cũng yêu cầu tăng cường phối hợp với công an và các ngành chức năng, hoàn thiện quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, bảo mật thông tin cá nhân, bảo đảm quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Các hoạt động hỗ trợ sinh kế, kết nối việc làm, chăm sóc sức khỏe, tư vấn pháp luật và xây dựng không gian sống xanh, sạch, văn minh cần tiếp tục được đẩy mạnh.

Tối 29-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Thới (TP.HCM) phối hợp với Công an phường tổ chức ra mắt mô hình “Khu nhà trọ thân thiện, an toàn với phụ nữ - trẻ em”, “Khu nhà trọ không ma túy” và “Khu nhà trọ an toàn phòng cháy chữa cháy” tại địa chỉ 246A Lạc Long Quân, phường Bình Thới - Ảnh: HỘI PHỤ NỮ