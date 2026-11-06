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Nguyên lãnh đạo Đảng và Chính phủ thăm, tặng quà cho công nhân làm dự án APEC 2027

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CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

Ngày 6-11, Nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thăm, động viên, tặng quà cán bộ, kỹ sư, công nhân đang xây dựng các công trình phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm và tặng quà cho công nhân làm dự án APEC 2027 - Ảnh 1.

Nguyên Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng (thứ 3 từ trái qua) và Nguyên thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh (thứ 2 từ trái qua) - thăm và nghe đơn vị thi công báo cáo tiến độ dự án APEC 2027 - Ảnh: MINH QUỐC

Nguyên thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã cùng đoàn công tác của lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc đến thăm công trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC và Nhà biểu diễn đa năng ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang). 

Tại công trường, các nguyên lãnh đạo đã trao đổi, thăm hỏi điều kiện ăn ở, sức khỏe, thu nhập, tình hình làm việc, đồng thời trao quà, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân ở công trường. 

Tập đoàn Sun Group cho biết Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đã hoàn thành toàn bộ kết cấu thép và phần tôn mái, hệ mái đã hiện rõ bên bờ biển phía nam đảo. 

Các đơn vị đang đồng thời hoàn thiện mái, mặt dựng và hạng mục bao che bên ngoài, phấn đấu hoàn thành mặt ngoài trong quý 4-2026.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm và tặng quà cho công nhân làm dự án APEC 2027 - Ảnh 2.

Nguyên Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng (thứ 5 từ phải qua) và Nguyên thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh (thứ 7 từ trái qua) trao quà công nhân - Ảnh: MINH QUỐC

Đối với Nhà biểu diễn đa năng (còn gọi là Nhà hát APEC) với khán phòng 4.030 chỗ, tổng diện tích sàn 54.680 m², gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Công trình đã hoàn thành khoảng 98% kết cấu bê tông cốt thép và lắp dựng xong hệ giàn mái và đặt mục tiêu khép kín mặt ngoài trong quý 4-2026, hoàn thiện nội thất trước ngày 31-3-2027.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm và tặng quà cho công nhân làm dự án APEC 2027 - Ảnh 3.An Giang thống nhất đề án đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt

An Giang đã thống nhất thông qua tờ trình dự thảo nghị quyết về hồ sơ đề án đề nghị công nhận đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt.

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CHÍ CÔNG
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    Chủ đề: Nguyễn Tấn Dũng Lê Hồng Anh APEC 2027 Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC phú quốc

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