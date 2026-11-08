Người tiêu dùng ngày càng quan tâm sản phẩm xanh, doanh nghiệp chịu áp lực chuyển đổi

Các diễn giả tham gia talkshow tại lễ bế mạc Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: VĂN TRUNG

Sự thay đổi này cũng đặt ra yêu cầu mới đối với doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất và vật liệu xây dựng.

Trong khuôn khổ lễ bế mạc Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, talkshow "Khi người dân chuyển xanh - Doanh nghiệp thích ứng" diễn ra với sự tham gia của của các diễn giả gồm: ông Bùi Đăng Khuê - Giám đốc E&S (Môi trường - Xã hội - Quản trị / ESG) - Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); ông Nguyễn Công Minh Bảo - Giám đốc điều hành Green Transition; ông Phan Tùng Lâm - Giám đốc kinh doanh kênh thương mại điện tử, Signify Việt Nam và ông Williamson Derek - Trưởng phòng phát triển giải pháp cốt liệu & bê tông, INSEE Việt Nam.

Người tiêu dùng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho sản phẩm xanh (Green Transition)

Chia sẻ tại talkshow, ông Nguyễn Công Minh Bảo cho hay nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường ngày càng tăng.

Theo ông, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến đặc tính, chất lượng hay giá bán của sản phẩm mà còn chú ý hơn đến trách nhiệm của doanh nghiệp đứng sau sản phẩm đó. Một bộ phận người mua cũng sẵn sàng trả thêm khoảng 20% chi phí để lựa chọn sản phẩm thân thiện với môi trường.

Ông Nguyễn Công Minh Bảo, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Green Transition - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sự thay đổi này cho thấy tiêu dùng xanh đang dần trở thành một yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm. Những cam kết về môi trường, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững ngày càng có vai trò quan trọng trong việc xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu.

Ông Nguyễn Công Minh Bảo cho biết tổng lượng phát thải tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 ước tính khoảng 34 tấn CO₂.

Trong đó, các hoạt động thuộc phạm vi ban tổ chức chiếm khoảng 46% tổng lượng phát thải, tương đương 15,6 tấn CO₂.

Phần còn lại chiếm 54%, tương đương 18,4 tấn CO₂, liên quan đến các hoạt động khác, trong đó có việc di chuyển, ăn uống và tiêu dùng của khách tham dự.

Theo ông, những con số này cho thấy lượng phát thải của một sự kiện không chỉ đến từ công tác tổ chức mà còn chịu tác động đáng kể từ hoạt động của người tham gia. Vì vậy, việc giảm phát thải cần có sự chung tay của cả đơn vị tổ chức lẫn cộng đồng.

Ông Nguyễn Công Minh Bảo cũng nhấn mạnh, dù nhận thức về bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao, việc chuyển từ nhận thức sang hành động thực tế vẫn là một quá trình.

Đo lường phát thải là cơ sở để nhận diện các nguồn phát thải, từ đó xây dựng giải pháp giảm thiểu phù hợp, hướng đến tổ chức các sự kiện bền vững hơn.

Nông sản phải minh bạch nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững (AgriS)

Không chỉ ở thị trường tiêu dùng, những yêu cầu về phát triển bền vững cũng đang tạo sức ép chuyển đổi đối với doanh nghiệp nông nghiệp, đặc biệt là các đơn vị tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

Ông Đặng Bùi Khuê - Giám đốc E&S (Môi trường - Xã hội - Quản trị/ESG) - Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS) - chia sẻ tại buổi lễ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Đặng Bùi Khuê cho biết doanh nghiệp Việt Nam hiện phải thích ứng với nhiều thay đổi về hành lang pháp lý và tiêu chuẩn môi trường tại các thị trường xuất khẩu.

Trong đó có những quy định đáng chú ý của Liên minh châu Âu (EU) như quy định chống phá rừng (EUDR) và Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM). Các chính sách này đặt ra yêu cầu ngày càng cao về minh bạch chuỗi cung ứng, kiểm soát phát thải và khả năng chứng minh nguồn gốc sản phẩm.

Theo đại diện AgriS, giá tín chỉ carbon có thời điểm gần 70 euro/tấn CO 2 , cho thấy chi phí liên quan đến phát thải đang trở thành một yếu tố doanh nghiệp cần quan tâm trong quá trình sản xuất và xuất khẩu.

Với hoạt động kinh doanh tại thị trường trong nước và quốc tế, AgriS hiện chiếm khoảng 40% thị phần đường trong nước và xuất khẩu sản phẩm đến hơn 88 quốc gia. Trong đó, một số thị trường có yêu cầu cao về phát triển bền vững đòi hỏi doanh nghiệp phải cung cấp thông tin về dấu chân carbon của từng sản phẩm.

Người dân được tư vấn về các sản phẩm tại Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Để đáp ứng yêu cầu này, doanh nghiệp đang phát triển nền tảng truy xuất nguồn gốc, không chỉ cung cấp những thông tin theo quy định tại Nghị định 37 của Việt Nam mà còn mở rộng dữ liệu liên quan đến vị trí canh tác, điều kiện thổ nhưỡng, điều kiện nông học, tình hình dịch bệnh và lượng phát thải khí nhà kính.

“Việc xây dựng hệ thống dữ liệu xuyên suốt từ vùng nguyên liệu đến sản phẩm được xem là một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn quá trình sản xuất, đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu”, ông Khuê chia sẻ.

Đáng chú ý, theo đại diện AgriS, nền tảng truy xuất nguồn gốc này còn hỗ trợ doanh nghiệp huy động nguồn tài chính xanh dành cho nông dân. Qua đó, người sản xuất có thêm điều kiện tiếp cận nguồn lực tài chính để đầu tư, thay đổi phương thức canh tác và tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi xanh.

Rác thải xây dựng tại TP.HCM có thể lên đến 6 triệu tấn

Ông Williamson Derek - Trưởng phòng phát triển giải pháp cốt liệu và bê tông, INSEE Việt Nam - cho biết theo dữ liệu mới nhất, lượng chất thải xây dựng tại TP.HCM trong năm nay có thể lên đến khoảng 6 triệu tấn.

Để hình dung quy mô lượng chất thải này, ông Derek ví von con số trên tương đương khoảng 2.000 hồ bơi đạt tiêu chuẩn Olympic.

Theo ông, lượng chất thải xây dựng có xu hướng gia tăng trong thời gian tới. Trước năm 1990, mật độ xây dựng tại TP.HCM còn tương đối thấp.

Tuy nhiên, từ sau năm 1990, cùng với quá trình đầu tư phát triển của Nhà nước và tốc độ đô thị hóa, hoạt động xây dựng ngày càng gia tăng, kéo theo lượng vật liệu và chất thải phát sinh lớn hơn.

Ông Williamson Derek - Trưởng phòng phát triển giải pháp cốt liệu và bê tông, INSEE Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trước thực tế này, INSEE Việt Nam đang nghiên cứu các giải pháp tái chế chất thải xây dựng, hướng đến tận dụng lại nguồn vật liệu sau phá dỡ thay vì đưa toàn bộ đi xử lý hoặc chôn lấp.

Ông Derek cho biết doanh nghiệp đang tập trung nghiên cứu khả năng tái chế các loại chất thải rắn phát sinh từ vật liệu xây dựng. Dự kiến trong vài tháng tới, doanh nghiệp sẽ có thêm những nghiên cứu mới về giải pháp tái chế nhóm chất thải này.



Người tiêu dùng trẻ quan tâm sản phẩm bền hơn, giảm phát thải

Ở lĩnh vực chiếu sáng, ông Phan Tùng Lâm nhận định xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững đang được thể hiện rõ hơn trong quá trình doanh nghiệp làm việc với khách hàng.

Theo ông Lâm, nhóm khách hàng trẻ ngày càng quan tâm đến những sản phẩm không chỉ đáp ứng công năng sử dụng mà còn phải thân thiện với môi trường.

Ông Phan Tùng Lâm - Giám đốc kinh doanh kênh thương mại điện tử Signify Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chẳng hạn, với sản phẩm chiếu sáng, người tiêu dùng không chỉ chú trọng khả năng bảo vệ mắt mà bảo vệ môi trường, họ ngày càng quan tâm đến tuổi thọ sản phẩm, độ bền và khả năng tiết kiệm tài nguyên.

"Thay vì lựa chọn những sản phẩm có vòng đời ngắn, phải thường xuyên thay thế và thải bỏ, người mua có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm bền hơn, sử dụng được lâu dài nhằm hạn chế phát sinh rác thải", ông Lâm chia sẻ.

Đại diện Signify Việt Nam cho biết doanh nghiệp cũng đang nỗ lực cải tiến sản phẩm theo hướng này, đồng thời chú trọng đến dấu chân carbon của sản phẩm như một phần trong quá trình chuyển đổi xanh.

Giải pháp cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Để hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững, các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm tối ưu hóa tài nguyên và tiết kiệm năng lượng .

Ở khâu xử lý rác thải công nghiệp khó tái chế hoặc có giá trị thu hồi thấp, đại diện INSEE Việt Nam giới thiệu giải pháp đồng xử lý thông qua dịch vụ EcoCycle . Thay vì chôn lấp, chất thải được đưa vào lò nung xi măng ở nhiệt độ 1.200-1.400°C làm nhiên liệu và nguyên liệu thay thế .

Quy trình này giúp thu hồi nhiệt lượng, tận dụng thành phần khoáng chất để sản xuất xi măng, vừa giải quyết bài toán rác thải an toàn, đáp ứng quy định pháp lý, vừa hướng tới mục tiêu không rác thải chôn lấp (Zero Waste to Landfill) và giảm phát thải khí nhà kính .

Nhiều sản phẩm xanh có mặt tại Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong khi đó, ở lĩnh vực tiêu dùng điện năng, Signify tập trung vào các giải pháp chiếu sáng theo ba tiêu chí: sáng hơn, bền hơn và thông minh hơn .

Cụ thể, dòng sản phẩm mới tăng độ sáng hơn 40% (dựa trên chỉ số lumen) giúp giảm mức tiêu thụ điện ; tuổi thọ bóng đèn được nâng lên 25.000-30.000 giờ (tương đương khoảng 10 năm sử dụng theo tiêu chuẩn L70) nhằm hạn chế tần suất thay thế và giảm phát sinh rác thải .

Ngoài ra, hệ sinh thái thông minh Philips Hue cho phép người dùng điều khiển từ xa, đặt lịch bật/tắt và tự động điều chỉnh ánh sáng, từ đó triệt tiêu tình trạng lãng phí điện năng không cần thiết .

Ở lĩnh vực nông nghiệp, đại diện AgriS cho biết doanh nghiệp giảm phát thải xuyên suốt chuỗi sản xuất . Tại khâu canh tác, mô hình Demo Farm áp dụng quản lý đất 6S, IPM và cơ giới hóa giúp giảm 30% phát thải, tăng 27% năng suất cây trồng .

Ở khâu chế biến, phụ phẩm mía được tuần hoàn triệt để: ngưng tụ thu hồi khoảng 1 triệu m³ nước sản xuất, tận dụng bã mía đồng phát điện sinh khối và biến tro bã sau đốt thành phân bón hữu cơ .

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…