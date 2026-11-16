Người thầy sắp nghỉ hưu và ngọn lửa còn mãi

Thầy luôn cười thật tươi

"Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Mà cho đời ngàn vạn đóa hoa thơm…"

Mỗi lần nghe câu hát đó, trái tim em lại run lên, bồi hồi nhớ về người thầy đáng kính của mình - thầy Nguyễn Quang Thăng. Thầy không chỉ dạy em từng con chữ, mà còn dạy em cách sống, cách làm người, để hôm nay khi nhìn lại, em hiểu rằng những điều thầy trao cho em quý giá hơn bất cứ bài học nào trên trang sách.

Người thầy với trái tim đầy nhiệt huyết

Nhắc đến thầy, hiện lên trong em là hình ảnh một người thầy giản dị, hiền hòa, chất phác. Thầy luôn xuất hiện với chiếc áo sơ mi và chiếc quần kaki tối giản. Mỗi khi đứng trên bục giảng, ánh mắt thầy vô cùng truyền lửa và trìu mến. Đó là ánh mắt hiền từ, ấm áp mà em đã kịp nhận ra ngay từ tiết học đầu tiên năm lớp 6.

Giọng nói của thầy như cơn nắng bừng lên giữa ngày đông, nhẹ nhàng mà âm vang đầy nội lực. Mỗi lần thầy cất tiếng nói, âm thanh trầm ấm vang khắp lớp, rót vào tâm hồn chúng em những yêu thương không lời mà dạt dào khôn tả.

7A2 chúng em là một tập thể nghịch ngợm. Không ít những buổi học, lớp chúng em ồn ào, nhưng thầy không quát mắng mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: "Cả lớp trật tự nào!". Chính sự dịu dàng ấy đã khiến em trào dâng cảm giác yêu và thương thầy đến nôn nao.

Đối với em, thầy là một người vô cùng nhiệt huyết. Ngọn lửa đam mê mãnh liệt luôn cháy trong trái tim thầy, Thầy đã chứng minh với chúng em qua từng bài giảng. Dù đã ngoài sáu mươi, nhưng thầy vẫn luôn say sưa giảng bài. Không bao giờ thầy để lộ sự mệt mỏi hay khó chịu. Phải chăng đó là vì thầy quá yêu nghề, yêu thương những đứa trò tinh nghịch chúng em?

Em nhớ có lần, đang giảng bài, bỗng thầy dừng lại, chậm rãi nói: "Thầy sắp nghỉ hưu rồi các em ạ!".

Bất giác, trái tim em như hẫng lại, nhói lên một nỗi niềm khó tả. Dù thầy không nói ra, em vẫn cảm nhận được những lưu luyến trong lòng thầy. Làm sao thầy có thể dễ dàng từ biệt ngôi trường đã gắn bó với mình suốt mấy chục năm? Làm sao thầy có thể sẵn sàng nghỉ hưu khi ngọn lửa nhiệt huyết trong tim vẫn còn cháy bỏng?

Lúc ấy, ánh mắt thầy xa xăm, buồn bã nhìn ra ngoài cửa lớp. Dường như nước mắt sắp trào ra, đôi vai thầy khẽ run lên. Thầy cố điều chỉnh giọng nói nghẹn ngào rồi tiếp tục bài giảng. Thầy đâu biết rằng, ánh mắt ấy đã chạm đến trái tim chúng em. Những đứa học trò vừa nhăn nhở nói cười bỗng im bặt, trong lòng trào dâng bao cảm xúc lẫn lộn.

Và thầy cũng đâu biết, dưới góc bàn kia, có một cô học trò nhỏ đang thương thầy đến quặn lòng. Em cảm giác mình chính là cậu học trò Franz trong câu chuyện "Buổi học cuối cùng"; còn thầy, thầy chính là người thầy Hamel đáng kính đã khiến cậu trò Franz bừng ngộ.

Thầy còn là một người rất yêu thương học sinh. Nhiều tiết dạy, thầy ngừng lại, hỏi han chúng em về hoàn cảnh gia đình. Thầy cũng rất thích kể chuyện. Mỗi tiết giảng của thầy luôn kèm theo những câu chuyện về cuộc đời của các vĩ nhân. Qua đó, thầy đã dạy cho chúng em biết bao bài học quý. Chúng em như được thầy đưa vào một thế giới khác - một thế giới mơ mộng và ngập tràn ánh nắng.

Từ những bài giảng, thắp lên tình yêu Lịch sử

Thầy còn truyền cảm hứng mãnh liệt cho em với bộ môn Lịch sử. Em nhớ một hôm thầy dạy chúng em về trận chiến trên sông Bạch Đằng. Cả lớp im phăng phắc nghe thầy say sưa mô tả cảnh vị tướng Ngô Quyền chỉ huy quân phục kích giặc trên dòng sông lịch sử.

Bỗng thầy hỏi chúng em: "Các em nghĩ vì sao quân ta chiến thắng?". Không ai trả lời, thầy mỉm cười bảo do tinh thần đoàn kết và yêu nước mãnh liệt của nhân dân ta. Giọng nói, ánh mắt, cử chỉ của thầy ngập tràn lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Tình yêu ấy - rất tự nhiên, truyền vào tim chúng em.

Từ những lời giảng của thầy, em nhận ra mình vẫn còn đang học Sử một cách đối phó. Em bắt đầu tìm hiểu, đọc thêm. Nhờ thầy, em biết yêu môn Lịch sử - môn học mà trước đây em nghĩ rất chán và khô khan.

Thầy dạy chúng em hiểu rằng, mỗi trang sử hào hùng của dân tộc đều chứa đựng những hi sinh, công sức, trí tuệ, máu xương của biết bao thế hệ ông cha. Và chính sự tận tâm, yêu nước đó trong tim thầy đã giúp em nhận ra rằng mình cần phải tiến lên, trân trọng những gì mình đang có và tiếp tục phát triển đất nước thêm giàu đẹp.

Thầy chính là ngọn đuốc soi đường, dẫn lối cho chúng em trên con đường học tập. Nhờ thầy, em tìm thấy chính mình trong những trang sách, hiểu thêm những giá trị của lịch sử. Hơn thế, thầy còn dạy em cách làm người, làm một người học trò ngoan, một người con hiếu thảo và một công dân biết sống có trách nhiệm với Tổ quốc.

Em thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi được là học trò của thầy, được thầy quan tâm, chỉ bảo. Dù giờ đây thầy không còn trực tiếp dạy lớp chúng em môn Lịch sử nữa, nhưng ngọn lửa yêu Sử mà thầy thắp lên vẫn luôn cháy trong trái tim em.

Giờ đây, mỗi lần đi ngang qua lớp học của thầy, nghe tiếng phấn lạch cạch hay nhìn thấy cuốn sách Lịch sử và Địa lý 7, em lại bồi hồi nhớ về thầy - thầy Thăng kính yêu, người đã gieo vào lòng em những hạt giống tâm hồn, người đã thắp lên trong em ngọn lửa đam mê.

Hình ảnh người thầy tận tụy đứng trên bục giảng, say sưa giảng bài đến quên cả giờ ra chơi, chắc chắn sẽ mãi là một ký ức tươi đẹp trong tuổi học trò của em, là ánh sáng soi đường cho em trên hành trình trưởng thành.

Em yêu kính thầy nhiều lắm - người thầy cao cả của chúng em!

HỘP THƯ TÒA SOẠN Từ ngày 29-10 đến ngày 16-11, Báo Tuổi Trẻ đã nhận được bài tham gia chuyên mục "Ngôi trường trong tim" từ các tác giả sau: Trần Văn Tám; Nguyễn Hiếu Nhân, Lê Tấn Thời, Nguyễn Đước; Nguyễn Ngọc Thịnh; Trần Huỳnh Tuyết Như; Nguyễn Hữu Nhân; Huỳnh Thị Ánh Tuyết; Võ Bùi Thanh Duy; Nguyễn Mỹ Hạnh; Đỗ Thành Dương; Rmah H'Xinh; Nguyễn Thanh Bình; Nguyễn Hoàn Thiện; Thu Pham Thi; Chinh Văn; Bùi Hoàng Linh; Thủy Nguyễn; Nguyễn Thị Thu Hiền; Trà Bình; Lê Ngọc Sơn; Nguyễn Hải Bâng; Đăng Trình; Đặng Thị Phương Hoa; Nguyễn Thị Thùy ; Đinh Thành Trung Hoàng Ngọc Doanh; Phan Thị Trang; Trần Thị Thu Hà; Nguyễn Thái Thịnh; Phan Thanh Cẩm Giang; Trần Thị Thu Thuý; Vũ Thị Minh Huyền; Lê Nguyễn Kiều My; Võ Dương Thu Ngân; Giang Đỗ; Kôn Sa; Ngọc Đắc; Nguyễn Thị Diệp; Đỗ Dương Châu Nga; Võ Thị Mộng Tuyền; Diễm Thúy; Nguyễn Văn Công; Dương Châu Giang; Nguyễn Hương; Hoàng Ngọc Thanh; Nguyễn Phạm Gia Nhi; Hoàn; Trà Đông; Nhân Tâm; Bùi Văn Hiển; Liên Phạm; Nguyễn Thanh Phong; Lê Đức Đồng; Lê Lam Hồng; Nguyễn Văn Khánh; An Hạ; Nguyễn Văn Lực; Đỗ Thành Dương; Phan Hữu Tính; Hương Cỏ; Hạ Thị Xuân Mai; Hien Nguyen; Thái Trường Thắng; Lê Thị Nhung; Tưởng Thị Thuyên; Bùi Thanh Tuấn; Phạm Quốc Tuấn; Khôi Hoàng; Nông Quốc Lập; Nguyễn Quang Thi; Nguyễn Thị Hoài Linh; Nguyễn Hiền Minh; Cao Dung; Đoàn Đức Thắng; Lê Ngô Minh Trúc; Nguyễn Công Khanh; Minh Nhật; Trần Văn Hiếu; Lữ Nghĩa; Nguyễn Thị Bích Quyên; Đoàn Tam Kỳ; Hà Thị Thảo; Thiều Khánh Vi; Nguyễn Thị Ngọc Uyên; Nguyễn Thanh Bình; Bình Yên; Ý Mai; Lê Văn Lành; Nguyễn Công Điền; Bình Nguyễn; Dương Thị Kim Ánh; Hạnh Bảo; Lê Đức Đồng; Nguyễn Chung Tú; Thành Nguyễn; Nguyễn Quang Thi... Trân trọng cảm ơn những câu chuyện hay, cảm động, ấm áp từ các tác giả. Chúng tôi sẽ tiếp tục chọn đăng các bài viết phù hợp trong những ngày tới.