Mái trường Chu Văn An và thanh xuân của chúng tôi

Ngôi trường THPT bán công Chu Văn An - Nha Trang thân thương của chúng tôi

Khi những ca từ quen thuộc trong bài hát "Mong ước kỷ niệm xưa" của nhạc sĩ Xuân Phương vang lên: "Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm..." bỗng dưng trái tim tôi như hẫng đi một nhịp, từng mảnh hồi ức cứ chợt ùa về trong vô thức. Tôi nhớ những người bạn cùng lớp, nhớ dãy hành lang cũ kỹ và nhớ cả ngôi trường THPT bán công Chu Văn An - Nha Trang mà mình đã theo học suốt 3 năm.

Mái trường giúp tôi vượt cú sốc tuổi 15

Năm 2007, tôi thi trượt lớp 10 và phải đăng ký học tại một trường ngoài công lập. Khi ấy, tôi rất buồn và không nghĩ mình phải đối diện với một lựa chọn quan trọng sớm như vậy.

Điểm tựa lớn nhất của tôi lúc đó là gia đình. Ba mẹ tuy buồn nhưng không trách mắng, chỉ khuyên tôi xem đây là bài học để rút kinh nghiệm và học cách chủ động trước những ngã rẽ cuộc đời.

Sau đó, tôi quyết định nộp hồ sơ vào Trường THPT bán công Chu Văn An. Đây là ngôi trường có bề dày hoạt động và từng đào tạo nhiều thế hệ học sinh. Ba mẹ mong tôi sớm vượt qua cú sốc, ổn định tinh thần và bắt nhịp với chương trình học mới.

Tôi được phân vào lớp 10C10, ở dãy phòng học phía ngoài, đối diện cổng chính. Ngày đầu nhận lớp, tôi ngỡ ngàng trước cảnh đông đúc của hàng trăm học sinh. May mắn, giữa những gương mặt xa lạ, tôi gặp lại một số bạn học chung cấp 2 như Bình Minh, Thanh Hiển, Thành Phong. Nhờ vậy, tôi bớt lo lắng và không còn cảm giác lạc lõng.

Ba năm dưới mái trường Chu Văn An, tôi may mắn được học với nhiều thầy cô tận tâm, có chuyên môn vững vàng. Mỗi người để lại trong tôi một dấu ấn riêng.

Tập thể lớp 12A10 cùng chụp chung với cô chủ nhiệm Lã Thị Thu Thảo

Tôi không thể quên cô Lã Thị Thu Thảo, giáo viên chủ nhiệm suốt ba năm cấp ba. Những tiết tiếng Anh của cô luôn tràn ngập tiếng cười. Dù đôi lúc trăn trở khi học sinh chưa nắm được kiến thức sau nhiều lần giảng giải, cô vẫn kiên nhẫn hướng dẫn chúng tôi.

Tôi cũng luôn yêu kính cô Phan Thị Thúy Kiều, người đã giúp tôi khám phá khả năng và nuôi dưỡng tình yêu với môn ngữ văn. Những bài giảng của cô không chỉ giúp tôi học tốt hơn mà còn mở ra những hướng đi mới cho bản thân.

Cô Nguyễn Thị Diệu Hòa dạy môn hóa học. Cô nghiêm khắc nhưng có chuyên môn rất vững. Nhờ cách giảng dễ hiểu của cô, tôi dần lấy lại kiến thức căn bản, biết tính số mol, cân bằng phương trình hóa học và tiếp thu thêm những phần khó như hóa hữu cơ, kim loại. Tôi vẫn nhớ học kỳ 1 lớp 11, khi nhận bài kiểm tra được điểm 9, tôi vui sướng và được cô gọi lên bảng giải bài mẫu cho cả lớp.

Bên cạnh đó là thầy Nguyễn Đức Trọng vui tính trong những giờ tin học, thầy Nguyễn Duy Thanh hóm hỉnh ở môn công nghệ, thầy Võ Ngọc Anh luôn biết khuấy động không khí lớp toán. Mỗi người một tính cách, một cách truyền đạt, nhưng tất cả đều để lại trong chúng tôi những bài học đáng quý.

Nhờ sự nghiêm khắc trong giảng dạy và sự cởi mở khi chia sẻ những bài học cuộc sống, thầy cô đã giúp chúng tôi trưởng thành hơn. Đến hôm nay, tôi vẫn tự hào vì từng là học sinh của Trường THPT bán công Chu Văn An.

Thế hệ cuối cùng của ngôi trường cũ

Tên lớp “A10” được xếp từ ảnh của các bạn trong lớp

Năm 2010, khi chúng tôi đang tất bật ôn thi tốt nghiệp THPT và đại học, tin trường sẽ không còn mang tên Chu Văn An bắt đầu được truyền tai nhau. Thay vào đó, trường dự kiến chuyển sang tên gọi iSchool Nha Trang, thuộc hệ thống trường liên cấp quốc tế.

Điều đó đồng nghĩa chúng tôi sẽ là thế hệ học sinh cuối cùng được học dưới mái trường mang tên nhà giáo Chu Văn An. Nghĩ đến việc cái tên thân thuộc sắp trở thành ký ức, chúng tôi không khỏi hụt hẫng, dù vẫn hiểu mọi thứ rồi sẽ bước sang một trang mới.

Tranh thủ những ngày cuối cùng dưới mái trường, chúng tôi chuyền tay nhau viết lưu bút, ký lên áo lớp và dùng những chiếc điện thoại nắp trượt đời đầu để chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Những đứa học trò thường ngày hay chí chóe, cãi vã bỗng trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi rủ nhau chụp ảnh chung, lưu lại từng khoảnh khắc dù những bức hình khi ấy chưa thật chuyên nghiệp. Đó lại là những kỷ niệm khiến tình bạn thêm gắn bó.

Trong những tiết học cuối cùng, đôi lúc tôi nhìn ra khoảng sân trước lớp, nơi có cột cờ và những chiếc loa phát thanh rè rè. Tôi nhớ gốc me già gần khu vực uống nước, hàng xà cừ cổ thụ ngày ngày che nắng cho học trò. Cả mái ngói phủ màu thời gian và những cánh cửa sổ đã xộc xệch sau nhiều năm cũng trở thành những hình ảnh thân thương.

Khoảng sân trường quen thuộc trước phòng học lớp tôi

Tôi cố ghi nhớ mọi thứ, bởi biết rằng không lâu nữa, lớp học, sân trường và những hàng cây ấy có thể chỉ còn trong ký ức. Một phần thanh xuân đẹp đẽ của chúng tôi đã ở lại nơi đây, cùng tình bạn và lòng biết ơn dành cho thầy cô.

Đến nay, hơn 16 năm đã trôi qua kể từ ngày tốt nghiệp. Thời gian dường như vụt qua trong chớp mắt. Thỉnh thoảng có việc đi ngang khu đất nơi trường cũ từng tọa lạc, tôi lại chạy xe chậm hơn, mong tìm lại chút kỷ niệm của những năm tháng đã qua.

Giữa ánh nắng xuyên qua kẽ lá và làn gió mát, tôi như được trở về tuổi 18, nhớ những ngày chở nhau trên chiếc xe đạp qua góc phố thân quen, với nụ cười rạng rỡ của một thời tuổi trẻ.

Trường có thể đổi tên, cảnh vật có thể thay đổi, nhưng ký ức về mái trường Chu Văn An, về thầy cô và bạn bè vẫn luôn ở lại trong tim tôi.

HỘP THƯ TÒA SOẠN Từ ngày 29-10 đến ngày 14-11, Báo Tuổi Trẻ đã nhận được bài tham gia chuyên mục "Ngôi trường trong tim" từ các tác giả sau: Trần Văn Tám; Nguyễn Hiếu Nhân, Lê Tấn Thời, Nguyễn Đước; Nguyễn Ngọc Thịnh; Trần Huỳnh Tuyết Như; Nguyễn Hữu Nhân; Huỳnh Thị Ánh Tuyết; Võ Bùi Thanh Duy; Nguyễn Mỹ Hạnh; Đỗ Thành Dương; Rmah H'Xinh; Nguyễn Thanh Bình; Nguyễn Hoàn Thiện; Thu Pham Thi; Chinh Văn; Bùi Hoàng Linh; Thủy Nguyễn; Nguyễn Thị Thu Hiền; Trà Bình; Lê Ngọc Sơn; Nguyễn Hải Bâng; Đăng Trình; Đặng Thị Phương Hoa; Nguyễn Thị Thùy ; Đinh Thành Trung Hoàng Ngọc Doanh; Phan Thị Trang; Trần Thị Thu Hà; Nguyễn Thái Thịnh; Phan Thanh Cẩm Giang; Trần Thị Thu Thuý; Vũ Thị Minh Huyền; Lê Nguyễn Kiều My; Võ Dương Thu Ngân; Giang Đỗ; Kôn Sa; Ngọc Đắc; Nguyễn Thị Diệp; Đỗ Dương Châu Nga; Võ Thị Mộng Tuyền; Diễm Thúy; Nguyễn Văn Công; Dương Châu Giang; Nguyễn Hương; Hoàng Ngọc Thanh; Nguyễn Phạm Gia Nhi; Hoàn; Trà Đông; Nhân Tâm; Bùi Văn Hiển; Liên Phạm; Nguyễn Thanh Phong; Lê Đức Đồng; Lê Lam Hồng; Nguyễn Văn Khánh; An Hạ; Nguyễn Văn Lực; Đỗ Thành Dương; Phan Hữu Tính; Hương Cỏ; Hạ Thị Xuân Mai; Hien Nguyen; Thái Trường Thắng; Lê Thị Nhung; Tưởng Thị Thuyên; Bùi Thanh Tuấn; Phạm Quốc Tuấn; Khôi Hoàng; Nông Quốc Lập; Nguyễn Quang Thi; Nguyễn Thị Hoài Linh; Nguyễn Hiền Minh; Cao Dung; Đoàn Đức Thắng; Lê Ngô Minh Trúc; Nguyễn Công Khanh; Minh Nhật; Trần Văn Hiếu; Lữ Nghĩa; Nguyễn Thị Bích Quyên; Đoàn Tam Kỳ; Hà Thị Thảo; Thiều Khánh Vi; Nguyễn Thị Ngọc Uyên; Nguyễn Thanh Bình... Trân trọng cảm ơn những câu chuyện hay, cảm động, ấm áp từ các tác giả. Chúng tôi sẽ tiếp tục chọn đăng các bài viết phù hợp trong những ngày tới.