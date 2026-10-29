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Ngôi trường nào vẫn ở lại trong tim bạn?

tác giả
TUỔI TRẺ
TUỔI TRẺ
TUỔI TRẺ

Có những mái trường đã xa nhiều năm vẫn khiến ta nhớ mãi, có những người thầy, người cô và kỷ niệm tưởng nhỏ bé mà theo ta suốt đời. Mời bạn chia sẻ cùng Tuổi Trẻ những ký ức bạn luôn nâng niu về trường xưa, thầy cũ.

Ngôi trường trong tim tôi: Bạn còn nhớ mái trường xưa? - Ảnh 1.

Một bài đăng của cựu học sinh Trường Trần Huy Liệu vào tháng 10-2026, mong muốn tìm lại những hình ảnh ngày cũ của ngôi trường thân thương - Ảnh chụp màn hình

Có những điều càng đi qua năm tháng càng trở nên quý giá. Đó là tiếng trống vang lên mỗi sáng, hàng cây nghiêng bóng sân trường, những chiếc áo đầy chữ ký ngày chia tay hay lời nhắc nhở của thầy cô mà mãi sau này ta mới thấm thía.

Có người thầy đã kiên nhẫn dìu dắt em học sinh muốn bỏ cuộc. Có cô giáo lặng lẽ san sẻ đồng lương cho học trò nghèo. Cũng có những lần bị nhắc nhở, một lời động viên đúng lúc hay buổi chia tay cuối cấp khiến ta nhớ mãi không quên.

Mỗi người đều có một ngôi trường trong tim mình. Đó không chỉ là nơi ta học chữ, mà còn là nơi ta lớn lên, biết yêu thương, trưởng thành và mang theo những bài học làm người trên hành trình cuộc sống.

Hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026), báo điện tử Tuổi Trẻ mở chuyên mục "Ngôi trường trong tim tôi", mong nhận được những câu chuyện, ký ức và tình cảm chân thành của bạn đọc dành cho mái trường, thầy cô và bạn bè yêu dấu.

Bạn có thể kể về người thầy, người cô đã làm thay đổi cuộc đời mình; một kỷ niệm khiến bạn bật cười hay rưng rưng khi nhớ lại; mái trường cũ nay đã đổi thay; hoặc một bài học vẫn còn nguyên giá trị sau bao năm rời ghế nhà trường.

Không cần câu chuyện thật lớn lao, cũng chẳng cần những lời văn trau chuốt. Đôi khi, chỉ một kỷ niệm giản dị được kể bằng sự chân thành cũng đủ chạm đến trái tim người đọc.

Hãy cùng Tuổi Trẻ gọi tên ngôi trường bạn thương, gửi lời tri ân đến người thầy, người cô bạn nhớ và chia sẻ những ký ức đẹp để tình thầy trò tiếp tục được nối dài qua nhiều thế hệ.

Cách gửi bài:

Bài viết không quá 1.200 chữ, kèm hình ảnh, video (nếu có).

Tác giả có thể sử dụng bút danh, vui lòng để lại số điện thoại và email để tòa soạn liên hệ khi cần.

Gửi bài về email: giaoduc@tuoitre.com.vn.

Tiêu đề email ghi rõ: "Ngôi trường trong tim tôi".

Ngôi trường trong tim tôi: Bạn còn nhớ mái trường xưa? - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Mời tham gia Diễn đàn 'Ngôi trường trong tim' hướng đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 - Ảnh 2.Món quà sớm 20-11, giản dị thôi nhưng khiến lòng tôi dịu mát sau những ngày suy tư

Vài ngày trước 20-11, tôi nhận món quà từ lớp 10N6, Trường cao đẳng Nghề TP.HCM. Món quà đến sớm, giản dị thôi, nhưng khiến lòng tôi dịu lại như vừa chạm làn gió mát giữa những ngày nhiều suy tư.

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    Chủ đề: Ngày Nhà giáo Việt Nam Báo điện tử Tuổi Trẻ

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