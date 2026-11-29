Ngày 29-11, Ban tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 cho hay triển lãm do Bộ Quốc phòng chủ trì, giới thiệu thành tựu và các tiến bộ công nghệ về vũ khí, trang bị sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13-12-2026 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội.

Theo chương trình, tại lễ khai mạc sáng 10-12, màn bay chào mừng dự kiến có 7 trực thăng và 19 UAV. Cùng thời điểm trực thăng bay chào mừng, bộ đội đặc công sẽ trình diễn trống trận, cờ trận, võ đồng diễn, xếp chữ và võ chiến đấu đặc công.

Trong khuôn khổ triển lãm, ban tổ chức còn tổ chức các hội thảo khoa học, hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam với các nước, chuyên đề...

Về thời gian, ban tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 lưu ý nhân dân tham quan từ 13h-17h ngày 12-12, tức thứ Bảy. Sau đó, thời gian đón nhân dân là từ 9h-15h ngày 13-12, tức Chủ nhật.

Quy định nêu rõ người đến cần mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu và danh thiếp (nếu có). Triển lãm cấm mang vật nuôi, đồ ăn, thức uống, hành lý, đồ đạc nặng hoặc cồng kềnh và yêu cầu không hút thuốc trong khuôn viên sự kiện.

Người tới tham quan cần mang trang phục lịch sự, phù hợp, không mặc quần đùi, không đi dép lê hoặc dép xỏ ngón, đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và nội quy của ban tổ chức.

Đáng chú ý, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 dự kiến có các sản phẩm do các đối tác nước ngoài mang tới trưng bày.

Riêng các đối tác từ Mỹ lên phương án trưng bày ngoài trời các sản phẩm như: máy bay vận tải C-130J, hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS), lựu pháo M777 155mm, xe thiết giáp Stryker M1126, các loại xe cơ giới lục quân chiến thuật…

Đồ họa hướng dẫn Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 - Ảnh: MOD

Đồ họa hướng dẫn Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 - Ảnh: MOD