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Người dân Tân Định góp 44 camera đường phố, kiến nghị phường lắp đặt thêm

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Người dân phường Tân Định, TP.HCM chung tay với phường gắn 44 camera đường phố, đồng thời kiến nghị phường mở rộng thêm để đảm bảo an ninh, trật tự ở địa bàn có lịch sử lâu đời.

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Hệ thống camera trên đường phố phường Tân Định giúp đảm bảo an ninh trật tự có sự chung tay đóng góp từ người dân - Ảnh: LÊ PHAN

Thông tin trên được cung cấp tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố gắn với ngày văn hóa việt nam và tuần văn hóa - đại đoàn kết chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình" được phường Tân Định tổ chức sáng 14-11.

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo đại diện Liên khu phố 1, 2, 3, phường Tân Định, khu vực có mật độ dân số đông, 3 khu phố có 2.392 hộ dân với 7.520 nhân khẩu, sinh sống. Địa bàn có nhiều tuyến đường, hẻm, chung cư, cư xá và cơ sở kinh doanh, dịch vụ.

"Mỗi khu phố có những đặc điểm riêng, nhưng đều có chung truyền thống đoàn kết, cần cù lao động, nghĩa tình và trách nhiệm với cộng đồng", vị đại diện cho biết.

Sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, việc giữ gìn an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, ma túy, phòng cháy, chữa cháy được các khu phố quan tâm thực hiện.

Đáng ghi nhận Khu phố 3 duy trì hệ thống 44 mắt camera an ninh từ nguồn đóng góp của người dân, phát huy các lực lượng tự quản và tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy.

Nhìn lại những kết quả đó càng thấy rõ rằng khi người dân đồng lòng, những việc tưởng chừng nhỏ bé sẽ góp phần tạo nên sự thay đổi lớn. Khi mỗi người cùng có trách nhiệm, khu phố sẽ ngày càng sạch đẹp, bình yên và nghĩa tình hơn.

Trước những kết quả trên, nhiều người dân cũng đã tham gia góp ý để hoạt động của khu phố hiệu quả hơn. Trong đó việc duy trì hệ thống camera đường phố và mở rộng gắn mới rất được ủng hộ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Định nhấn mạnh phường sẽ luôn lắng nghe và sâu sát với người dân. 

Các chi bộ, ban công tác mặt trận và ban điều hành sẽ phương thức vận động, bám sát cơ sở, tôn trọng ý kiến nhân dân và phát huy dân chủ. Cần đặc biệt quan tâm tiếp cận các khu nhà trọ, cư dân chung cư, người cao tuổi, người yếu thế và những người ít có điều kiện tham gia sinh hoạt cộng đồng.

Trong năm 2027, mỗi khu phố được yêu cầu chọn ít nhất một công trình hoặc mô hình gắn liền với nhu cầu thực tế người dân như cải tạo cảnh quan, phát triển mảng xanh, làm sạch tuyến hẻm hoặc xây dựng đường cờ đồng bộ.

"Quan trọng nhất là chúng ta phải bảo tồn văn hóa và phát huy được tình làng nghĩa xóm. Thúc đẩy giao lưu giữa các thế hệ cư dân và chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ rà soát, xử lý các vấn đề người dân quan tâm như trật tự đô thị, sử dụng vỉa hè, chiếu sáng, thoát nước, vệ sinh môi trường, an ninh và phòng cháy chữa cháy", ông Thanh cam kết với người dân.

Bí thư phường Tân Định cũng kỳ vọng mỗi cá nhân, mỗi gia đình cần là một nhân tố tích cực, sẵn sàng sẻ chia, giữ gìn vệ sinh chung, chấp hành pháp luật và đóng góp ý kiến để cùng xây dựng khu dân cư an toàn, bình yên.

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Sự kiện có sự tham dự của bà Đỗ Ngọc Trinh, Nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (giữa); bà Tô Thị Bích Châu, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học TP.HCM (áo dài đỏ); bà Trần Kim Yến, Nguyên Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM (áo dài tím) và ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các trường Đại học - Cao đẳng thành phố - Ảnh: LÊ PHAN

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Người dân phường Tân Định đặt hàng các nguyện vọng với lãnh đạo phường - Ảnh: LÊ PHAN

Đến phường Tân Định xem chợ quê gắn với không gian Biệt động Sài Gòn

Hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ công Chợ Tân Định tổ chức chương trình "Tái hiện Không gian văn hóa Chợ xưa trên đường Đặng Dung - Con đường di sản tình báo Biệt động"

Chương trình hướng đến tái hiện không gian buôn bán Sài Gòn xưa, kết hợp giao lưu với các nhân chứng lịch sử, thân nhân lực lượng Biệt động, góp phần lưu giữ ký ức lịch sử và phát huy giá trị Con đường di sản tình báo Biệt động - Đặng Dung.

- Ảnh 5.

Không gian Biệt động Sài Gòn trên đường Đặng Dung - Ảnh: LÊ PHAN

- Ảnh 6.TP.HCM: Trồng cây xanh, sửa nhà, trao sinh kế chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết

Từ trồng cây xanh, sửa nhà cho hộ khó khăn đến trao sinh kế, học bổng, nhiều địa phương ở TP.HCM triển khai hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

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LÊ PHAN
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    Chủ đề: Ngày Văn hoá Việt Nam Trung tâm Cung ứng dịch vụ công Chợ Tân Định phường tân định bảo tàng biệt động sài gòn

    Dòng sự kiện: Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

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