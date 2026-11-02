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Người đàn ông ném chìa khóa vào mặt chủ quán ở Nghệ An đã xin lỗi, bồi thường

tác giả
DOÃN HÒA
DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

Bị nhắc nhở vì đỗ ô tô ngược chiều, một người đàn ông lớn tiếng chửi bới rồi ném chìa khóa xe trúng mặt nữ chủ quán ăn ở Nghệ An. Nạn nhân phải khâu 3 mũi. Nhiều bạn đọc bức xúc, đề nghị xử lý nghiêm hành vi hung hãn này.

Người đàn ông ném chìa khóa vào mặt chủ quán ở Nghệ An đã xin lỗi, bồi thường - Ảnh 1.

Người đàn ông ném chìa khóa vào mặt nữ chủ quán - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Đã xin lỗi, bồi thường cho nạn nhân

Chiều tối 2-11, ông V.T.P., chủ quán ăn tại xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, cho biết người đàn ông ném chìa khóa làm vợ ông bị thương đã đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm hỏi, xin lỗi và bồi thường. Gia đình ông đã chấp nhận bỏ qua sự việc.

Lãnh đạo Công an xã Hưng Nguyên xác nhận người này đã thừa nhận hành vi sai trái khi làm việc với công an, sau đó đến bệnh viện xin lỗi nữ chủ quán. Công an xã đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, khoảng 20h ngày 1-11, người đàn ông chạy ô tô đến quán ăn trên đường Ngô Đức Mai, đoạn giao với quốc lộ 46, thuộc xã Hưng Nguyên.

Khi bị nữ chủ quán nhắc nhở vì đỗ xe ngược chiều, ông ta lớn tiếng chửi bới rồi ném chìa khóa ô tô trúng mặt chị. Nạn nhân bị chảy máu, phải khâu 3 mũi và được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị, theo dõi.

Bạn đọc bức xúc trước cách ứng xử hung hãn

Nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ cho rằng một lời nhắc nhở về việc đỗ xe sai chiều không thể là cớ để xúc phạm, gây thương tích cho người khác.

Bạn đọc Pha SiL viết: "Cần có biện pháp xử lý nghiêm hơn đối với những người điều khiển phương tiện nhưng thiếu ý thức, xem đường sá như của riêng mình". Bạn đọc này đề nghị tăng mức xử phạt để răn đe.

Cùng quan điểm, bạn đọc Trung cho rằng cần xử lý nghiêm những người coi thường chuẩn mực ứng xử nơi công cộng.

Bạn đọc Hữu Nhân nhận xét làm sai mà còn gây thương tích cho người khác là điều đáng trách. Theo bạn đọc này, người vi phạm cần nhận lỗi và chấp hành xử phạt.

Một số ý kiến liên hệ vụ việc với tình trạng thiếu văn hóa khi tham gia giao thông. Bạn đọc có địa chỉ vant****@gmail.com cho rằng không ít tài xế chỉ chú trọng kỹ năng lái xe mà xem nhẹ văn hóa giao thông, dẫn đến những va chạm, tranh cãi không đáng có.

Bạn đọc vvch****@gmail.com thì nhận thấy gần đây xuất hiện nhiều vụ hung hãn, bạo lực chỉ từ những mâu thuẫn rất nhỏ.

Qua các ý kiến trên, bạn đọc không chỉ quan tâm cách xử lý vụ việc này mà còn lo ngại về văn hóa ứng xử nơi công cộng và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Người đàn ông ném chìa khóa vào mặt chủ quán gây thương tích đã xin lỗi, bồi thường - Ảnh 2.Nhắc khách đỗ ô tô ngược chiều, nữ chủ quán bị ném chìa khóa vào mặt

Sau khi bị nhắc nhở đỗ ô tô ngược chiều, người đàn ông lớn tiếng chửi bới và ném chìa khóa xe vào mặt nữ chủ quán ở Nghệ An khiến người này bị thương phải khâu 3 mũi.

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DOÃN HÒA
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    Chủ đề: chìa khóa Bồi thường Hành hung gây rối trật tự công cộng

    Dòng sự kiện: Văn hóa ứng xử

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