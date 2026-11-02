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Nhắc khách đỗ ô tô ngược chiều, nữ chủ quán bị ném chìa khóa vào mặt

tác giả
TRÀ PHƯƠNG
TRÀ PHƯƠNG
TRÀ PHƯƠNG

Sau khi bị nhắc nhở đỗ ô tô ngược chiều, người đàn ông lớn tiếng chửi bới và ném chìa khóa xe vào mặt nữ chủ quán ở Nghệ An, khiến người này bị thương phải khâu 3 mũi.

Nhắc khách đỗ ô tô ngược chiều, nữ chủ quán bị ném chìa khóa vào mặt - Ảnh 2.

Người đàn ông ném chìa khóa vào mặt nữ chủ quán ăn - Ảnh: Người dân cung cấp

Sáng 2-11, lãnh đạo Công an xã Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết đơn vị đã mời người đàn ông liên quan đến vụ việc lên làm việc để xác minh việc tác động làm một nữ chủ quán ăn đêm bị thương.

Trước đó, tối 1-11 mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh một người đàn ông chạy ô tô đến quán ăn trên đường Ngô Đức Mai, đoạn giao với quốc lộ 46, thuộc địa phận xã Hưng Nguyên.

Theo nội dung clip, khi nữ chủ quán nhắc nhở việc đỗ xe ngược chiều, người đàn ông này lớn tiếng chửi bới, sau đó có hành vi tác động đến nữ chủ quán. 

Người đàn ông này còn nói "điện cho công an".

Trao đổi với phóng viên, ông V.T.P. - chủ quán ăn cho biết khoảng 20h tối 1-11, người đàn ông trên lái ô tô đến quán và đỗ xe ngược chiều.

Nhắc khách đỗ ô tô ngược chiều, nữ chủ quán bị ném chìa khóa vào mặt - Ảnh 3.

Chiếc ô tô của người đàn ông đỗ ngược chiều - Ảnh: TÂM PHẠM

Khi vợ ông ra nhắc nhở, người này không những không tiếp thu mà còn lớn tiếng chửi bới rồi dùng chìa khóa ô tô ném vào mặt vợ ông.

"Vợ tôi bị thương, chảy máu nhiều, phải khâu 3 mũi. Hiện vợ tôi đang được theo dõi tại bệnh viện. Tôi đã trình báo sự việc với cơ quan công an", ông P. thông tin.

Hiện Công an xã Hưng Nguyên đang xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Nhắc khách đỗ ô tô ngược chiều, nữ chủ quán bị ném chìa khóa vào mặt - Ảnh 3.Bắt 3 khách đánh chủ quán karaoke ở Đồng Nai trọng thương

Do mâu thuẫn trong lúc tính tiền, nhóm khách dùng dao, ống tuýp và nón bảo hiểm lao vào tấn công khiến chủ quán karaoke ở Đồng Nai bị thương nặng. 3 người bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở TP.HCM.

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    Chủ đề: ăn đêm Nghệ An chủ quán chìa khóa gây rối trật tự công cộng

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