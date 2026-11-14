Người đàn ông chuyên mua ve chai bị thương nặng sau tiếng nổ tại nhà

Căn nhà nơi xảy ra vụ nổ - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 14-11, Công an xã Hòa Mỹ xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ tại nhà một người dân làm nghề thu mua phế liệu ở thôn Ngọc Lâm, xã Hòa Mỹ. Vụ việc khiến một người đàn ông bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 7h cùng ngày, tại căn nhà của ông T.P.Â. (46 tuổi), thuộc xóm Lẫm, thôn Ngọc Lâm, xảy ra một tiếng nổ lớn. Thời điểm này, ông Â. được cho là đang tháo dỡ bộ phận chứa gas của một chiếc tủ lạnh cũ.

Người dân sống gần hiện trường cho biết đã nghe tiếng nổ lớn, kèm theo khói. Ghi nhận tại căn nhà, một số phế liệu còn để ngoài sân, cửa kính bị vỡ.

Một số phế liệu vẫn nằm trước sân nhà nạn nhân - Ảnh: MINH CHIẾN

Phần cửa kính bị vỡ sau vụ nổ - Ảnh: MINH CHIẾN

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông N.X.C. (em trai ông Â.) cho biết sau khi nhận tin báo của hàng xóm, ông chạy về nhà và phát hiện anh trai bị thương nặng, trong tình trạng mê man nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Theo ông C., ông Â. làm nghề thu mua ve chai, phế liệu, thường thu gom các vật dụng cũ để tháo dỡ, bán lại. Ông Â. sống một mình, con cái ở xa.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết nạn nhân nhập viện trong tình trạng tổn thương tầng sinh môn, dập nát ngón 1 chân trái, gãy hở xương đốt gần và đốt xa ngón chân.

Các bác sĩ đã phẫu thuật kết hợp xương và xử trí tổn thương tầng sinh môn. Hiện bệnh nhân đang được điều trị theo dõi tại phòng hồi sức ngoại.