Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Người đàn ông chuyên mua ve chai bị thương nặng sau tiếng nổ tại nhà

tác giả
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

Người đàn ông ở Đắk Lắk bị thương nặng khi đang tháo dỡ bộ phận chứa gas của tủ lạnh cũ.

Người đàn ông bị thương nặng sau tiếng nổ tại căn nhà thu mua phế liệu - Ảnh 1.

Căn nhà nơi xảy ra vụ nổ - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 14-11, Công an xã Hòa Mỹ xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ tại nhà một người dân làm nghề thu mua phế liệu ở thôn Ngọc Lâm, xã Hòa Mỹ. Vụ việc khiến một người đàn ông bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 7h cùng ngày, tại căn nhà của ông T.P.Â. (46 tuổi), thuộc xóm Lẫm, thôn Ngọc Lâm, xảy ra một tiếng nổ lớn. Thời điểm này, ông Â. được cho là đang tháo dỡ bộ phận chứa gas của một chiếc tủ lạnh cũ.

Người dân sống gần hiện trường cho biết đã nghe tiếng nổ lớn, kèm theo khói. Ghi nhận tại căn nhà, một số phế liệu còn để ngoài sân, cửa kính bị vỡ.

Người đàn ông bị thương nặng sau tiếng nổ tại căn nhà thu mua phế liệu - Ảnh 2.

Một số phế liệu vẫn nằm trước sân nhà nạn nhân - Ảnh: MINH CHIẾN

Người đàn ông bị thương nặng sau tiếng nổ tại căn nhà thu mua phế liệu - Ảnh 3.

Phần cửa kính bị vỡ sau vụ nổ - Ảnh: MINH CHIẾN

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông N.X.C. (em trai ông Â.) cho biết sau khi nhận tin báo của hàng xóm, ông chạy về nhà và phát hiện anh trai bị thương nặng, trong tình trạng mê man nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Theo ông C., ông Â. làm nghề thu mua ve chai, phế liệu, thường thu gom các vật dụng cũ để tháo dỡ, bán lại. Ông Â. sống một mình, con cái ở xa.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết nạn nhân nhập viện trong tình trạng tổn thương tầng sinh môn, dập nát ngón 1 chân trái, gãy hở xương đốt gần và đốt xa ngón chân.

Các bác sĩ đã phẫu thuật kết hợp xương và xử trí tổn thương tầng sinh môn. Hiện bệnh nhân đang được điều trị theo dõi tại phòng hồi sức ngoại.

Người đàn ông bị thương nặng sau tiếng nổ tại căn nhà thu mua phế liệu - Ảnh 1.Nghi nổ khí gas khiến 2 căn nhà ở TP.HCM đổ sập, nhiều xe máy bị vùi lấp

Trưa 13-11, lực lượng chức năng phường Tân Thuận (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nghi nổ khí gas khiến 2 căn nhà đổ sập.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên Cơ quan điều tra vụ nổ xã Hoà Mỹ

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất