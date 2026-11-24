IShowSpeed (trái) và huyền thoại chạy nước rút Usain Bolt - Ảnh: TGCOM24

Trong đoạn video được đăng tải ngày 22-11, IShowSpeed (tên thật là Darren Watkins Jr, 21 tuổi) có dịp gặp gỡ huyền thoại điền kinh Usain Bolt và thể hiện khả năng chạy nước rút của mình.

IShowSpeed khiến làng điền kinh ngỡ ngàng

YouTuber 21 tuổi thực hiện hai lượt chạy 100m dưới sự chứng kiến của Bolt, lần lượt đạt thông số 10,50 giây và 10,352 giây. Thành tích này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Bolt thậm chí đã ngỡ ngàng và hỏi YouTuber người Mỹ rằng liệu cậu đã từng tập luyện điền kinh chuyên nghiệp chưa.

Nếu chỉ xét những con số, IShowSpeed đã chạy nhanh hơn kỷ lục thế giới 100m nữ của Florence Griffith-Joyner (10,49 giây), đồng thời chỉ cách kỷ lục thế giới của Bolt (9,58 giây) chưa đầy 0,8 giây.

Với người hâm mộ thể thao Việt Nam, phép so sánh còn gây bất ngờ hơn. Kỷ lục quốc gia ở nội dung 100m nam hiện là 10,35 giây, do Ngần Ngọc Nghĩa thiết lập tại Đại hội Thể thao toàn quốc vào tháng 12-2022.

Nói cách khác, thông số mà IShowSpeed đạt được gần như ngang bằng thành tích của chân chạy nhanh nhất lịch sử điền kinh Việt Nam. Và trừ cột mốc này của Nghĩa, không một VĐV Việt Nam nào chạy nhanh được đến vậy.

Nhưng liệu điều đó có phải là sự thật, khi một "tay mơ" chuyên làm công việc livestream lại có thể trội hơn các VĐV đỉnh cao?

Sự thật đằng sau thông số gây sốc

Tuy nhiên, ngày 24-11, nhật báo thể thao AS (Tây Ban Nha) đăng bài phân tích chỉ ra những khác biệt quan trọng trong phương pháp tính giờ.

Trong các cuộc thi điền kinh chính thức, đồng hồ bắt đầu hoạt động ngay khi súng lệnh vang lên. Điều đó đồng nghĩa thời gian phản ứng của VĐV cũng được tính vào thành tích chung cuộc.

Trong khi đó, hệ thống tính giờ SmartSpeed được sử dụng trong thử thách của IShowSpeed hoạt động dựa trên cảm biến quang điện. Đồng hồ chỉ bắt đầu chạy khi cơ thể YouTuber này cắt qua tia sáng của thiết bị.

Màn biểu diễn của YouTuber người Mỹ - Ảnh: TGCOM24

Nhờ đó, IShowSpeed không chỉ loại bỏ được thời gian phản ứng mà còn hưởng lợi từ một phần quá trình tạo đà khi xuất phát. Ngoài ra, thông số tốc độ gió cũng không được công bố.

Nói dễ hiểu, IShowSpeed được chạy đà trước rồi mới chính thức bấm giờ.

Pierre-Jean Vazel, HLV điền kinh kiêm chuyên gia thống kê uy tín người Pháp, đã phân tích từng khung hình trong đoạn video để xác định thời điểm IShowSpeed bắt đầu chuyển động.

Sau khi tính thêm thời gian phản ứng giả định, ông ước tính thành tích của YouTuber người Mỹ ở hai lượt chạy lần lượt vào khoảng 11,05 giây và 10,78 giây.

Dù đây cũng chỉ là những con số mang tính tham khảo, phân tích của Vazel cho thấy việc đặt thông số 10,352 giây của IShowSpeed ngang hàng với các kỷ lục điền kinh chính thức là không phù hợp.

Năng lực đáng nể của IShowSpeed

Dẫu vậy, ngay cả khi xét mức ước tính 10,78 giây, khả năng chạy nước rút của IShowSpeed vẫn rất đáng nể.

Để hình dung, tại chung kết 100m nam Giải điền kinh vô địch quốc gia Việt Nam năm 2020, hai VĐV giành HCB và HCĐ cùng đạt thành tích 10,74 giây, trong khi người về thứ tư đạt 10,79 giây.

Minh họa cuộc chạy thi thực sự trong điền kinh - Ảnh: GPT

Màn chạy biểu diễn của IShowSpeed - Ảnh: GPT

Điều đó cho thấy IShowSpeed có tiềm năng tiệm cận trình độ của một số chân chạy chuyên nghiệp, dù anh vẫn cần chứng minh năng lực trong điều kiện thi đấu chính thức.

Thực tế, YouTuber sở hữu hơn 60 triệu lượt đăng ký theo dõi này đã nghiêm túc theo đuổi điền kinh từ tháng 9-2025. Người trực tiếp huấn luyện anh là Ato Boldon, nhà vô địch thế giới 200m năm 1997 và từng giành bốn huy chương Olympic.

Boldon thừa nhận ban đầu ông không nghĩ IShowSpeed có thể kiên trì tập luyện. Tuy nhiên, sự chuyên cần của chàng trai trẻ đã khiến ông thay đổi suy nghĩ.

YouTuber người Mỹ thậm chí còn đặt mục tiêu tranh tài tại Olympic Los Angeles 2028. Đó là tham vọng rất lớn, nhất là khi Mỹ sở hữu lực lượng VĐV chạy nước rút hùng hậu bậc nhất thế giới.

Dù còn cách xa đẳng cấp Olympic, những gì IShowSpeed thể hiện trước mặt Bolt cho thấy anh không đơn thuần là một ngôi sao mạng xã hội có năng khiếu thể thao.