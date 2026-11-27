Jared Benoff, 34 tuổi, mua lại Công ty du lịch Vacationeeze của cha mẹ với giá 2,2 triệu USD - Ảnh: Forbes

Theo Forbes, Benoff cùng vợ, Dana Honor, hiện điều hành công ty chuyên tổ chức đám cưới tại điểm đến và các chuyến du lịch theo nhóm.

Mua lại công ty của cha mẹ để kinh doanh

Benoff hoàn tất thương vụ vào tháng 1-2025, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được sử dụng rộng rãi trong ngành du lịch. Anh từng lo lắng khi nói với những người bạn làm trong lĩnh vực công nghệ rằng mình chuẩn bị mua một công ty du lịch. "Họ nhìn tôi như thể tôi bị điên", Benoff kể.

Tuy nhiên, anh cho rằng AI không thể thay thế hoàn toàn con người trong việc tổ chức những chuyến đi phức tạp, đặc biệt là đám cưới ở nước ngoài.

Benoff tốt nghiệp Đại học George Washington năm 2014. Anh từng làm chiến lược kỹ thuật số tại Bộ Lao động Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama, gia nhập Twitter năm 2015.

Vợ anh, Dana Honor, cũng từng làm việc trong khu vực công trước khi chuyển sang lĩnh vực công nghệ. Hai người kết hôn năm 2019 và hiện có hai con nhỏ.

Trong đại dịch COVID-19 năm 2020, Benoff bắt đầu dành nhiều buổi tối và cuối tuần để hỗ trợ công việc kinh doanh của cha mẹ. Anh cũng tìm hiểu các cuộc thảo luận về việc mua lại doanh nghiệp nhỏ trên Twitter và dần hình thành ý định trở thành doanh nhân.

Cha mẹ anh, Jack và Sharon Benoff, là những người sáng lập Vacationeeze. Jack từng xây dựng một trang đặt tuần trăng mật trực tuyến và bán cho nền tảng lập kế hoạch đám cưới The Knot năm 1999. Sau đó, ông cùng vợ thành lập Vacationeeze vào năm 2012.

Khi cha mẹ chuẩn bị nghỉ hưu, họ đề nghị Benoff mua lại doanh nghiệp thay vì để con nối nghiệp. Đến tháng 1-2025, anh hoàn tất thương vụ với tổng chi phí 2,2 triệu USD và bắt đầu hành trình khởi nghiệp.

Mở rộng dịch vụ ngoài đám cưới

Trước khi Benoff tiếp quản, Vacationeeze tập trung chủ yếu vào đám cưới và tuần trăng mật tại Mexico và vùng Caribbean.

Khi anh mua công ty, đám cưới chiếm 95% doanh thu. Hiện tỉ trọng này giảm xuống khoảng 80%. Doanh nghiệp mở rộng sang các tour ẩm thực, chuyến đi theo nhóm tại Ý, Nhật Bản, Morocco và các hành trình du thuyền quốc tế.

Doanh nghiệp hiện có 5 nhân viên toàn thời gian, trong đó có Benoff, cùng 10 cộng tác viên độc lập làm việc theo hoa hồng. Khi mới tiếp quản, công ty chỉ có cha mẹ anh và 5 cộng tác viên.

Vacationeeze thu tiền từ hoa hồng đặt phòng, thường ở mức 10-20% đối với khách sạn phục vụ các đoàn cưới, đồng thời thu phí lập kế hoạch nhóm từ 500 đến 2.000 USD.

Benoff cho biết AI đang được anh sử dụng để thiết kế một số thành phần hành trình, quản lý quy trình, đưa ra ý tưởng marketing, xem lại nội dung trao đổi với khách hàng, theo dõi tài chính và xây dựng quy trình vận hành.

Tuy nhiên, anh cho rằng khách hàng vẫn cần sự hỗ trợ trực tiếp của con người, đặc biệt với những chuyến đi phức tạp như đám cưới ở nước ngoài.