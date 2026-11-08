Nghệ sĩ cần làm gì khi AI dần thay đổi ngành âm nhạc?

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh mang đến tiết mục biểu diễn nhiều nhạc cụ, nhầm nhấn mạnh rằng cùng một bản nhạc có thể mang đến nhiều cách thể hiện khác nhau - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Tại TP.HCM vừa diễn ra sự kiện VPOP-NEXT: Technology Meets Soul.

Ba diễn giả gồm nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, ông Danny Sim - Cựu Phó Chủ tịch Marketing Quốc tế của Universal Music China và chị Liu Mengxuan, đại diện TikTok Live Việt Nam đã có nhưng chia sẻ góc nhìn về tác động của công nghệ đối với ngành âm nhạc.

Các ý kiến tập trung vào ba khía cạnh: vai trò của tư duy nghệ thuật trong sáng tạo, khả năng kết nối nghệ sĩ với khán giả thông qua nền tảng số và việc duy trì giá trị lâu dài cho tác phẩm sau khi được công chúng đón nhận.

Giữ bản sắc âm nhạc giữa làn sóng công nghệ

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cho rằng cùng một bản nhạc có thể mang đến những trải nghiệm khác nhau tùy thuộc vào cách diễn giải của nghệ sĩ.

Theo anh, công nghệ như GarageBand, Logic Pro hay FL Studio có thể hỗ trợ quá trình sáng tác và sản xuất, nhưng không quyết định thành công của người nghệ sĩ.

"Công nghệ rất tốt nhưng không quyết định bạn có thể thành công hay không. Điều đó phụ thuộc vào chính bạn, vào sự hiểu biết về âm nhạc, nền tảng kiến thức và quá trình học hỏi của bạn" - anh nói.

Nhạc sĩ Đồng Quang Vinh trình diễn sáo, giới thiệu âm sắc nhạc cụ truyền thống tại sự kiện VPOP-NEXT: Technology Meets Soul - Video: LAN HƯƠNG

Anh cũng nhấn mạnh tiềm năng kết hợp âm nhạc truyền thống Việt Nam với các thể loại đương đại như rap, nhạc điện tử và giao hưởng để tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn riêng.

Ở góc độ ngành công nghiệp, ông Danny Sim đề cập đến việc phát triển thị trường âm nhạc theo hướng đa dạng thể loại và xây dựng cộng đồng khán giả.

Ông cho rằng dù công nghệ và AI mở ra nhiều khả năng mới, sức sáng tạo của con người và tính chân thực trong văn hóa vẫn là yếu tố quan trọng nhất.

"Một bản hit có thể tạo nên điểm khởi đầu tốt, còn hệ sinh thái lành mạnh mới giúp âm nhạc tiếp tục lan tỏa và tồn tại theo thời gian" - ông nói.

Đại diện TikTok Live Việt Nam chia sẻ về vai trò của nền tảng số trong việc thúc đẩy khán giả khám phá âm nhạc - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Chị Liu Mengxuan, đại diện TikTok Live Việt Nam, chia sẻ về vai trò của nền tảng số trong việc đưa âm nhạc đến gần công chúng. Video ngắn hỗ trợ khán giả khám phá ca khúc và nghệ sĩ mới, còn livestream tạo không gian để nghệ sĩ biểu diễn, trò chuyện và tương tác trực tiếp với người nghe.

Các diễn giả cùng đề cập đến vai trò của công nghệ trong việc mở rộng cơ hội sáng tạo và tiếp cận khán giả. Tuy nhiên, cảm xúc, tư duy nghệ thuật, bản sắc văn hóa và khả năng kết nối giữa nghệ sĩ với công chúng vẫn là những yếu tố quan trọng trong sự phát triển của âm nhạc.

Xây dựng ngôi sao không chỉ cần âm nhạc hay

Tại sự kiện, ban tổ chức vinh danh SingK, Ngọc Dũng và Hannah với các vị trí quán quân, giải nhì và giải ba của Rising-Z 2026. Đây là cuộc thi âm nhạc dành cho sinh viên, hướng đến tìm kiếm và phát triển những tài năng trẻ thuộc thế hệ Gen Z tại Việt Nam.

Sau phần trao giải, SingK trình diễn Rạng rỡ Việt Nam, là ca khúc do con người sáng tác và phần beat do AI góp phần tạo, khép lại phần này với tiết mục mang tinh thần trẻ trung và niềm tự hào dân tộc.

SingK trình diễn tiết mục Rạng rỡ Việt Nam sau khi giành giải quán quân Rising Z 2026 - Ảnh: HẢI DƯƠNG



Một trong những chia sẻ đáng chú ý tại sự kiện đến từ ông Danny Sim. Nói về cơ hội đưa âm nhạc, nghệ sĩ Việt Nam ra thị trường quốc tế, ông cho rằng đây không chỉ là câu chuyện về âm nhạc mà còn liên quan đến cách ngành công nghiệp xây dựng và phát triển một nghệ sĩ.

Lấy K-pop làm ví dụ, Danny Sim cho biết ông đặc biệt ấn tượng với sự chỉn chu trong từng giai đoạn phát triển thần tượng.

“Khi quan sát kỹ toàn bộ quy trình xây dựng một ngôi sao của K-pop, tôi nhận thấy họ thực sự rất cẩn thận ở từng công đoạn. Từ nghệ sĩ mới nổi, giai đoạn tạo bước đột phá cho đến khi trở thành siêu sao, họ đều có kế hoạch chi tiết để giúp nghệ sĩ tỏa sáng và trở nên nổi bật” - ông chia sẻ.

Ông Danny Sim cho rằng Việt Nam có thể học hỏi cách K-pop xây dựng và phát triển nghệ sĩ - Ảnh: HẢI DƯƠNG



Tuy nhiên, ông nhấn mạnh âm nhạc vẫn phải là nền tảng quan trọng nhất: “Âm nhạc luôn quan trọng. Đó là cốt lõi của tất cả chúng ta, từ khâu sản xuất, âm thanh cho đến việc sản phẩm có bắt kịp xu hướng âm nhạc thế giới hay không”.

Bên cạnh đó, Danny Sim cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hình ảnh nghệ sĩ trước công chúng. Từ cách nghệ sĩ xuất hiện trước truyền thông, tương tác với báo chí đến kết nối với khán giả đều cần chuẩn bị kỹ lưỡng.