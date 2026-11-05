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Nghệ An thi tuyển phương án kiến trúc Trung tâm hành chính tỉnh, dự kiến giải nhất 150 triệu đồng

tác giả
DOÃN HÒA
DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An dự kiến được xây dựng trên khu đất rộng khoảng gần 42ha, phía tây đại lộ Vinh - Cửa Lò. Tỉnh vừa phát động thi tuyển phương án kiến trúc công trình này với giải nhất dự kiến trị giá 150 triệu đồng.

Nghệ An thi tuyển phương án kiến trúc Trung tâm hành chính tỉnh, giải nhất 150 triệu đồng - Ảnh 1.

Trụ sở làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Nghệ An hiện nay - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 5-11, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An cho biết đã phát đi thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.

Theo thông báo, cuộc thi được tổ chức rộng rãi, dành cho các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế kiến trúc đáp ứng điều kiện về năng lực và kinh nghiệm theo quy định. Các đơn vị, cá nhân có thể liên danh với nhau để tham gia, mỗi đơn vị chỉ được tham gia một liên danh.

Khu đất quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh nằm phía tây đại lộ Vinh - Cửa Lò thuộc địa bàn phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An. Phía đông khu đất giáp đại lộ Vinh - Cửa Lò rộng 95m, các phía còn lại giáp đường quy hoạch.

Tổng diện tích khu đất khoảng 41,76ha, trong đó phần thuộc phường Vinh Lộc khoảng 33,58ha và xã Đông Lộc khoảng 8,18ha.

Theo quy hoạch, công trình có mật độ xây dựng tối đa 40%, chiều cao tối đa 20 tầng nổi và 2 tầng hầm. Dự kiến có khoảng 2.130 người làm việc tại đây, gồm các cơ quan của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và một số đơn vị liên quan. 

Việc tổ chức thi tuyển nhằm tìm kiếm phương án kiến trúc có tính sáng tạo, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, văn hóa, hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

Phương án được lựa chọn phải bảo đảm tính thống nhất từ giải pháp quy hoạch, kiến trúc đến giải pháp kỹ thuật công trình, đồng thời đáp ứng yêu cầu về không gian làm việc của các cơ quan.

Về cơ cấu giải thưởng dự kiến, phương án đoạt giải nhất được trao 150 triệu đồng, giải nhì 100 triệu đồng và giải ba 50 triệu đồng.

Thời gian tiếp nhận đăng ký và thực hiện bài dự thi kéo dài từ ngày 4-11 đến 3-12-2026. Hạn cuối nộp bài dự thi là ngày 3-12. Công tác chấm thi, phê duyệt và công bố kết quả dự kiến diễn ra trong tháng 12-2026.

Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An là đơn vị tổ chức cuộc thi, địa chỉ tại số 45 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Nghệ An thi tuyển phương án kiến trúc Trung tâm hành chính tỉnh, giải nhất 150 triệu đồng - Ảnh 2.

Hiện trang khu đất dự kiến xây Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Tháng 7-2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thông qua nghị quyết chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Dự án sẽ triển khai tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, một mặt giáp đại lộ Vinh - Cửa Lò, các mặt còn lại gần khu dân cư.

Dự án Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An có tổng mức đầu tư khoảng 5.680 tỉ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư PPP khoảng 5.445 tỉ, vốn nhà nước 235 tỉ. Tổng diện tích sàn gần 195.000m², gồm các khối làm việc, trung tâm hội nghị, nhà công vụ, nhà khách và hạ tầng phụ trợ.

Nghệ An thi tuyển phương án kiến trúc Trung tâm hành chính tỉnh, giải nhất 150 triệu đồng - Ảnh 3.Trình Chính phủ việc lập phường Đức Trọng, nơi quy hoạch là Trung tâm hành chính Lâm Đồng

Xã Đức Trọng hiện được quy hoạch là Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng và được đề xuất trở thành phường Đức Trọng, có nhiều chức năng của một đô thị hiện đại.

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DOÃN HÒA
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    Chủ đề: kiến trúc thi tuyển Nghệ An trung tâm hành chính

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