Phối cảnh chợ nổi miền Tây được tái hiện tại không gian OCOP phương Nam trong Festival OCOP Việt Nam 2026 - Ảnh: BTC

Từ ngày 3 đến 6-12, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), không gian OCOP phương Nam sẽ tái hiện sắc thái miền sông nước miền Tây qua những mùa trái chín, sản vật địa phương và nghề truyền thống.

Từ ghe chợ nổi đến những đặc sản miệt vườn

Nếu miền Bắc gây ấn tượng bằng những làng nghề lâu đời, miền Trung - Tây Nguyên mang dấu ấn di sản và đại ngàn thì không gian miền Nam đưa du khách đến với sắc thái sông nước, miệt vườn và giao thương.

Theo ban tổ chức, không gian TP.HCM được thiết kế với hình ảnh chợ Bến Thành, nổi bật bởi tháp đồng hồ, mái ngói và những ô cửa vòm. Khu trưng bày giới thiệu yến sào, thủy sản Cần Giờ, thực phẩm chế biến, nấm, hoa kiểng, hạt điều, gốm và sơn mài.

Đặc biệt, những chòi tre dành cho nghệ nhân trình diễn giúp khách tham quan trực tiếp quan sát quá trình tạo tác, từ gốm Bình Dương với sắc đỏ đất nung đến sơn mài Tương Bình Hiệp.

Ở Đồng Nai, không gian trải nghiệm lấy cảm hứng từ kiến trúc hiện đại, gắn với vùng nguyên liệu và các đặc sản như hạt điều Bình Phước, ca cao, hồ tiêu, bưởi Tân Triều và trái cây địa phương.

Những sản vật đặc trưng Đồng Tháp được giới thiệu tại không gian OCOP phương Nam - Ảnh: BTC

Trong khi đó, Đồng Tháp được giới thiệu qua hình tượng hoa sen và cây cầu dây văng. Hạt sen, trà sen, bột sen, xoài Cao Lãnh, quýt hồng Lai Vung, hủ tiếu Sa Đéc, hoa kiểng và trái cây vùng Tiền Giang góp mặt tại khu trưng bày. Sen cũng được chế biến thành nhiều sản phẩm khác nhau, góp phần gia tăng giá trị từ nguồn nguyên liệu quen thuộc.

Đến không gian Cần Thơ, hình ảnh cầu, sóng nước và kiến trúc Nam Bộ, Khmer gợi nhắc vùng đất Tây Đô. Gạo thơm, trái cây miệt vườn, bánh dân gian, bánh pía, lạp xưởng và các loại mắm mang đến hương vị đặc trưng của Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng.

Ở cuối trời Nam, không gian Cà Mau tái hiện hình ảnh cua biển, sóng nước và những cánh đồng điện gió. Tôm rừng, cua, tôm khô, bánh phồng tôm, mật ong U Minh và muối Bạc Liêu phản ánh sự gắn bó giữa người dân với hệ sinh thái rừng, biển và vùng đất ngập nước.

Không gian phương Nam mang sắc màu sông nước, miệt vườn đến phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: BTC

Bánh dân gian và đặc sản địa phương mang hương vị miền sông nước đến với khách tham quan - Ảnh: BTC

Đại diện ban tổ chức chia sẻ, những sản phẩm này không chỉ có giá trị thương mại mà còn mang theo câu chuyện về cách người dân thích ứng với điều kiện tự nhiên. Phát triển sản xuất cũng đặt ra yêu cầu bảo vệ hệ sinh thái, duy trì nguồn lợi thủy sản và khai thác hợp lý tài nguyên.

Đặc biệt, tiểu cảnh chợ nổi với những chiếc ghe chở đầy hoa trái gợi nhắc phương thức giao thương đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Hình ảnh ghe hàng trên sông được tái hiện giữa không gian lễ hội.

Sơn mài Tương Bình Hiệp được giới thiệu cùng các sản phẩm thủ công truyền thống tại Festival - Ảnh: BTC

Đưa sản vật địa phương đi xa bằng kinh tế xanh và chuyển đổi số

Câu chuyện OCOP phương Nam không chỉ dừng ở việc giới thiệu đặc sản và làng nghề mà còn được mở rộng qua các không gian chuyên đề của Festival.

Theo đó, không gian văn hóa đồ uống rộng 240m² sẽ giới thiệu những thức uống gắn với vùng nguyên liệu như trà Tân Cương, trà Shan Tuyết, trà sen, cà phê Tây Nguyên, atisô, nước dừa và các loại nước trái cây.

"Đây không chỉ là nơi thưởng thức mà còn giúp khách tham quan tìm hiểu nguồn gốc, cách chế biến và văn hóa tiếp khách của từng vùng", đại diện BTC chia sẻ.

Không gian OCOP chuyển đổi số giới thiệu ứng dụng công nghệ trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm địa phương - Ảnh: BTC

Đáng chú ý, không gian OCOP xuất khẩu hướng đến khả năng đưa gạo, cà phê, chè, hồ tiêu, điều, ca cao, dừa, trái cây chế biến, thủy sản và hàng thủ công Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, BTC lưu ý các chủ thể OCOP cần chú trọng tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và đáp ứng yêu cầu của từng thị trường.

Một hướng đi khác được thể hiện qua khu OCOP xanh và khu OCOP chuyển đổi số. Nếu không gian OCOP xanh giới thiệu các sản phẩm từ tre, nứa, lục bình, cỏ bàng, xơ dừa và phụ phẩm nông nghiệp thì khu chuyển đổi số nhấn mạnh khả năng ứng dụng công nghệ vào quảng bá, phân phối và tiêu thụ sản phẩm.

Thông qua mã QR, dữ liệu truy xuất nguồn gốc và các phiên livestream, người mua có thể tìm hiểu sản phẩm đến từ đâu, ai sản xuất và được chế biến như thế nào. Ban tổ chức cũng khuyến khích khách tham quan và các chủ thể OCOP sử dụng mã QR, phương thức thanh toán điện tử trong hoạt động mua bán tại Festival.

Các nội dung này sẽ tiếp tục được kết nối thông qua Ngày hội livestream OCOP Việt Nam, diễn đàn OCOP và kinh tế xanh - Net Zero cùng hoạt động kết nối giao thương, tạo cơ hội để các chủ thể sản xuất gặp gỡ đối tác, giới thiệu năng lực và tìm kiếm hướng phát triển thị trường.

Tiểu cảnh Cửu Long tái hiện hình ảnh sông nước miền Tây tại không gian OCOP phương Nam trong Festival OCOP Việt Nam 2026 - Ảnh: BTC

Tiểu cảnh nuôi trồng thủy sản giới thiệu hoạt động sản xuất gắn với vùng sông nước tại TP.HCM - Ảnh: BTC