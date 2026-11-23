Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại sự kiện ra mắt sáng kiến P-CRAFT. - Ảnh: Vụ HTQT, Bộ NN&MT.

Sáng kiến tập trung vào ba nhóm mục tiêu

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 31 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP31), Việt Nam cùng các quốc gia và tổ chức quốc tế công bố Đối tác Chuyển đổi chuỗi giá trị nông lâm thủy sản ứng phó với khí hậu và có trách nhiệm (P-CRAFT). Nestlé Việt Nam tham gia sáng kiến với vai trò đối tác kỹ thuật, đóng góp kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển nông nghiệp bền vững.

Biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học, suy thoái đất và áp lực lên tài nguyên thiên nhiên đang tác động đến toàn bộ hệ thống nông nghiệp - thực phẩm. Những thách thức này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh kế của nông dân, mà còn đặt ra yêu cầu đối với an ninh lương thực, thương mại và tính ổn định của chuỗi cung ứng.

Vì vậy, chuyển đổi nông nghiệp không thể chỉ giới hạn ở việc thay đổi phương thức canh tác tại từng nông trại, mà cần được triển khai trên toàn bộ chuỗi giá trị, từ sản xuất nguyên liệu, thu hoạch, chế biến, vận chuyển đến thương mại và tiêu dùng.

Là một trong những quốc gia khởi xướng P-CRAFT, Việt Nam thúc đẩy sáng kiến như một nền tảng hợp tác quốc tế, kết nối chính phủ, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và các đối tác phát triển.

Bà Katarzyna Daniela Grzybowska, Giám đốc Triển khai Phát triển bền vững, Nestlé Khu vực châu Á, châu Đại Dương và châu Phi phát biểu tại sự kiện công bố sáng kiến P-CRAFT. - Ảnh: Vụ HTQT, Bộ NN&MT

Sáng kiến tập trung vào ba nhóm mục tiêu: tăng cường minh bạch, truy xuất nguồn gốc và tính bền vững; thúc đẩy các hệ thống sản xuất phát thải thấp, thích ứng với khí hậu và tích cực với thiên nhiên; huy động nguồn lực tài chính và đầu tư cho quá trình chuyển đổi.

Một trong những yêu cầu đặt ra là đưa các giải pháp từ định hướng và mô hình thử nghiệm vào thực tiễn sản xuất trên quy mô rộng hơn. Quá trình này cần sự phối hợp giữa chính sách, khoa học, doanh nghiệp, thị trường và nguồn lực tài chính, đồng thời bảo đảm nông dân có khả năng tiếp cận và hưởng lợi từ những thay đổi.

Đóng góp kinh nghiệm từ các chương trình tại Việt Nam

Đối với Nestlé, chuyển đổi hệ thống nông nghiệp - thực phẩm gắn với khả năng duy trì nguồn cung nguyên liệu và ổn định sinh kế của người nông dân. Trong đó, nông nghiệp tái sinh là một hướng tiếp cận được doanh nghiệp chú trọng, với các thực hành nhằm cải thiện sức khỏe đất, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tham gia P-CRAFT với vai trò đối tác kỹ thuật, Nestlé Việt Nam cho biết sẽ chia sẻ kinh nghiệm triển khai các chương trình cùng nông dân và đối tác trong chuỗi giá trị, đồng thời phối hợp với cơ quan quản lý, giới nghiên cứu và các tổ chức phát triển để đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng những giải pháp phù hợp.

Đối với Nestlé, thúc đẩy chuyển đổi hệ thống nông nghiệp - thực phẩm có mối liên hệ trực tiếp với khả năng chống chịu dài hạn của chuỗi cung ứng và sinh kế của người nông dân. - Ảnh: DNCC

Sự tham gia này tiếp nối quá trình hợp tác của doanh nghiệp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua chương trình Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV), nơi Nestlé giữ vai trò đồng chủ trì từ năm 2010, và chương trình NESCAFÉ Plan được triển khai từ năm 2011.

Thông qua NESCAFÉ Plan, Nestlé Việt Nam phối hợp với cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, viện nghiên cứu, hệ thống khuyến nông và nông dân triển khai các hoạt động cải thiện phương thức canh tác cà phê theo hướng tái sinh.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, chương trình đã hỗ trợ phân phối gần 100 triệu cây giống cà phê năng suất cao, thích ứng với biến đổi khí hậu để tái canh các diện tích cà phê già cỗi. Hơn 23.000 nông hộ cũng đã được hỗ trợ nâng cao năng lực thích ứng, góp phần giảm phát thải và cải thiện thu nhập.

Trong khuôn khổ P-CRAFT, Nestlé dự kiến tập trung vào bốn nhóm hoạt động: mở rộng các thực hành nông nghiệp tái sinh nhằm cải thiện khả năng chống chịu và sinh kế nông hộ; chia sẻ chuyên môn về thu mua có trách nhiệm và truy xuất nguồn gốc; phối hợp với các đối tác kiểm chứng, đo lường và chia sẻ những giải pháp hiệu quả; hợp tác với viện nghiên cứu, trường đại học để phát triển dữ liệu, tri thức và kỹ năng cho thế hệ nông dân tiếp theo.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Katarzyna Daniela Grzybowska, Giám đốc Triển khai Phát triển bền vững, Nestlé Khu vực Châu Á, Châu Đại Dương và Châu Phi, cho biết doanh nghiệp có thể đóng góp vào quá trình chuyển đổi nhờ mạng lưới hoạt động toàn cầu và mối quan hệ lâu dài với nông dân.

Theo bà, Nestlé sẽ tiếp tục thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, thu mua có trách nhiệm và truy xuất nguồn gốc, đồng thời kết nối kinh nghiệm thực tiễn với các nghiên cứu khoa học và chính sách. Doanh nghiệp kỳ vọng P-CRAFT sẽ tạo điều kiện để các đối tác đưa những giải pháp đã được kiểm chứng đến với nhiều nông dân hơn, từ đó có thể tạo ra thay đổi trên quy mô lớn.

P-CRAFT xác định nông hộ nhỏ, cộng đồng địa phương, phụ nữ và thanh niên là những đối tượng cần được tham gia vào quá trình chuyển đổi. Hiệu quả của sáng kiến sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển các cam kết thành thay đổi cụ thể trong sản xuất, sinh kế và hoạt động của chuỗi cung ứng.

Với sự tham gia của các đối tác thuộc nhiều lĩnh vực, P-CRAFT hướng đến kết nối chính sách, khoa học, đầu tư và thị trường để thúc đẩy các chuỗi giá trị nông lâm thủy sản minh bạch, có khả năng thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu và hài hòa với thiên nhiên.