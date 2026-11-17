Tại VICO 2026, các diễn giả cùng trao đổi về những xu hướng và định hướng đang định hình tương lai ngành cà phê Việt Nam và thế giới. - Ảnh: DNCC

Tại Hội nghị Quốc tế Cà phê Việt Nam (VICO) 2026, với chủ đề "Các xu thế hiện tại trong ngành cà phê và định hướng phát triển trong tương lai", đại diện cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp đã thảo luận về những vấn đề đang tác động đến ngành cà phê, từ biến động thị trường, quy định mới, chất lượng sản phẩm đến biến đổi khí hậu và tài chính xanh.

Tại phiên thảo luận "Chất lượng, Phát triển bền vững và Giá trị gia tăng trong ngành cà phê", bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc Đối ngoại Nestlé Việt Nam, cho rằng muốn nâng cao sức cạnh tranh của cà phê Việt Nam cần quan tâm đến toàn bộ chuỗi giá trị, bắt đầu từ hoạt động sản xuất tại nông trại.

"Để nâng cao giá trị của cà phê Việt Nam, chúng ta không chỉ nhìn vào sản lượng hay khâu chế biến cuối cùng. Giá trị phải được tạo dựng ngay từ nông trại, thông qua việc giữ gìn và cải thiện "sức khỏe" của đất, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, đảm bảo chất lượng ổn định hơn và sinh kế tốt hơn cho người nông dân", bà Thương chia sẻ.

Bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc đối ngoại Nestlé Việt Nam tại Phiên thảo luận về "Chất lượng, Phát triển Bền vững và Giá trị gia tăng trong ngành cà phê" trong khuôn khổ VICO 2026. - Ảnh: DNCC

Suy thoái đất có thể ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng nông sản, chi phí sản xuất và khả năng chống chịu của vùng trồng trước biến đổi khí hậu. Vì vậy, nông nghiệp tái sinh được xem là một hướng tiếp cận nhằm cải thiện chất lượng đất, sử dụng nước hiệu quả và duy trì đa dạng sinh học.

Thông qua chương trình NESCAFÉ Plan, Nestlé hỗ trợ nông dân áp dụng các phương thức canh tác theo hướng tái sinh. Theo doanh nghiệp, những thực hành này giúp giảm khoảng 20% lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời tiết kiệm 40-60% lượng nước tưới.

Sau hơn 15 năm triển khai tại Việt Nam, chương trình đã đồng hành cùng hơn 23.000 nông hộ. Doanh nghiệp cho biết thu nhập của các hộ tham gia có thể tăng từ 30% đến 150%, nhờ giảm chi phí đầu vào và đa dạng hóa nguồn thu thông qua mô hình xen canh. Chương trình cũng góp phần tái canh hơn 100.000ha cà phê già cỗi bằng các giống mới có năng suất cao hơn, khả năng chống chịu sâu bệnh và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.

Từ góc nhìn của một nhà thu mua quốc tế và đồng hành lâu dài cùng ngành cà phê Việt Nam, Nestlé Việt Nam cho rằng trách nhiệm của doanh nghiệp không nên dừng ở việc đặt ra các tiêu chuẩn đối với nhà cung cấp. Doanh nghiệp cần đồng hành dài hạn với người sản xuất thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, công cụ quản lý nông hộ, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và thúc đẩy các mô hình giúp nông dân cải thiện hiệu quả kinh tế.

"Bền vững không nên chỉ là câu chuyện về chi phí đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Chuyển đổi bền vững chỉ đi được đường dài khi đem lại giá trị thực cho người nông dân, đồng thời chi phí, trách nhiệm và giá trị được tạo ra được chia sẻ hài hòa giữa các mắt xích trong chuỗi cung ứng", bà Thương nhấn mạnh.

Thông qua NESCAFÉ Plan, Nestlé hỗ trợ nông dân áp dụng các thực hành nông nghiệp tái sinh nhằm phục hồi sức khỏe đất, sử dụng nước hiệu quả và thúc đẩy đa dạng sinh học. - Ảnh: DNCC

Nestlé Việt Nam cũng cho rằng quá trình chuyển đổi của ngành cà phê cần sự phối hợp của cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức phát triển và cộng đồng nông dân. Khi khoa học, kinh nghiệm bản địa, dữ liệu và cam kết thị trường được kết nối, Việt Nam có thể củng cố vị thế không chỉ là một quốc gia sản xuất cà phê lớn, mà còn là nguồn cung cà phê có chất lượng, minh bạch, có khả năng chống chịu cao và tạo ra nhiều giá trị hơn cho toàn chuỗi.

Thông qua sự đồng hành lâu dài với người nông dân và các đối tác, doanh nghiệp cam kết tiếp tục góp phần xây dựng những nông trại khỏe mạnh hơn, sinh kế bền vững hơn và một chuỗi cung ứng cà phê có khả năng chống chịu tốt hơn, qua đó góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh dài hạn cho ngành cà phê Việt Nam.