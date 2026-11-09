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Cần Thơ ra mắt mô hình 'Q Cafe' hỗ trợ phụ nữ miền Tây khởi nghiệp

tác giả
PHẠM DIỄM
PHẠM DIỄM
PHẠM DIỄM

Cần Thơ ra mắt mô hình Q cafe, nhằm tham vấn tâm lý - xã hội dành cho phụ nữ, đồng thời là cầu nối hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cần Thơ ra mắt mô hình "Q Cafe": tham vấn và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại ĐBSCL - Ảnh 1.

Chọn mua sản phẩm do phụ nữ sản xuất, được trưng bày tại Q Cafe - Ảnh: PHẠM DIỄM

Ngày 9-11, Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ Đồng bằng sông Cửu Long chính thức ra mắt mô hình "Cà phê tham vấn và không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm do phụ nữ khởi nghiệp" (Q Cafe), đúng vào dịp Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Đây là mô hình kiến tạo một không gian kết nối thân thiện, cung cấp các dịch vụ tham vấn tâm lý - xã hội, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trong việc bị bạo lực gia đình, bị mua bán, xâm hại tình dục. Đồng thời đây là cầu nối hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Q Cafe được định vị là một không gian tham vấn an toàn, sẵn sàng lắng nghe và sẻ chia với những khó khăn của phụ nữ cũng như các thành viên trong cộng đồng khi gặp tổn thương hoặc các vấn đề bạo lực gia đình.

Để chị em không ngần ngại khi đến hoặc khi chia sẻ ở những không gian hành chính, mô hình uống cà phê, mua sắm sản phẩm sẽ tạo sự gần gũi để chị em tin cậy, chia sẻ và đồng hành.

Sự ra đời của mô hình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là sự kết hợp độc đáo giữa chăm sóc sức khỏe tinh thần và thúc đẩy phát triển kinh tế cho phụ nữ địa phương. Bên cạnh đó, mô hình này hiện thực hóa mục tiêu đưa bình đẳng giới từ những chủ trương, chính sách trở thành các việc làm cụ thể, gần gũi trong đời sống hằng ngày.

Cần Thơ ra mắt mô hình "Q Cafe": tham vấn và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại ĐBSCL - Ảnh 2.

Không gian mô hình Q Cafe, nơi nhận đặt lịch hoặc đến bất cứ lúc nào khi phụ nữ cần tham vấn - Ảnh: PHẠM DIỄM

Tại không gian Q Cafe còn có khuôn viên cây xanh để phụ nữ thư giãn, có nơi dành cho trẻ em vui chơi (miễn phí) để chị em đưa con đến, tìm thấy sự bình yên khi gặp các vấn đề khó khăn trong cuộc sống.  

Chia sẻ về ý nghĩa tên gọi Q cafe, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ Đồng bằng sông Cửu Long cho biết ký tự "Q" đại diện cho từ Question (Câu hỏi). "Ở đây, chúng tôi không có sẵn mọi đáp án cho tất cả vấn đề, nhưng luôn sẵn sàng đáp lại bằng câu hỏi đầy sự sẻ chia: Bạn có ổn không? Và nếu câu trả lời là Không, chúng tôi muốn bạn biết rằng, Bạn không cô đơn, chúng tôi luôn bên bạn.

Bên cạnh chức năng hỗ trợ tâm lý, Q Cafe còn là điểm trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP và các sản phẩm khởi nghiệp do phụ nữ trong khu vực sản xuất với giá bán bằng với giá niêm yết của các cơ sở sản xuất, nhằm hỗ trợ phụ nữ về kênh phân phối sản phẩm (tham gia sàn thương mại, livestream). Chị em có sản phẩm khởi nghiệp, có thể liên hệ Q cafe để được hỗ trợ phân phối.

Hoạt động này tạo động lực kết nối cơ hội phát triển kinh tế, hỗ trợ chị em nâng cao năng lực, tự tin và chủ động hơn trong cuộc sống.

Tại buổi ra mắt, cũng diễn ra chương trình ký kết hợp tác giữa Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ Đồng bằng sông Cửu Long và một số đơn vị đối tác về sản phẩm do phụ nữ sản xuất.  

Cần Thơ ra mắt mô hình "Q Cafe": tham vấn và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại ĐBSCL - Ảnh 3.Phụ nữ TP.HCM lan tỏa yêu thương, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn

Hướng đến Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động chăm lo hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thúc đẩy bình đẳng giới và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

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PHẠM DIỄM
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    Chủ đề: phụ nữ ĐBSCL tham vấn mô hình cà phê Khởi nghiệp

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