Nâng cấp đường ì ạch, thiếu cảnh báo, gây khó khăn cho người đi đường

Tuyến ĐT650 đoạn dốc Ván nối hai xã Vân Hòa và Sơn Hòa, Đắk Lắk vẫn đang thi công - Ảnh: MINH CHIẾN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại đoạn dốc Ván, nhiều khối đá lớn nhỏ nằm lởm chởm trên mặt đường, nhiều máy móc thi công vẫn nằm trên đường. Sau những cơn mưa, một số đoạn trở nên sình lầy, trơn trượt, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

Nâng cấp đường kiểu 'rùa bò', thiếu cảnh báo

Theo người dân xã Vân Hòa, đoạn dốc Ván nối sang xã Sơn Hòa thi công dang dở kéo dài. Sau đợt mưa lũ cuối năm 2025, nhiều vị trí tiếp tục xuống cấp nghiêm trọng; xe tải chở nông sản, đất đá thường xuyên qua lại càng khiến mặt đường hư hỏng nặng.

"Đây là tuyến ngắn nhất sang xã Sơn Hòa nhưng đường quá xấu, xe máy và ô tô đều khó đi. Nếu không qua đoạn này, người dân phải vòng theo quốc lộ 19C qua cả xã Tây Sơn, xa hơn rất nhiều. Ai cũng mong đường sớm hoàn thành", ông Lê Trọng Tấn, người dân xã Vân Hòa, nói.

Đáng chú ý từ khu vực ngã ba xã Vân Hòa đến đoạn dốc Ván không có biển báo phía trước là công trường hay biển chỉ dẫn đường tránh, hướng đi thay thế giúp tài xế biết tuyến đường khác để lựa chọn, tránh vào đoạn khó đi.

Chị Nguyễn Thu Thủy, người dân phường Tuy Hòa, cho biết khi lái ô tô đưa gia đình đi chơi, chị sử dụng Google Maps để tìm đường, nhưng đến đầu đoạn dốc Ván thì mới phát hiện không thể đi tiếp, buộc phải quay đầu.

"Đường đang thực hiện dự án nâng cấp, lẽ ra phải có biển báo từ xa để hướng dẫn người đi đường biết mà lựa chọn hướng khác", chị Thủy phàn nàn.

Ông Phạm Quốc Hoàng, Phó chủ tịch UBND xã Vân Hòa, cho biết địa phương nhiều lần kiến nghị chủ đầu tư và Sở Xây dựng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Do phải đi vòng qua quốc lộ 19C, khiến việc đi lại giữa hai xã mất nhiều thời gian.

Yêu cầu vừa thi công, vừa đảm bảo việc đi lại an toàn cho dân

Người dân mong đoạn dốc Ván sớm hoàn thành, vì đây là đoạn đường ngắn nhất qua xã Sơn Hòa - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư), gói thầu xây lắp toàn bộ công trình nâng cấp tuyến ĐT650 dài khoảng 9km, đi qua 4 xã, có giá trị hợp đồng 194 tỉ đồng.

Thời gian thực hiện từ tháng 6-2023 đến tháng 12-2026. Đến nay, giá trị xây lắp đạt khoảng 167 tỉ đồng, tương đương 86% hợp đồng.

Trong 4 đoạn tuyến được triển khai, đoạn thứ 4 (từ Km32+400 - Km34+120) qua xã Vân Hòa và Sơn Hòa còn khoảng 1,4km qua dốc Ván chưa hoàn thành.

Đây là khu vực có địa hình, địa chất phức tạp, phần lớn là đá nên phải khoan, nổ mìn phá đá. Việc nổ mìn phá đá phải chia thành nhiều đợt, thực hiện từng lớp và tuân thủ giấy phép do Bộ Quốc phòng cấp, khiến thời gian thi công kéo dài.

Bên cạnh đó tuyến đường hiện hữu không có đường tránh, nên nhà thầu phải vừa thi công vừa bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân. Việc tổ chức phá đá trên mặt đường hẹp, đồng thời duy trì giao thông là thách thức lớn đối với đơn vị thi công.

Đến nay, phần nền đường còn lại qua dốc Ván đạt khoảng 93% khối lượng theo hợp đồng, để chuyển sang thi công móng và mặt đường bê tông xi măng.

Ban quản lý dự án cùng các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành thi công đoạn dốc Ván và toàn bộ công trình trong năm 2026.

Phải tổ chức thi công đồng thời bảo đảm an toàn giao thông Ông Phạm Văn Tiến, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, cho biết do đây là tuyến đường hiện hữu nên không thể cấm lưu thông hoàn toàn trong quá trình thi công. Chủ đầu tư và nhà thầu phải tổ chức thi công đồng thời bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại thiết yếu của người dân.