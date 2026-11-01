Khổ sở đi qua đường Xuyên Á chi chít ổ voi, ổ gà ở Quảng Trị

Sau hơn 10 năm đưa vào khai thác, tuyến đường Xuyên Á nối quốc lộ 1 với quốc lộ 12A ở tỉnh Quảng Trị, đang xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh: THANH NGUYÊN

Đường Xuyên Á qua các xã Hòa Trạch, Trung Thuần, Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Trị) được khởi công năm 2011 và đưa vào sử dụng năm 2013 với tổng mức đầu tư hơn 850 tỉ đồng. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối quốc lộ 1 với quốc lộ 12A, khu kinh tế và cảng Hòn La, đồng thời tạo trục vận chuyển hàng hóa lên cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Áp lực lên tuyến đường càng lớn khi kết nối với cao tốc Bắc - Nam đoạn Vũng Áng - Bùng từ tháng 8-2025.

Ghi nhận trên tuyến đường dài khoảng 26km này cho thấy nhiều đoạn mặt đường bong tróc, ổ voi, ổ gà xuất hiện dày đặc khiến phương tiện lưu thông khó khăn.

Có những đoạn trơ đá dăm, vào những ngày nắng, xe tải chạy qua cuốn theo bụi đất mù mịt, ảnh hưởng đến tầm nhìn và sinh hoạt của các hộ dân sống hai bên đường. Khi trời mưa, nhiều ổ gà đọng nước, người đi đường khó nhận biết độ sâu, dễ xảy ra va chạm, té ngã.

Bà Nguyễn Ly (xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị) cho biết tình trạng đường hư hỏng kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và sinh hoạt của gia đình.

“Nhà tôi lúc nào cũng phải đóng kín cửa vì bụi đường bay mù mịt. Gia đình đã mua bạt, ni lông che chắn xung quanh nhưng bụi vẫn len lỏi vào nhà. Mong tuyến đường sớm được sửa chữa để người dân đi lại an toàn, không còn phải chịu cảnh sống chung với bụi bẩn”, bà Ly chia sẻ.

Bụi mù mịt mỗi khi có phương tiện lưu thông qua tuyến đường - Ảnh: THANH NGUYÊN

Không chỉ người dân địa phương, các tài xế cũng "ám ảnh" khi phải lưu thông qua tuyến đường này. Tài xế Hoàng Nam cho biết anh phải giảm tốc độ, liên tục tránh ổ voi, ổ gà nên mất nhiều thời gian. Đường xấu còn tăng nguy cơ hư hỏng phương tiện và mất an toàn khi vận chuyển hàng hóa.

Ông Mai Xuân Anh Huyên, Phó chủ tịch UBND xã Trung Thuần, cho biết địa phương đã ghi nhận nhiều phản ánh của người dân về tình trạng xuống cấp của tuyến đường, nhất là những bất cập liên quan đến an toàn giao thông và bụi bẩn.

"Đây là tuyến đường quan trọng, có lưu lượng phương tiện qua lại lớn, nhiều đoạn đã xuống cấp trầm trọng. Chính quyền xã thường xuyên tiếp nhận ý kiến của người dân, đồng thời ghi nhận hiện trạng, tổng hợp các vị trí hư hỏng để phản ánh, kiến nghị đến các sở, ngành liên quan.

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra thực địa, đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án xử lý. Địa phương mong muốn dự án sửa chữa, khắc phục đường Xuyên Á sớm được triển khai, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông", ông Huyên nói.

Tài xế phải giảm tốc độ, dò dẫm qua những đoạn đường hư hỏng - Ảnh: THANH NGUYÊN

Mặt đường chi chít ổ gà, ổ voi sau thời gian dài hư hỏng - Ảnh: THANH NGUYÊN

Dù đã dùng bạt, ni lông che chắn, bụi đường vẫn len lỏi vào nhà dân - Ảnh: THANH NGUYÊN

Tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho người dân và phương tiện lưu thông - Ảnh: THANH NGUYÊN