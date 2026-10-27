Na Uy lên tiếng trước chỉ trích của ông Trump về giải Nobel Hòa bình

Ông Trump tham dự buổi vận động tranh cử ở thành phố Port Huron, bang Michigan ngày 25-10 - Ảnh: AP

“Ông ấy (Tổng thống Donald Trump) biết rất rõ rằng Ủy ban Nobel hoạt động độc lập. Chúng tôi đã nhắc nhở ông ấy về điều đó, phòng trường hợp có ai thắc mắc, và điều này vẫn không thay đổi”, Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide phát biểu hôm 26-10.

Cùng ngày, Ủy ban Nobel Na Uy khẳng định cơ quan này “hoàn toàn độc lập với Chính phủ Na Uy”.

Quốc hội Na Uy bổ nhiệm năm thành viên của Ủy ban Nobel với nhiệm kỳ sáu năm. Để bảo vệ tính độc lập của tổ chức này, các thành viên chính phủ bị cấm tham gia Ủy ban Nobel từ năm 1936, còn các nghị sĩ đương nhiệm bị cấm từ năm 1977.

Trước đó tại cuộc vận động tranh cử ở thành phố Port Huron, bang Michigan ngày 25-10, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những phát biểu gay gắt nhằm vào Na Uy, liên quan đến việc ông chưa được trao giải Nobel Hòa bình.

Phát biểu trước các cử tri Mỹ, ông Trump tuyên bố không muốn tiếp nhận người nhập cư từ Na Uy, đồng thời sử dụng những lời lẽ công kích quốc gia Bắc Âu này.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Washington sẵn sàng chào đón người nhập cư từ một số quốc gia, nhưng Na Uy không nằm trong số đó.

"Bởi vì tôi không được trao giải Nobel, nên tôi không muốn bất kỳ ai từ Na Uy đến đây”, ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Mỹ khẳng định đã chấm dứt tám cuộc chiến, vì vậy ông cho rằng mình xứng đáng nhận tám giải Nobel Hòa bình.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng thể hiện thái độ hài hòa với Na Uy và mô tả đây là quốc gia mà Mỹ nên tiếp nhận thêm người nhập cư.

Theo tờ New York Times, người dân Na Uy đã bày tỏ thái độ thất vọng trước các phát ngôn của ông Trump, nhưng dường như ít ai cảm thấy bất ngờ.

“Chúng tôi đã quen với hành vi thất thường của ông ấy và thường không quá coi trọng những tuyên bố bột phát”, nhà nghiên cứu chính trị người Na Uy Eirik Lokke chia sẻ.