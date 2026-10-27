Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Na Uy lên tiếng trước chỉ trích của ông Trump về giải Nobel Hòa bình

tác giả
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Na Uy nhấn mạnh nước này không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến việc lựa chọn người nhận giải Nobel Hòa bình, sau chỉ trích của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Na Uy lên tiếng trước chỉ trích của ông Trump về giải Nobel Hòa bình - Ảnh 2.

Ông Trump tham dự buổi vận động tranh cử ở thành phố Port Huron, bang Michigan ngày 25-10 - Ảnh: AP

“Ông ấy (Tổng thống Donald Trump) biết rất rõ rằng Ủy ban Nobel hoạt động độc lập. Chúng tôi đã nhắc nhở ông ấy về điều đó, phòng trường hợp có ai thắc mắc, và điều này vẫn không thay đổi”, Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide phát biểu hôm 26-10.

Cùng ngày, Ủy ban Nobel Na Uy khẳng định cơ quan này “hoàn toàn độc lập với Chính phủ Na Uy”.

Quốc hội Na Uy bổ nhiệm năm thành viên của Ủy ban Nobel với nhiệm kỳ sáu năm. Để bảo vệ tính độc lập của tổ chức này, các thành viên chính phủ bị cấm tham gia Ủy ban Nobel từ năm 1936, còn các nghị sĩ đương nhiệm bị cấm từ năm 1977.

Trước đó tại cuộc vận động tranh cử ở thành phố Port Huron, bang Michigan ngày 25-10, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những phát biểu gay gắt nhằm vào Na Uy, liên quan đến việc ông chưa được trao giải Nobel Hòa bình.

Phát biểu trước các cử tri Mỹ, ông Trump tuyên bố không muốn tiếp nhận người nhập cư từ Na Uy, đồng thời sử dụng những lời lẽ công kích quốc gia Bắc Âu này.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Washington sẵn sàng chào đón người nhập cư từ một số quốc gia, nhưng Na Uy không nằm trong số đó.

"Bởi vì tôi không được trao giải Nobel, nên tôi không muốn bất kỳ ai từ Na Uy đến đây”, ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Mỹ khẳng định đã chấm dứt tám cuộc chiến, vì vậy ông cho rằng mình xứng đáng nhận tám giải Nobel Hòa bình.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng thể hiện thái độ hài hòa với Na Uy và mô tả đây là quốc gia mà Mỹ nên tiếp nhận thêm người nhập cư.

Theo tờ New York Times, người dân Na Uy đã bày tỏ thái độ thất vọng trước các phát ngôn của ông Trump, nhưng dường như ít ai cảm thấy bất ngờ.

“Chúng tôi đã quen với hành vi thất thường của ông ấy và thường không quá coi trọng những tuyên bố bột phát”, nhà nghiên cứu chính trị người Na Uy Eirik Lokke chia sẻ.

Na Uy lên tiếng trước chỉ trích của ông Trump về giải Nobel Hòa bình - Ảnh 2.Ông Trump thấy 'khó tin' chuyện trượt giải Nobel Hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm thấy khó tin khi ông, hoặc cả nước Mỹ, không được trao giải Nobel Hòa bình năm nay.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
KHÁNH QUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nobel Hoà Bình Uỷ ban Nobel Na Uy Donald Trump

    Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất