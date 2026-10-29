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Mỹ - Nhật bắt tay sản xuất tên lửa tiên tiến

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TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí xây dựng cơ sở sản xuất tên lửa không đối không tiên tiến tại Nhật Bản, nhằm tăng cường năng lực răn đe giữa lúc căng thẳng an ninh tại châu Á gia tăng.

Mỹ - Nhật bắt tay sản xuất tên lửa tiên tiến - Ảnh 1.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (trái) bắt tay Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi trước cuộc hội đàm tại Tokyo hồi tháng 10-2025 - Ảnh: AFP

Theo báo Independent, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi công bố thỏa thuận trên tại cuộc họp báo tối 28-10 ở tỉnh Cebu (Philippines), sau cuộc gặp với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth bên lề hội nghị quốc phòng giữa các nước ASEAN và các đối tác.

Theo ông Koizumi, hai nước sẽ phối hợp sản xuất tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến trong khuôn khổ sáng kiến mang tên "Operation Supercharge".

Ông cho biết loại tên lửa này đóng vai trò thiết yếu đối với tiêm kích F-35, dòng máy bay chiến đấu hiện đại do Mỹ sản xuất và đang được quân đội Nhật Bản sử dụng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản không tiết lộ chi tiết về thỏa thuận.

Sau cuộc gặp với ông Hegseth, ông Koizumi cho biết hai bên đã cùng chia sẻ những lo ngại trước tình hình an ninh khu vực ngày càng phức tạp.

"Chúng tôi nhận thức được tình hình khu vực hiện tại ngày càng nghiêm trọng, đồng thời nhất trí tăng cường năng lực răn đe và ứng phó của liên minh Mỹ - Nhật với tốc độ nhanh hơn và quyết liệt hơn bao giờ hết", ông nhấn mạnh.

Hai bên cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì trật tự quốc tế tự do, rộng mở, dựa trên luật pháp, đồng thời phản đối mọi hành động đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, cưỡng ép hoặc các biện pháp khác.

Mỹ - Nhật bắt tay sản xuất tên lửa tiên tiến - Ảnh 2.

Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth chụp ảnh tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Cebu (Philippines) ngày 28-10 - Ảnh: AFP

Cùng ngày, trong cuộc gặp riêng với các bộ trưởng quốc phòng ASEAN, Bộ trưởng Pete Hegseth tiếp tục khẳng định cam kết của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc ngăn chặn các hành động gây hấn tại khu vực.

Ông Hegseth cho biết Washington đang theo đuổi cách tiếp cận dựa trên ba nguyên tắc: "Mạnh mẽ, kín đáo và rõ ràng".

Theo ông, Mỹ cần thể hiện sức mạnh đủ để răn đe các hành vi cưỡng ép và gây hấn, nhưng đồng thời tránh những động thái phô trương hoặc làm leo thang căng thẳng không cần thiết.

Ông nhấn mạnh Washington muốn các đồng minh, đối tác và cả những đối thủ hiểu rõ lập trường của Mỹ, cũng như quyết tâm bảo vệ lợi ích của nước này và các đối tác trong khu vực.

Mỹ - Nhật bắt tay sản xuất tên lửa tiên tiến - Ảnh 4.Mỹ sắp đưa tên lửa chống hạm chủ lực đến đảo của Nhật, sát Đài Loan

Mỹ dự kiến triển khai một trong những hệ thống tên lửa chống hạm chủ lực của nước này tới hòn đảo của Nhật Bản nằm gần khu vực Đài Loan nhất.

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    Chủ đề: Nhật Bản Mỹ tên lửa

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