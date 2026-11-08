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Mỹ cử phái đoàn xúc tiến nông nghiệp lớn nhất từ trước đến nay sang Việt Nam

tác giả
NGHI VŨ
NGHI VŨ
NGHI VŨ

Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ đưa phái đoàn gồm đại diện 43 doanh nghiệp và 37 tổ chức thương mại, ngành hàng đến TP.HCM từ ngày 9 đến 12-11 nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản.

Mỹ cử phái đoàn xúc tiến nông nghiệp lớn nhất từ trước đến nay sang Việt Nam - Ảnh 2.

Các loại hạt từ Mỹ được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam tại sự kiện Khám phá nông sản Mỹ vào tháng 9-2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo thông cáo ngày 6-11 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), đây là phái đoàn xúc tiến thương mại nông nghiệp lớn nhất từng được Cơ quan Dịch vụ nông nghiệp đối ngoại (FAS) thuộc USDA cử đến Việt Nam.

Phái đoàn do Thứ trưởng Nông nghiệp Mỹ Stephen Alexander Vaden dẫn đầu, cùng đại diện ngành nông nghiệp các bang California, Kansas và Wisconsin.

Trong bốn ngày tại TP.HCM, các doanh nghiệp Mỹ sẽ trực tiếp gặp gỡ nhà nhập khẩu, nhà phân phối Việt Nam, tham gia các hoạt động kết nối doanh nghiệp (B2B), khảo sát thị trường và quảng bá sản phẩm.

"Việt Nam đã là một trong những thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của chúng ta, nhưng vẫn còn rất nhiều cơ hội để mở rộng sự hiện diện", Thứ trưởng Vaden nhận định.

Theo USDA, năm 2025, Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của Mỹ đối với nông sản và các sản phẩm liên quan, với kim ngạch gần 5,6 tỉ USD, tăng 38% so với năm trước.

Nhu cầu nhập khẩu bông, đậu tương và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi từ Mỹ đang hỗ trợ các ngành sản xuất và chăn nuôi Việt Nam. Trong khi đó, thu nhập gia tăng cùng sự phát triển của hệ thống bán lẻ và chế biến thực phẩm đang mở ra cơ hội mới cho trái cây, sữa, thịt và thực phẩm đặc sản Mỹ.

Đoàn công tác lần này có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và tổ chức ngành hàng như Blue Diamond Growers, Ocean Spray, Hiệp hội Xuất khẩu thịt Mỹ, Hội đồng Xuất khẩu đậu tương Mỹ và Ủy ban Táo Washington.

Riêng với mặt hàng táo, theo trang tin chuyên ngành FreshPlaza, lượng táo nhập khẩu bình quân hằng năm của Việt Nam đã tăng gấp ba lần, từ 62.000 tấn giai đoạn 2016-2018 lên 186.000 tấn giai đoạn 2022-2024. Xu hướng này được thúc đẩy bởi thay đổi thói quen tiêu dùng và sự mở rộng của hệ thống bán lẻ tại Việt Nam.

Ngoài thực phẩm, USDA cũng đánh giá thị trường nhiên liệu sinh học Việt Nam đang mở rộng, tạo thêm cơ hội xuất khẩu cho các nhà sản xuất ngô và ethanol Mỹ.

Trước đó, hồi tháng 3-2026, USDA đã cử phái đoàn "Sáng kiến thương mại đối ứng cho các nhà sản xuất Mỹ" (TRUMP) đến Việt Nam nhằm mở rộng thị trường và thúc đẩy thương mại đối ứng.

Theo USDA, chương trình xúc tiến tại TP.HCM lần này tiếp nối chuyến công tác TRUMP hồi tháng 3, nằm trong nỗ lực mở rộng xuất khẩu nông sản Mỹ tại Đông Nam Á.

Mỹ cử phái đoàn xúc tiến nông nghiệp lớn nhất từ trước đến nay sang Việt Nam - Ảnh 3.Người Việt thích hàng Mỹ nhưng muốn giá 'mềm' hơn

Hàng Mỹ hiện diện nhiều hơn tại Việt Nam nhưng người tiêu dùng và doanh nghiệp hay nói "giá mà có giá mềm hơn"!

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NGHI VŨ
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    Chủ đề: bang California Mỹ Hiệp hội Xuất khẩu thịt Mỹ Việt Nam nông nghiệp

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