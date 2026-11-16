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Mỹ công bố nguyên nhân vụ tàu du lịch chở 190 người bị tông lật

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Giới chức an toàn giao thông Mỹ ngày 15-11 công bố nguyên nhân chính thức vụ tàu chở nhựa đường tông vào một tàu du lịch đang neo đậu trên sông Mississippi cuối tuần trước.

Mỹ công bố nguyên nhân vụ tàu du lịch chở 190 người bị tông lật - Ảnh 2.

Tàu du lịch American Heritage lật nghiêng sau vụ va chạm trên sông Mississippi - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Reuters, vụ va chạm xảy ra vào ngày 13-11 tuần trước khiến tàu du lịch American Heritage của Hãng American Cruise Lines, chở khoảng 190 người, bị lật ngang tại bến. May mắn là sự cố không gây thương vong về người.

Trong cuộc họp báo ở thành phố New Orleans (bang Louisiana), ông Bart Barnum, điều tra viên cấp cao về tai nạn hàng hải thuộc Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB), cho biết tàu chở nhựa đường Atlantic Asphalt đang di chuyển ngược dòng thì gặp "sự cố thiết bị lái".

Bánh lái tàu bị kẹt ở mạn phải, khiến con tàu chuyển hướng và lao thẳng về phía bờ đông của con sông. 

Đại diện NTSB thừa nhận chưa rõ nguyên nhân gây ra lỗi hệ thống lái. Thiết bị ghi dữ liệu hành trình (hộp đen) của tàu đã được thu hồi vào ngày 14-11.

Theo ông Barnum, điều tra viên đã trích xuất hơn 9 giờ dữ liệu và bắt đầu phân tích thông tin liên quan, bao gồm âm thanh trên buồng lái, góc bánh lái, hiệu suất lực đẩy và tốc độ tàu.

Dữ liệu từ hộp đen cho thấy chiếc tàu chở nhựa đường đang chạy ngược dòng gần khu vực cầu Crescent City Connection vào khoảng 12h26 trưa 13-11 (giờ địa phương). Theo ông Barnum, sự cố hệ thống lái xảy ra đúng hai phút trước vụ va chạm.

NTSB cho biết chiếc tàu du lịch đã lật ngang trong khoảng 22 phút.

Âm thanh thu được từ hộp đen bao gồm tiếng còi tàu, cảnh báo qua bộ đàm, lời kêu gọi hỗ trợ, cùng mệnh lệnh thả neo và các chỉ thị xử lý tình huống khẩn cấp khác, ông Barnum nói thêm.

Theo cơ quan chức năng, trọng tâm điều tra hiện nay là làm rõ liệu mỏ neo của tàu chở nhựa đường đã được thả hay chưa, và nếu có thì ở độ sâu bao nhiêu. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ lấy lời khai của hành khách và thành viên thủy thủ đoàn.

NTSB dự kiến tiến hành thẩm vấn thủy thủ đoàn tàu Atlantic Asphalt trong tuần sau. Cơ quan này cho biết sẽ công bố báo cáo sơ bộ về vụ việc trong khoảng 30 ngày tới.

Ở diễn biến liên quan, giới chức cảng New Orleans đã chính thức đệ đơn kiện chủ sở hữu và đơn vị vận hành chiếc tàu chở nhựa đường, yêu cầu khoản bồi thường ít nhất 1 triệu USD từ các bên liên quan, theo Đài NPR.

"Mức độ thiệt hại vẫn đang được điều tra, nhưng thiệt hại vật chất hiện ước tính vượt quá 1 triệu USD, đồng thời dự kiến sẽ phát sinh thêm các thiệt hại đáng kể khác, cả trực tiếp, gián tiếp và hậu quả kéo theo" - đơn kiện nêu rõ.

Mỹ công bố nguyên nhân vụ tàu hắc ín tông lật tàu du lịch chở 190 người - Ảnh 3.Phép màu: 191 người sống sót vụ tàu du lịch bị đâm trên sông Mississippi

Tất cả 191 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn trên tàu du lịch American Heritage đều sống sót sau vụ va chạm với tàu chở dầu khiến con tàu bị ngập một phần trên sông Mississippi, tại New Orleans, bang Louisiana, Mỹ.

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    Chủ đề: Sông Mississippi tàu du lịch Mỹ lật tàu

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