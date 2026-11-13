Mỹ: Án mạng nghi do mâu thuẫn giữa giữa cư dân và ban quản lý chung cư

Một sĩ quan cảnh sát mang băng phong tỏa tại hiện trường vụ việc - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, giới chức Mỹ cho biết một tay súng đã bắn chết một người và làm bị thương bốn người khác tại khu dân cư đông đúc ở thủ đô Washington, D.C, ngày 12-11. Nghi phạm đã cố thủ trong căn hộ riêng và tự sát sau màn đối đầu căng thẳng với cảnh sát.

Cảnh sát xác định nghi phạm là Matt Lambert, 55 tuổi. Người này có mâu thuẫn kéo dài với ban quản lý tòa chung cư, xuất phát từ tình trạng ẩm mốc trong căn hộ của mình.

"Chúng tôi tin rằng vụ nổ súng có liên quan đến tranh chấp này", Quyền Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Đô thành JW Carroll phát biểu tại cuộc họp báo ngày 12-11.

Nạn nhân thiệt mạng là ông James Stuart, 46 tuổi, quản lý tòa nhà. Phía cảnh sát nhận định ông Stuart dường như đã bị nghi phạm cố ý nhắm tới.

Theo ông Carroll, vụ tấn công xảy ra trước 8h bên trong phòng tập thể hình của tòa nhà. Lambert dùng súng ngắn bắn chết ông Stuart, sau đó trở về căn hộ trên tầng 7. Từ ban công, đối tượng dùng súng trường nã đạn xuống bên dưới, khiến bốn người trúng đạn.

Hiện một người đang trong tình trạng nguy kịch, ba người còn lại bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Carroll cho biết Lambert còn bắn xuyên qua cửa căn hộ về phía cảnh sát ở hành lang và châm lửa đốt nhà.

Lực lượng đàm phán đã liên lạc được với Lambert qua điện thoại. Tuy nhiên, sau khi nghe tiếng súng vang lên, cảnh sát phá cửa xông vào và phát hiện nghi phạm đã tử vong do tự bắn. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ ba khẩu súng và xăng.

Vụ đối đầu đã khiến khu dân cư vốn nhộn nhịp này rơi vào cảnh tê liệt. Hàng loạt cảnh sát mặc trang phục tác chiến cùng hàng chục xe cứu hộ, xe chuyên dụng đã đổ dồn về hiện trường, phong tỏa các tuyến đường và bố trí lực lượng mang súng trường túc trực trên nóc các nhà lân cận.

Lambert là một bác sĩ, lần đầu nộp đơn kiện ban quản trị chung cư vào năm 2025 với cáo buộc tình trạng thấm dột, nấm mốc nghiêm trọng khiến căn hộ của ông không thể ở được. Trong hồ sơ gửi lên tòa án, ông khai mình đã phải chi khoảng 300.000 USD cho công tác sửa chữa.

Ban quản lý chung cư bác bỏ các cáo buộc này, đồng thời kiện cơ sở phòng tập thể hình ở tầng một tòa nhà, cho rằng hệ thống máy sấy công nghiệp của phòng tập mới là thủ phạm gây ra sự cố. Vụ kiện vẫn đang trong quá trình giải quyết tại thời điểm xảy ra vụ nổ súng.