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Hàng nghìn người tuần hành trong im lặng sau vụ xả súng chấn động Ba Lan

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Hàng nghìn người dân cùng Tổng thống và Thủ tướng Ba Lan tuần hành trong im lặng, tưởng niệm sáu nạn nhân trong vụ xả súng gây chấn động đất nước.

Hàng nghìn người tuần hành im lặng sau vụ xả súng chấn động Ba Lan - Ảnh 1.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki và Thị trưởng Krakow Lukasz Gibala cầm nến tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng hàng loạt ngày 7-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, tối 9-11, hàng nghìn người dân cùng Tổng thống và Thủ tướng Ba Lan đã tham gia cuộc tuần hành trong im lặng qua các con phố ở thành phố Krakow (Ba Lan).

Quốc gia này đang bàng hoàng trước vụ xả súng hàng loạt chưa từng có tiền lệ, khi một người đàn ông sát hại sáu người ngay tại quảng trường trung tâm của thành phố phía nam đất nước.

Dù mối quan hệ giữa Thủ tướng Donald Tusk và Tổng thống Karol Nawrocki vốn căng thẳng, cả hai vẫn thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc trước biến cố chấn động này. 

"Đối với Ba Lan, đây là một tín hiệu hy vọng rằng dù khác biệt về quan điểm, chúng ta vẫn có thể hợp tác, đối thoại và tìm kiếm những điểm chung", Phó thủ tướng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz chia sẻ trên kênh truyền hình TVN24.

"Chúng ta hoàn toàn có thể thể hiện sự đoàn kết trong những thời khắc khó khăn. Cùng nhau, chúng ta hỗ trợ những người đang cần sự giúp đỡ", ông nói thêm.

Đoàn người tuần hành đi qua một phần tuyến đường mà nghi phạm đã lái xe và nổ súng, đồng thời thắp nến tưởng niệm tại những địa điểm các nạn nhân bị sát hại ngày 7-11.

Nghi phạm - được xác định là Michal Oksinski, 24 tuổi - đã tử vong tại bệnh viện vào ngày 9-11, sau khi bị cảnh sát bắn và bắt giữ chỉ vài phút sau vụ xả súng. Trước đó, đối tượng đã nổ súng từ trong ô tô ngay giữa quảng trường trung tâm lịch sử Krakow, một điểm đến du lịch nổi tiếng.

Thi thể của cha, mẹ và chị gái nghi phạm được phát hiện tại nhà riêng hôm 7-11. Giới chức nghi ngờ những người này cũng bị Oksinski sát hại.

Người phát ngôn Văn phòng Công tố quốc gia Przemyslaw Nowak cho biết tại một cuộc họp báo rằng các điều tra viên vẫn chưa xác định được động cơ gây án.

Bộ trưởng Tư pháp Waldemar Zurek khẳng định dù nghi phạm đã tử vong, cuộc điều tra vẫn sẽ tiếp tục nhằm làm rõ liệu đối tượng hành động đơn độc hay có sự tác động từ bất kỳ tổ chức nào.

Ba Lan chưa từng chứng kiến vụ xả súng hàng loạt nào nghiêm trọng đến vậy. Quốc gia này vốn tự hào có mức độ an toàn vượt trội so với các nước láng giềng Tây Âu. 

"Tổng cộng bốn khẩu súng và hàng trăm viên đạn đã được phát hiện trong xe và trên người Michal Oksinski. Chúng tôi đã thu giữ một lượng lớn vỏ đạn. Tổng cộng có ít nhất vài chục, thậm chí lên tới hàng trăm phát súng đã được bắn ra", ông Nowak nói.

Hàng nghìn người tuần hành trong im lặng sau vụ xả súng chấn động Ba Lan - Ảnh 3.Xả súng loạn xạ vào người đi đường ở Ba Lan, 15 người thương vong

Ngày 7-11, một vụ xả súng xảy ra tại quảng trường chính ở thành phố Krakow (Ba Lan), khiến 5 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương.

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XUÂN THẢO
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    Chủ đề: xả súng Ba Lan

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