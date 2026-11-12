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Xả súng gần Nhà Trắng, ít nhất 5 người thương vong

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Cảnh sát Mỹ triển khai lực lượng lớn ứng phó vụ xả súng tại khu Logan Circle, gần Nhà Trắng. Nghi phạm hiện vẫn cố thủ trong tòa nhà.

Xả súng gần Nhà Trắng, ít nhất 5 người thương vong - Ảnh 2.

Các sĩ quan cảnh sát làm việc tại hiện trường vụ nổ súng - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, cảnh sát thủ đô Washington, D.C (Mỹ) đang ứng phó với một vụ xả súng ở khu vực trung tâm vào ngày 12-11. Quan chức địa phương cho biết nhiều người đã bị bắn tại một trung tâm thể hình.

Trên mạng xã hội X, Sở Cảnh sát thủ đô (MPD) thông báo đội phản ứng khẩn cấp của họ đã có mặt tại hiện trường vụ xả súng, diễn ra ở khu vực Logan Circle sầm uất, cách Nhà Trắng khoảng 1,6km về phía đông bắc. Nghi phạm vẫn đang cố thủ trong tòa nhà. 

"MPD đang có mặt tại hiện trường một vụ xả súng ở khu vực giao lộ đường số 15 và đường P, phía tây bắc. Đội Phản ứng khẩn cấp của MPD đã được triển khai. Đề nghị người dân tránh xa khu vực này", thông báo của MPD nêu rõ. 

Ủy viên Hội đồng thành phố DC Brooke Pinto cho biết vụ xả súng xảy ra đúng giờ cao điểm buổi sáng, khi khu vực này rất đông người, khiến lực lượng cảnh sát phải huy động quy mô lớn để ứng phó. 

Vụ việc xảy ra cả bên trong lẫn bên ngoài một trung tâm thể hình và nhiều người đã trúng đạn.

Hãng tin Reuters dẫn truyền thông địa phương xác nhận ít nhất một người đã thiệt mạng. Tờ Washington Post dẫn lời cảnh sát thông tin ít nhất năm người đã bị thương.

Nhiều cơ quan thực thi pháp luật đã có mặt tại hiện trường, trong khi trực thăng cảnh sát bay vòng quanh phía trên khu vực. Cảnh sát đã sơ tán một số cư dân, còn những người khác được yêu cầu ở yên trong nhà để đảm bảo an toàn.

Báo Washington Sun dẫn lời một hội viên phòng tập VIDA Fitness kể lại rằng anh đang chạy bộ trên máy tại trung tâm thì tiếng súng bắt đầu vang lên. 

Anh Michael Carney thuật lại rằng mình nghe thấy tiếng nổ, sau đó nhìn thấy một người nằm trên sàn phòng tập với vết thương do đạn bắn vào đầu.

"Mọi người lúc đó chỉ biết nấp sau các bồn cây và đồ đạc xung quanh", anh Carney chia sẻ. 

Xả súng gần Nhà Trắng, ít nhất 5 người thương vong - Ảnh 3.Xả súng tại bang Pennsylvania của Mỹ, nhiều người chết

Giới chức Mỹ xác nhận 9 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại thành phố Erie, bang Pennsylvania. Thống đốc Josh Shapiro gọi đây là "vụ xả súng hàng loạt bi thảm".

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    Chủ đề: xả súng Mỹ

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