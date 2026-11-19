Ông Dane Fort, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch California Fitness & Yoga, từng xin hội viên thêm 30 ngày để hoàn thiện phương án tái cấu trúc - Ảnh: chụp màn hình

Ngày 19-11, California Fitness & Yoga phát đi thông báo mới gửi hội viên, đối tác và các bên liên quan về tiến trình tái cấu trúc hệ thống.

Dù doanh nghiệp khẳng định đang nỗ lực tìm giải pháp ổn định hoạt động, nhiều hội viên vẫn thất vọng khi những vấn đề liên quan đến quyền lợi chưa có câu trả lời cụ thể.

California tiếp tục trì hoãn

Trong thông báo, California Fitness & Yoga tiếp tục gửi lời xin lỗi đến hội viên, đối tác và những bên liên quan vì những gián đoạn, bất tiện cùng sự chờ đợi kéo dài.

Doanh nghiệp khẳng định ban lãnh đạo vẫn đang trực tiếp làm việc, đẩy nhanh quá trình đàm phán tái cấu trúc với các đối tác chiến lược nhằm tìm kiếm giải pháp ổn định hoạt động, từng bước giải quyết quyền lợi hội viên.

Tuy nhiên, California cho biết chưa thể công bố chi tiết phương án tái cấu trúc do phải tuân thủ các yêu cầu bảo mật và trình tự cần thiết.

"Quá trình tái cấu trúc cần tuân thủ các quy định bảo mật và trình tự cần thiết, chúng tôi chưa thể công bố chi tiết ở thời điểm hiện tại. Ngay khi các phương án được thống nhất và đủ điều kiện triển khai, chúng tôi sẽ thông báo chính thức đến quý vị trong thời gian sớm nhất", doanh nghiệp thông tin.

Đáng chú ý, động thái này diễn ra đúng một tháng sau khi ông Dane Fort, lãnh đạo California Fitness & Yoga, đề nghị hội viên cho thêm 30 ngày để hoàn thiện phương án tái cấu trúc.

Dù vậy, đến nay doanh nghiệp vẫn chưa công bố danh tính đối tác chiến lược, thời điểm các phòng tập có thể mở cửa trở lại hay phương án xử lý những gói dịch vụ khách hàng đã thanh toán trước.

California cũng thừa nhận lượng yêu cầu hỗ trợ đang ở mức cao, trong khi nguồn lực xử lý hạn chế, khiến thời gian phản hồi một số trường hợp kéo dài hơn thông thường.

Hội viên thất vọng, lời hứa vẫn bỏ ngỏ

Thông báo mới của California khiến không ít hội viên thêm sốt ruột khi những vấn đề liên quan đến quyền lợi vẫn chưa được giải đáp.

Sự xuất hiện và trấn an của ông Dane Fort, Chủ tịch California Fitness & Yoga, từng khiến nhiều hội viên kỳ vọng hệ thống sớm phục hồi - Ảnh: Fanpage DN

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, anh Thái Quốc Việt, hội viên lâu năm từng sở hữu thẻ cao cấp trị giá hơn trăm triệu đồng, cho rằng điều khiến khách hàng thất vọng không chỉ là việc phòng tập đóng cửa mà còn là sự thiếu minh bạch trong quá trình xử lý khó khăn.

"Chúng tôi hiểu tình hình khó khăn chung, nhưng vấn đề là doanh nghiệp làm mất uy tín khi không minh bạch về những khó khăn vừa qua. Nếu thành thật, nhân viên và hội viên có thể thông cảm, hỗ trợ phần nào", anh Việt chia sẻ.

Theo anh, nhiều người bỏ số tiền lớn để sử dụng hệ thống phòng tập trên toàn quốc. Nếu tình hình tiếp tục kéo dài mà không có giải pháp cụ thể, vợ chồng anh sẽ cân nhắc khởi kiện để bảo vệ quyền lợi.

Tương tự, chị Trần Thùy Mai, hội viên sử dụng thẻ Iconic trọn đời, cho biết đã chi 57,9 triệu đồng nâng cấp thẻ dù gói Diamond trước đó vẫn còn hạn.

"Tôi đã là hội viên California được bốn năm, mới nâng cấp lên thẻ trọn đời hơn một năm. Giờ phòng tập đóng cửa, tôi không biết phải làm thế nào", chị Mai chia sẻ.

Theo chị, một số quần áo tập vẫn còn trong tủ đồ cá nhân tại cơ sở Royal City (Hà Nội). Chị chỉ biết phòng tập sắp đóng cửa qua các hội viên khác nên không kịp thu dọn tài sản.

Cùng cảnh ngộ, chị Hồ Lynda, hội viên gói Hero Star trọn đời từ năm 2018, cho biết đã thanh toán trước 9 triệu đồng phí gia hạn đến tháng 2-2028 và 2 triệu đồng cho thẻ Cali Fresh Bar.

Ngoài ra, chị vẫn còn tấm thảm yoga trị giá khoảng 200 USD trong tủ đồ tại phòng tập nhưng chưa biết cách nhận lại.

"Tôi không biết phải khiếu nại ở đâu, bằng cách nào để bảo vệ quyền lợi, thậm chí không biết làm sao lấy lại tài sản còn trong tủ", chị Lynda bày tỏ, đồng thời mong muốn có tổ chức bảo vệ người tiêu dùng đứng ra hỗ trợ hội viên thực hiện các thủ tục pháp lý.