Công an xã Bác Ái Đông trao giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, qua kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng con dấu, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 32 vụ với số tiền hơn 171 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm phổ biến bị xử phạt, như không đăng ký lại mẫu con dấu theo đúng quy định; mất con dấu mà quá 2 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện mất con dấu, cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước không thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu trước đó và cơ quan công an cấp xã nơi xảy ra mất con dấu...

Đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, theo Nghị quyết 22/2026/NQ-CP, thẩm quyền đăng ký mẫu con dấu mới đã được chuyển từ công an cấp tỉnh cho công an cấp xã đối với các cơ quan, tổ chức do UBND cấp xã thành lập hoặc cấp phép hoạt động.

Tại Khánh Hòa, hiện công tác về thủ tục cấp, đăng ký lại, thu hồi con dấu…, được giao cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an cấp xã thực hiện.

Đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có nhu cầu đăng ký mẫu con dấu mới nộp hồ sơ về công an cấp xã.

Đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu có hình Quốc huy thì cần chuẩn bị quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

Với cơ quan có chức năng quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn cần quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

Với tổ chức sự nghiệp, hồ sơ gồm quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền; giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ, hồ sơ gồm quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền; điều lệ hoạt động của tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức trực thuộc các đơn vị trên thì hồ sơ gồm quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền; văn bản quy định về tổ chức, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức theo quy định của pháp luật và giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đối với tổ chức tôn giáo, cần chuẩn bị quyết định công nhận tổ chức của cơ quan có thẩm quyền.

Còn tổ chức trực thuộc tổ chức tôn giáo, hồ sơ gồm quyết định của tổ chức tôn giáo về việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc; văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc và giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đổi với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hồ sơ gồm giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy đăng ký hoạt động hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức theo quy định của pháp luật.

Tổ chức trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hồ sơ gồm quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền; giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đối với tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao hoạt động hợp pháp tại Việt Nam càn giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

Tổ chức khác được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật: Quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

Xử phạt một số cơ quan, đơn vị ở Khánh Hòa làm mất, không đăng ký lại con dấu Qua kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phát hiện xử lý hàng chục vụ liên quan sai phạm trong sử dụng, bảo quản con dấu, giấy chứng nhận cấp con dấu.



