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Xử phạt một số cơ quan, đơn vị ở Khánh Hòa làm mất, không đăng ký lại con dấu

tác giả
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phát hiện xử lý hàng chục vụ liên quan sai phạm trong sử dụng, bảo quản con dấu, giấy chứng nhận cấp con dấu.

Nhiều cơ quan, đơn vị ở Khánh Hòa làm mất con dấu - Ảnh 1.

Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức bàn giao con dấu cho các đơn vị hành chính mới - Ảnh: Công an Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu cơ quan, đơn vị quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đặc biệt là cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ các quy định của pháp luật về quản lý, bảo quản, sử dụng con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu, tránh để xảy ra mất, thất lạc.

Qua đó, tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng vào hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng con dấu.

32 cơ quan bị xử lý liên quan quản lý con dấu

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 1667 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, đến nay mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở địa phương này đã đi vào hoạt động ổn định. Các cơ quan, tổ chức sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy đã có con dấu để đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, qua kiểm tra còn xảy ra tình trạng làm mất con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu; cơ quan, tổ chức có sự thay đổi về tổ chức, đổi tên nhưng chậm hoặc không thực hiện thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu kịp thời.

Cơ quan, tổ chức có quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chấm dứt hoạt động, kết thúc nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền nhưng chậm nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, qua kiểm tra công tác quản lý, sử dụng con dấu đối với 324 lượt cơ quan, tổ chức; cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 32 vụ với số tiền hơn 171 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm phổ biến bị xử phạt, như không đăng ký lại mẫu con dấu theo đúng quy định; mất con dấu mà quá 2 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện mất con dấu, cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước không thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu trước đó và cơ quan công an cấp xã nơi xảy ra mất con dấu. 

Hoặc quá 2 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện mất giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu nhưng cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước không thực hiện thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu…

Vì sao phải quản lý chặt con dấu?

Từ thực tiễn đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ các quy định của pháp luật về quản lý, bảo quản, sử dụng con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

Việc này nhằm tránh xảy ra mất, thất lạc, từ đó tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng vào hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng con dấu.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, bảo quản con dấu của đơn vị mình. Thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy định nội bộ về quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình cho phù hợp với quy định hiện hành.

Thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa, công an cấp xã khi phát hiện trường hợp mất con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu hoặc giải thể, chia tách, sáp nhập... để được hướng dẫn thủ tục cấp, đăng ký lại, thu hồi con dấu theo đúng quy định.

Cơ quan có thẩm quyền khi ra quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chấm dứt hoạt động, kết thúc nhiệm vụ; quyết định thay đổi về tổ chức, đổi tên... phải ghi rõ thời hạn giao nộp con dấu cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu. Đồng thời gửi quyết định cho cơ quan đã cấp biết để thu hồi con dấu theo quy định.

Công an tỉnh Khánh Hòa được giao trách nhiệm chỉ đạo cơ quan đăng ký mẫu con dấu trực thuộc thực hiện đăng ký, quản lý con dấu đúng quy trình, quy định. 

Tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác quản lý sử dụng con dấu nhằm phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tăng tính răn đe, phòng ngừa xã hội.

Đến nay, cơ quan đăng ký mẫu con dấu công an các cấp thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận hồ sơ, làm thủ tục đăng ký và bàn giao 3.155 con dấu cho các cơ quan, tổ chức thuộc diện sáp nhập, hợp nhất, thành lập mới.

Đồng thời, thu hồi, hủy 9.924 con dấu hết giá trị sử dụng, thực hiện quy trình lưu trữ lịch sử 880 con dấu. Tổng số con dấu được đăng ký, quản lý theo quy định tại Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ ở Khánh Hòa là 12.886 con dấu.

Nhiều cơ quan, đơn vị ở Khánh Hòa làm mất con dấu - Ảnh 2.Người dân đồng ý nhận bồi thường, phải có tiền để chi trả ngay

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu sở, ngành, đơn vị bố trí đủ, kịp thời kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dân; không để xảy ra tình trạng người dân đã đồng ý nhưng chậm nhận được tiền.

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XUÂN HOÁT
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    Chủ đề: giả mạo giấy tờ cấp con dấu thủ tục cấp con dấu cấp con dấu ở đâu Khánh hòa

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