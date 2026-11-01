Phá đường dây làm giả hàng chục nghìn bằng cấp, giấy phép, thu giữ 670 con dấu giả ở TP.HCM

Các bị can bị bắt trong đường dây làm giấy tờ giả vừa bị Công an TP.HCM triệt phá - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 1-11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây làm giả hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, thu giữ hơn 670 con dấu giả.

Dùng tên giả để giao dịch

Trước đó Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một số đối tượng có hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để xin việc tại nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát kinh tế xác định đây là một đường dây làm, mua bán, sử dụng giấy tờ, tài liệu giả với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi, có sự phân công giữa các đối tượng.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập chuyên án để tổ chức đấu tranh triệt phá.

Quá trình tiếp cận, tìm hiểu phương thức thủ đoạn của nhóm nghi phạm nghi vấn, gặp nhiều khó khăn. Các đối tượng tận dụng triệt để các ứng dụng trên các trang mạng (Facebook, Telegram, Zalo…), sử dụng thông tin ẩn danh, số điện thoại không chính chủ; che giấu danh tính, hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Để che giấu hoạt động giao dịch, các đối tượng cầm đầu hạn chế trực tiếp gặp người mua; sử dụng tên, thông tin giả để gửi tài liệu thông qua dịch vụ bưu chính hoặc các ứng dụng giao hàng.

Trong những trường hợp trực tiếp vận chuyển, giao nhận tài liệu giả, nghi phạm thường che kín mặt, thay đổi phương tiện, thời gian và lộ trình di chuyển nhằm tránh bị theo dõi, phát hiện.

Đối với hoạt động thanh toán, các nghi phạm sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác, được mua bán trái phép trên mạng xã hội. Tiền giao dịch được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu người thụ hưởng thực tế.

Trước những khó khăn trên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát kinh tế đã huy động lực lượng trinh sát, kiên trì bám sát địa bàn, thu thập chứng cứ, xác minh các đầu mối liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án từng bước làm rõ phương thức tổ chức, quy luật hoạt động của đường dây.

Qua đó, xác định được các địa điểm phục vụ hoạt động làm giả giấy tờ, tài liệu, đồng thời là nơi ở của Hoàng Nhật Vũ (36 tuổi, ngụ phường Dĩ An) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp làm giả. Các loại giấy tờ giả được các đối tượng làm rất tinh vi, với mắt thường sẽ khó phát hiện được.

Hoàng Nhật Vũ được xác định là đối tượng cầm đầu, trực tiếp làm giả - Ảnh: Công an cung cấp

Nhiều bằng cấp, chứng chỉ kiểm định giấy phép lái xe, đăng ký xe được làm giả

Sau quá trình tập trung lực lượng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 15-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM tổ chức phá án, bắt giữ các nghi phạm liên quan khi đang thực hiện hoạt động giao nhận tài liệu giả.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm, ban chuyên án thu giữ hơn 670 con dấu giả cùng nhiều máy móc, thiết bị, phương tiện và tài liệu liên quan đến hoạt động làm giấy tờ giả.

Qua khai thác tài liệu, chứng cứ thu giữ, dữ liệu trích xuất từ điện thoại, máy tính và lời khai của các đối tượng, bước đầu xác định đường dây đã làm giả hơn 670 con dấu của các cơ quan, tổ chức để phục vụ việc làm, cung cấp giấy tờ, tài liệu giả cho người có nhu cầu.

Kết quả điều tra ban đầu, các nghi phạm đã làm giả hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu giả, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như bằng tốt nghiệp các cấp, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận kiểm định thiết bị, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe và nhiều loại giấy tờ khác…; qua đó thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Hoàng Nhật Vũ thực hiện hành vi làm giả văn bằng của một trường cao đẳng - Ảnh: Công an cung cấp

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Nhật Vũ và 8 đồng phạm để điều tra về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan, làm rõ toàn bộ quá trình từ làm giả đến mua bán, vận chuyển và sử dụng tài liệu giả để xử lý nghiêm theo quy định.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM kêu gọi những cá nhân đã từng liên hệ đặt làm, mua bán, môi giới hoặc sử dụng giấy tờ, tài liệu giả chủ động đến cơ quan công an trình báo, cung cấp thông tin và hợp tác làm rõ vụ việc để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Một chứng chỉ bị làm giả - Ảnh: Công an TP.HCM